Exclusive Interview : राष्ट्रवादीतील फूट ते आगामी निवडणुकीची रणनीती; खासदार सुप्रिया सुळेंची चौफेर फटकेबाजी - SUPRIYA SULE EXCLUSIVE INTERVIEW

खासदार सुप्रिया सुळे यांची 'एक्स्लुसिव्ह' मुलाखत 'ईटीव्ही भारत महाराष्ट्र'चे संपादक सचिन परब घेताना ( Source- ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : July 15, 2025 at 8:55 AM IST | Updated : July 15, 2025 at 9:36 AM IST 5 Min Read

पुणे : राजकारणात सत्ताधारी आणि विरोधक यातील अंतर कमी होत आहे. पक्ष फुटत आहेत. नवीन राजकीय समीकरणे होत आहेत. बहुतेक राज्यात असे बदल दिसत आहेत. चारवेळा लोकसभेच्या खासदार म्हणून सुप्रिया सुळे कार्यरत राहिल्या आहेत. देशातील पॉवरफुल पवार घराण्याच्या त्या नेत्या आहेत. सरकारच्या विरोधात त्या कधी संसदेत प्रश्न उपस्थित करतात, तर कधी देशाची बाजू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडताना भारताचं गुणगान करतात. सातत्यानं संसदरत्न पुरस्कार मिळवणाऱ्या खासदार सुप्रिया सुळे यांची 'एक्स्लुसिव्ह' मुलाखत 'ईटीव्ही भारत महाराष्ट्र'चे संपादक सचिन परब यांनी घेतली आहे. प्रश्न-अनेक वर्षे राजकारणात असताना पक्षाच्या नावात बदल (राष्ट्रवादीऐवजी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार) झाल्याचं खटकतं का? उत्तर- आयुष्यात अशा घटना घडतात. त्या सहन कराव्या लागतात. प्रश्न- ऑपरेशन सिंदूरबाबत तुम्ही भारत सरकारची बाजू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडली, हा तुमचा अनुभव कसा होता. उत्तर- हा खूप चांगला अनुभव होता. जबाबदारीचं काम होतं. Exclusive Interview : राष्ट्रवादीतील फूट ते आगामी निवडणुकीची रणनीती; खासदार सुप्रिया सुळेंची चौफेर फटकेबाजी (Source- ETV Bharat Reporter) प्रश्न- संसदेत बोलताना सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणाविरोधात बोलावं लागतं. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सरकारची बाजू मांडण्याची भूमिका घ्यावी लागते. त्यावर आपलं काय मत आहे? उत्तर- हे सगळ्यांचं होतं. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गेल्यानंतर कोणताही पक्ष राष्ट्रीय स्तरावरच्या प्रश्नाबाबत सरकारच्या विरोधात बोलत नाही. हे संस्कार माझ्यावर आदरणीय पवार साहेबांनी केले आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बोलताना सरकार किंवा देशाविरोधात काही बोलायचं नाही, अशी भूमिका असते. प्रश्न-ऑपरेशन सिंदूरबाबत जेव्हा तुम्ही भूमिका मांडली, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लोकांचा प्रतिसाद कसा होता? उत्तर- संमिश्र प्रतिसाद होता. परराष्ट्र धोरण असल्यानं मनात जास्त आणि ओठात कमी अशी अनेकांची भूमिका असते. प्रश्न-गेले काही दिवस राजकारणातील चित्र बदलत आहेत. त्यामुळे काही गोष्टीबाबत अस्वस्थता आणि निराशा जाणवत असेल. उत्तर-आयुष्यात 'कभी खुशी कमी गम' असा अनुभव येत असतो. राजकारणात कमी-जास्त होत राहते. हे प्रत्येकाच्या आयुष्यातदेखील होत असते. प्रश्न-संसदेत अनेक विधेयक हे चर्चा न होता मंजूर होतात. विरोधी पक्षाचे खासदार म्हणून तुमची काय भूमिका असते? उत्तर-आमचं तर नेहमीच म्हणणं असते, आमच्या सूचनांचा स्वीकार करा. आमच्या सूचना स्वीकारल्या तर सरकारचेच विधेयक अधिक चांगलं होऊ शकतं. त्यामुळे मजबुत लोकशाहीत संतुलन असण्याची गरज असते. प्रश्न-महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होऊनही