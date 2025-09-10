उपराष्ट्रपती निवडणूक : गुप्त मतदान असताना त्यांना कसं कळलं? याची चौकशी व्हायला पाहिजे, सुप्रिया सुळे यांची मागणी
पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातर्फे जनसुरक्षा विधेयकाच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी विविध विषयांवर प्रतिक्रिया दिली.
Published : September 10, 2025 at 5:56 PM IST
पुणे: देशाच्या उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीचा निकाल मंगळवारी (9 सप्टेंबर) जाहीर झाला. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे उमेदवार सीपी राधाकृष्णन यांनी ही निवडणूक जिंकली आहे. ते आता देशाचे नवे उपराष्ट्रपती आहेत. तर दुसरीकडं उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत इंडिया आघाडीची मतं फुटल्यानं या आघाडीच्या ऐक्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालंय. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील विरोधी खासदारांची 7 मतं फुटल्याचा दावा खासदार श्रीकांत शिंदेंनी केला असून, त्यात उबाठा गटाच्या 5 मतांचा समावेश असल्याचं शिवसेनेचं म्हणणं आहे.
कोणती मते फुटली? : याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, "जर सिक्रेट मतदान होतं तर यांना कशी माहिती मिळाली की, कोणती मते फुटली आहेत. याबाबत राष्ट्रपतींना पत्र लिहावं लागेल की, यात काहीतरी गोलमाल दिसत आहे. सत्तेतील लोकांना जर माहित असेल तर जे राहुल गांधी सांगत आहे की वोट चोरी झाली आहे ही वोट चोरीच आहे. जर गद्दारी केली तर ती मराठी माणसाने केली हे सांगायचं आहे का?. 14 मते जर फुटली आहे तर ती महाराष्ट्राची फुटली आहेत हे कशावरून सांगत आहे. तसेच सगळं चुकीचं काम महाराष्ट्र करतं अशी बदनामी महाराष्ट्राची करताय का? तसेच आमची फुटली तर त्यांची 15 मते ही देखील वाया गेली आहेत. त्यामुळं ते जे काही म्हणत आहे ते हास्यास्पद आहे. तसेच जर असं असेल तर याची चौकशी व्हायला पाहिजे."
'हा' निर्णय संविधान विरोधी : आज राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीनं डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ पक्षाच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. यावेळी सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, "जेव्हा हा जनसुरक्षा कायदा आणण्यात आला तेव्हा आम्ही महाविकास आघाडीतर्फे याला विरोध केला होता. कमिटीमध्ये अनेक सूचना केल्यावर देखील याची काहीच अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. एकीकडं सरकार सांगत आहे की, आम्ही देशात नक्षलवाद संपवलं आहे. तर दुसरीकडं अश्या पद्धतीनं सरकारनं कायदा आणला आहे. हा निर्णय संविधान विरोधी घेण्यात आलेल आहे. म्हणून आम्ही सर्वजण या विरोधात आंदोलन केलं आहे. सरकारने हा कायदा रद्द करावा अशी आमची मागणी आहे."
महिलांच्याबाबत गलिच्छ राजकारण होत आहे : आज देशात तसेच राज्यासमोर मोठं आव्हान आहे. राज्यात तलाठीला मारहाण होते. त्यावर ॲक्शन व्हायला पाहिजे. सोलापूर येथील महिला अधिकाऱ्याच मला सार्थ अभिमान आहे. एकीकडं बेटी बचाव बेटी पढाव मोहीम राबवायची आणि दुसरीकडं महिलांच्याबाबत अश्या पद्धतीने गलिच्छ राजकारण जर होत असेल तर हे शोभणार नाही, असं यावेळी सुळे म्हणाल्या.
