नवरात्र महोत्सव : तरुणाई अन् स्त्रियांसाठी सुप्रिया सुळे यांचं प्रेरणादायी आवाहन; म्हणाल्या...

सुप्रिया सुळे आठ वेळा संसदरत्न आणि दोन वेळा संसद महारत्न पुरस्काराने सन्मानित झालेल्या अत्यंत कुशल आणि संवेदनशील नेत्या आहेत.

NCP leader Supriya Sule
राष्ट्रवादीच्या नेत्या सुप्रिया सुळे (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 26, 2025 at 3:27 PM IST

2 Min Read
मुंबई : नवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर ‘दुर्गा’ या संकल्पनेचा गौरव करण्यासाठी विविध क्षेत्रातील महिलांशी संवाद साधण्याचा उपक्रम ईटीव्ही भारतने हाती घेतला आहे. या निमित्ताने खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याशी झालेल्या संवादातून अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दे पुढे आलेत. सुप्रिया सुळे या आठ वेळा संसदरत्न पुरस्कार तसेच दोन वेळा संसद महारत्न पुरस्काराने सन्मानित झालेल्या अत्यंत कुशल आणि संवेदनशील नेत्या आहेत. त्यांच्या कार्यशैलीमुळे तरुणाई आणि महिलांसमोर राजकारणाचे एक वेगळे आणि सकारात्मक चित्र उभे राहते.

समाजहितासाठी काम केल्यास तरुणाई इतिहास घडवू शकते : आज अनेक तरुणांमध्ये राजकारणाविषयी नकारात्मक धारणा आहे. भ्रष्टाचार, गुंतागुंत आणि गटबाजी यामुळे राजकारण म्हणजे वाईटच असे मानले जाते. परंतु जसे इतर क्षेत्रात चांगले आणि वाईट लोक असतात, तसेच राजकारणातही आहेत, असे खासदार सुप्रिया सुळे यांचे मत आहे. योग्य विचारसरणी, सत्याचा पाठपुरावा आणि समाजहितासाठी काम केल्यास तरुणाई इतिहास घडवू शकते. देशाच्या प्रगतीसाठी तरुणांचा सक्रिय सहभाग अत्यावश्यक असल्याचे त्या ठामपणे सांगतात.

हिंसेचा मार्ग न स्वीकारता संविधानावर विश्वास ठेवा : लोकशाहीव्यवस्था ही भारताची खरी ताकद आहे. त्यामुळे तरुणांनी आंदोलन करताना हिंसेचा मार्ग न स्वीकारता संविधानावर विश्वास ठेवून शांततेत आंदोलन करणे गरजेचे असल्याचे सुळे यांनी अधोरेखित केले. समाजाच्या बदलासाठी तरुणाईने फक्त सोशल मीडियावर मतप्रदर्शन न करता थेट राजकारणात उतरावे, योग्य दिशा द्यावी आणि जबाबदारी स्वीकारावी, असा संदेश सुप्रिया सुळे यांनी दिला.

स्त्रियांचं सर्वच क्षेत्रात खंबीरपणे नेतृत्व : स्त्रियांच्या भूमिकेबाबत बोलताना पूर्वी महाराष्ट्रातील स्त्रिया घराबाहेर कमी दिसत असल्या, तरी आज त्या आरोग्य, संरक्षण, शिक्षण, उद्योग अशा सर्वच क्षेत्रात खंबीरपणे नेतृत्व करीत आहेत. स्त्रिया मल्टि-टॅलेंटेड असल्याने एकाच वेळी अनेक जबाबदाऱ्या पेलू शकतात, हे त्यांचे वैशिष्ट्य आहे. राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढावा म्हणून सर्वप्रथम शरद पवार यांनी महिलांना आरक्षण दिले, याची आठवण करून देताना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुलींना आणि तरुणींना जर राजकारणात येण्याची इच्छा असेल तर संकोच न करता सर्व शक्तिनिशी या क्षेत्रात उतरावे, असे आवाहन केले.

स्त्रियांना राष्ट्रनिर्मितीतील नेतृत्व स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहन : नवरात्रीच्या शुभ पर्वात सुप्रिया सुळे यांनी दिलेला तरुणाईला लोकशाही मजबूत करण्यासाठी सक्रिय राजकीय सहभागाचे आवाहन आणि स्त्रियांना आत्मविश्वासाने समाज आणि राष्ट्रनिर्मितीतील नेतृत्व स्वीकारण्याचे प्रोत्साहन हा संदेश दुहेरी प्रेरणा देतो. समाजातील बदल घडविण्यासाठी हीच खरी ‘दुर्गाशक्ती’ आहे.