डीलिमेटेशन विधेयक मंजूर होण्याची प्रतिक्षा केली जात आहे. उत्तर- ते थांबले आहेत. डीलिमेटशन लवकरात लवकर करायला हवे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत महिलांना आरक्षण मिळावे, अशी आमची अपेक्षा आहे. पण, त्यासाठी डीलिमेटेशन विधेयक मंजूर लवकरात लवकर करायला हवे. त्यासाठी सरकार कधी प्रक्रिया करणार आहे, त्याबाबत येत्या संसदेच्या अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करणार आहे. प्रश्न- तुम्ही देशातील पॉवरफुल नेत्याची (शरद पवार) कन्या आहात. त्यामुळे तुमची वेगळी ओळख सांगण्याची गरज नाही. तुम्ही २००९ पासून लोकसभेत आहात. तुम्ही शरद पवारांचा वारसा सांभाळत आहात. मात्र, जेव्हा कोणत्या नेत्याच्या मुलावर अथवा मुलीवर घराणेशाहीचा आरोप होतो, तेव्हा तुम्ही त्याकडं कसे पाहता? उत्तर- हो, मी घराणेशाहीत आहे. कोणत्या पक्षात घराणेशाही नाही. काँग्रेसचे अर्ध्याहून अधिक घराणेशाहीतील नेते भाजपामध्ये आहेत. मात्र, घराणेशाहीचा आरोप भाजपाकडून करण्यात येत होता. माझ्या मतदारसंघात काँग्रेसचे चार आमदार होते. ते चारही आमदार भाजपामध्ये आहेत. चारही आमदार घराणेशाहीचे आहेत. ते माझ्यासारखेच आहेत, त्यात काय आहे? घराणेशाहीबाबत लोक निर्णय घेतील. भाजपाकडून घराणेशाहीचा आरोप करण्यात येत होता. पण, काँग्रसेचे पाच आमदार अथवा निवडणूक लढविणारे आमदार भाजपामध्ये गेले आहेत. त्याचबरोबर अजित पवार हे भाजपासोबत आहेत. मग, काँग्रेसमुक्त भारत कसा होईल? काँग्रेसमधील सर्व टॅलेंट आज भाजपामध्ये आहे. विरोधी पक्षात राहून भाजपामधील अनेक नेत्यांना लढा दिला होता. तसेच मेहनत केली होती. अशा नेत्यांच काय होणार, हे पाहून दु:ख वाटतं. ते नेते मागे राहिले आहेत. प्रश्न- २०२४ मध्ये सर्व विरोधी पक्ष एकत्रित येत 'इंडिया' ब्लॉकमधून लोकसभा निवडणुकीला सामोरे गेले. मात्र, महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीनंतर संपूर्ण चित्र बदलले. आता 'इंडिया' ब्लॉकबाबत काय रणनीती आहे? 'इंडिया ब्लॉक' केवळ लोकसभेपुरते होते, असे संजय राऊत म्हणाले होते. उत्तर- हो, ते बरोबर म्हणाले. कोणतीही मोठी आघाडी स्थानिक पातळीवर एकत्रित निवडणूक लढत नाही. काँग्रेससोबत असताना पक्ष स्थानिक पातळीवर वेगळी निवडणूक लढत होता. भाजपा-शिवसेनादेखील एकत्रितपणे निवडणूक लढवित नव्हते. हे पहिल्यापासून महाराष्ट्रात होत आहे. गेल्या ५० वर्षांपासून वेगवेगळे पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक (Local bodies election) स्वतंत्रपणे निवडणूक लढतात. लोकसभेत 'इंडिया' आघाडी आणि विधानसभेत महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत कधी आघाडी होते अथवा नाही, हा निर्णय लोक घेतात. प्रश्न- बलाढ्य नेते एक निवडणूक झाली की दुसऱ्या निवडणुकीची तयारी करतात, २०२९ साठी राष्ट्रवादीचा (शरदचंद्र पवार) काय रोडमॅप असणार आहे? उत्तर- विकास, विकास आणि विकास! तसेच पारदर्शकता. आम्ही जे बोलतो ते करतो. बोलणं एक आणि दुसरीच कृती करणं, असे आम्ही करत नाही. We walk the talk प्रश्न-२०१९ नंतर महाराष्ट्रातील राजकारण वेगानं बदललं आहे. घरातील तुमचे भाऊ अजित पवार पुन्हा एकदा सत्तेत सामील झाले आहेत. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याच्या म्हणजे घडी आणि तुतारी एकत्र येण्याच्या चर्चा झाल्या आहेत. याबाबत लोकांमध्ये असलेला संभ्रम कसा दूर कराल?

उत्तर-हे सर्व मीडियामध्ये होत आहे. मला माहित नसलेल्या गोष्टीदेखील मीडियामध्ये पाहते. मग, तुमचे चॅनेल २४ तास कसे चालणार? प्रश्न-Useless झाल्यानंतर तुमचा कोणी Use करू शकत नाही, असे मीम्स पाहिले होतं. राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) असा पक्ष आहे की कुणी दुर्लक्ष करू शकत नाही. पक्षाकडे कितीही आमदार आणि खासदार असले तरी पक्षश्रेष्ठीमुळे (शरद पवार) राष्ट्रवादीची ताकद कायम असते. राष्ट्रवादीची ताकद पूर्वीएवढी राहिली आहे का? उत्तर-आम्ही ताकदीसाठी लढत नाही. आम्ही लोकांच्या सेवेसाठी लढतो. प्रश्न- पण, मर्यादा येतात का? उत्तर- आयुष्यात मर्यादा येत राहतात. त्यामध्ये कोणती मोठी गोष्ट नाही. तुम्ही सरकारमधील पाच मंत्र्यांची नावे सांगा. तुमच्या पत्रकाराला विचारा. प्रश्न- राज्यात अनेकदा मोठ्या राजकीय बदलाची चर्चा होते. राज्याच्या पहिल्या मुख्यमंत्री म्हणून तुमची, सुप्रिया सुळे यांच्या नावाची चर्चा होते. यापूर्वी तुम्ही विचारल्यावर लोकसभेच्या कार्यक्षेत्राबाहेर येणार नसल्याचं सांगितलं होतं. हीच आज तुमची भूमिका कायम आहे का? की नवीन संधी आणि आव्हाने.. उत्तर- (मध्येच प्रश्न तोडत) मी खासदार आहे. मी खूश आहे. प्रश्न- वेळ आल्यावर निर्णय घेणार का? उत्तर- आता पाऊस आला तर.. जर-तरच्या प्रश्नाबाबत मी बोलू शकत नाही. मी जास्त विधाने करत नाही. बारामतीच्या मतदारांनी मला लोकसभेत निवडून दिलं आहे. पूर्णपणे इमानदारीनं या राज्याची, देशाची आणि पक्षाची सेवा करण्याचा माझा प्रयत्न आहे. प्रश्न- जयंत पाटील यांनी राजीनामा दिला नसल्याचं तुम्ही सांगितलं. मग, काय स्थिती आहे? जयंत पाटील यांनी राजीनामा देण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. शशिकांत शिंदे हे नवे प्रदेशाध्यक्ष होणार असल्याची चर्चादेखील झाली. याबाबत मात्र, अधिकृतपणे काहीही माहिती समोर आलेली नाही. यामागील कारण काय असू शकते? उत्तर- (हसून) कारण, आमच्याकडे प्रस्ताव नाही, चर्चा नाही. त्यामुळे मी सांगू शकत नाही. मी पाहिले नाही, अथवा ऐकले नाही. तसेच (प्रस्ताव) वाचलादेखील नाही. कदाचित माझ्यापेक्षा चॅनेलला माहित असू शकेल. प्रश्न- जयंत पाटील यांनी जबाबदारीतून मुक्त होण्याची पक्षाच्या कार्यक्रमात इच्छा व्यक्त केली होती. त्याबाबत पक्षाचे श्रेष्ठी (शरद पवार) विचार करत आहेत का? उत्तर- त्याबाबत मला माहित नाही. १५ जुलैला त्याबाबत माहित होईल. पक्षात चर्चा झालेली नाही. प्रश्न- मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. मराठा समाज अनेक दिवसांपासून आरक्षणाची मागणी करत आहे. ठोस भूमिका आणि त्यावर अंमलबजावणी होणे गरजेचं आहे. उत्तर - (हसून) हा प्रश्न तुम्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना (देवेंद्र फडणवीस) विचारायला हवा. कारण, त्यांनी आश्वासन दिलं होतं. त्यांच्याकडं बहुमत आहे. इच्छा असेल तर ते आरक्षण देऊ शकतात. प्रश्न- तुम्हाला हा प्रश्न विचारण्याचं कारण म्हणजे तुम्ही विरोधी पक्ष म्हणून दबाव निर्माण करू शकता. उत्तर- आम्ही रोजच दबाव निर्माण करत आहोत. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू असे त्यांनी (महायुती) म्हटलं होतं. त्याबाबत काय झाले? कर्जमाफीचं त्यांनी अधिकृतपणे म्हटलं होतं. प्रश्न- येत्या काळात राष्ट्रवादीचं भविष्य कसे असेल, तुम्ही कसे पाहता? उत्तर- सेवा, सेवा आणि सेवा! छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू, फुले आंबेडकर आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारांचा वारसा पुढे घेऊन जाणार आहोत. प्रश्न- सरकार सूडाचे राजकारण करत आहे, असे वाटतं का? आमदार रोहित पवार यांनी तसं वक्तव्य केलं होतं. उत्तर- ही गोष्ट जुनी झाली आहे. नेहमीचं ते (सरकार) तसे करत आलेले आहे. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत जो कोणी विरोधात असेल त्यांच्यासाठी ईडी आणि सीबीआय असते. ज्यांच्यावर आरोप होते, ते सर्व आज भाजपासोबत आहेत. त्यांचे नाव रद्द केले आहेत. त्यांचे सुरुवातीला नाव होते. मात्र, रोहितचे नावदेखील (ईडी) चौकशीत नव्हते. प्रश्न- राष्ट्रवादीनं (शरदचंद्र पवार) भाजपाला समर्थन दिलं तर सुप्रिया सुळे या केंद्रीय मंत्री होऊ शकतात, अशी चर्चा होती. ही केवळ हवेतील पंतगबाजी होती का? कुठेतरी धूर आला, याचा अर्थ कुठेतरी आग लागली असावा, असे काहीसं होतं का? उत्तर-याबाबत मला काहीच माहित नाही. चॅनेलमधून ऐकायला मिळते. कुणी प्रस्ताव दिला नाही. तसेच कुणी प्रस्ताव मागितलादेखील नाही. हेही वाचा- घराणेशाहीवर सुप्रिया सुळे काय म्हणाल्या? पाहा सुप्रिया सुळे यांची Exclusive मुलाखत

Last Updated : July 15, 2025 at 9:36 AM IST