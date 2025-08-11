ETV Bharat / state

कबुतरखान्यांबाबत कोणताही दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; पक्षीप्रेमींना उच्च न्यायालयातच दाद मागण्याचे निर्देश - SUPREME COURT

येत्या बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात या मुद्द्यावर होणारी सुनावणी महत्त्वाची असणार आहे.

Published : August 11, 2025 at 8:42 PM IST

मुंबई : कबुतरखान्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या याचिकाकर्त्यांच्या पदरी निराशा पडलीय. या मुद्द्यावर कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत याचिकाकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयातच दाद मागण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं जारी केलेत. त्यामुळं येत्या बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात या मुद्द्यावर होणारी सुनावणी महत्त्वाची असणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा पक्षीप्रेमींना दिलासा देण्यास नकार : कबुतरखान्यांबाबत राज्य सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाची मुंबई महानगरपालिका अंमलबजावणी करतंय. मात्र त्यामुळं कबुतरांचा उपासमारीनं मृत्यू होतोय. याकरता पल्लवी पाटील यांच्यासह काही पक्षीप्रेमींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालय याप्रकरणी कोणताही दिलासा देत नाही. उलट कबुतरांना उघड्यावर खायला घालणाऱ्यांवर थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं दिलेत. याविरोधात पल्लवी पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ज्यावर न्यायमूर्ती जे.के. महेश्वरी आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी झाली. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यानं यात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयान नकार देत सुनावणीस नकार दिला. तसंच याप्रकरणी दिलासा मागण्याकरता उच्च न्यायालयाकडेच विनंती करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिलेत.

काय आहे प्रकरण? : दादरचा कबुतरखाना बंद करण्याबाबत प्रशासनानं घेतलेल्या निर्णयाचा वाद सध्या मुंबईत रंगताना दिसतोय. इथल्या कबुतरांना दिवसातून दोनदा खायला घालण्याची परवानगी द्या. मुंबई महापालिकेनं कबुतरांना खायला घालण्यास बंदी घातल्यानं त्यांचा मृत्यू होतोय. त्यामुळं त्यांना खाद्य घालण्यापासून रोखू नका, अशी मागणी करत पल्लवी पाटील यांच्यासह काही पक्षीप्रेमींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. दादर सारख्या हेरिटेज कबुतरखान्यावर तूर्तास कारवाई नको, मात्र सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा हा देखील तितकाच महत्वाचा असल्याच स्पष्ट करत तूर्तास उच्च न्यायालयानं याबाबत याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास तूर्तास नकार दिलाय. मुंबई महापालिकेनं तूर्तास दादरचा कबुतरखाना ताडपत्रीनं पूर्णपणं आच्छादित केला होता. याविरोधात गेल्या आठवड्यात जैन समाजानं अचानकपणे तीव्र आंदोलन करत ही ताडपत्री फाडून टाकली होती. मात्र, उच्च न्यायालयानं कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिल्यानं कबुतरखाना पुन्हा ताडपत्री टाकून बंद केलाय. तसंच प्रशासनाच्यावतीनं तिथं दंगल नियंत्रण पथकाची एक तुकडी 24 तास तैनात करण्यात आलीय.

जैन सामाजाच्यावतीनं लोढा आघाडीवर : राज्याचे कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मुंबई महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवलंय. ज्यात पक्षीप्रेमी, जैन साधू-संत व नागरिकांच्या भावना विचारात घेण्याची विनंती केलीय. उच्च न्यायालयानं निर्देश अग्रस्थानी ठेवत यावर तोडगा काढण्याचं आवाहन त्यांनी या पत्राद्वारे केलंय. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बीकेसी किंवा एखाद्या मोठ्या मोकळ्या जागेवर कबुतरांकरता खाणं टाकण्याचं क्षेत्र निश्चित करण्याचा विचार करावा, अशा सूचना मंगलप्रभात लोढा यांनी मुंबई महापालिकेला केलीय. त्यानंतर दादरमधील आंदोलनाच्या ठिकाणी जातीनं हजर राहून जैन समाजाची बाजूही त्यांनी भक्कमपणे माध्यमांसमोर मांडली होती.

केईएमच्या तज्ज्ञांचा सल्ला : या मुद्यावर केईएम रुग्णालयाच्या फुफ्फुस विभाग आणि पर्यावरण प्रदूषण संशोधन केंद्राच्या प्रमुख डॉ. अमिता आठवले यांनी आपलं प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात दाखल केलंय. कबुतरांच्या विष्टेमुळं माणसांच्या श्वसन क्रियेवर परिणाम होऊन अनेक विकार होऊ शकतात. ज्यात हायपरसेंसिटिव्हिटी न्यूमोनाइटिस होण्याची दाट शक्यता असते. विष्ठेतून तयार होणाऱ्या वायूमुळं रुग्णाची श्वसन क्रिया बंद होऊन रुग्ण कायमस्वरूपी ऑक्सिजन थेरपीवर जाऊ शकतो. इतकंच काय तर संबंधित रुग्णाला प्रसंगी फुफ्फुस प्रत्यारोपणाची आवश्यकताही भासू शकते. पशू पक्षांच्या संसर्गामुळं होणाऱ्या हायपरसेंसिटिव्हिटी न्यूमोनाइटिसचे सध्या किती रूग्ण मुंबईतील रूग्णालयात दाखल आहेत?, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयानं मुंबई महापालिकेला दिलेत. तसंच या मुद्द्यावर येत्या बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीत राज्याच्या महाधिवक्त्यांना जातीनं हजर राहून राज्य सरकारची याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिलेत. तूर्तास सार्वजनिक आरोग्याच्या मुद्द्यावर पुढील सुनावणीपर्यंत पालिकेनं मुंबईत कबुतरांना खाद्य घालण्यास लागू केलेली बंदी उच्च न्यायालयानं कायम ठेवलीय.

मुंबई महापालिकेच्यावतीनं कबुतरखान्यांबाबत जनजागृती सुरू : या संदर्भात "ईटीव्ही भारत"च्या प्रतिनिधींनी दादर पश्चिमेतील पालिकेच्या एच पश्चिम वॉर्डचे अधिकारी विनायक विसपुते यांच्याशी बातचीत केली. तेव्हा त्यांनी सांगितल की, "या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे आदेश स्पष्ट आहेत. पालिकेची कारवाई न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणेच सुरू आहे. त्यामुळं या प्रकरणात आता आम्ही काही वेगळी भूमिका घेऊ शकत नाही. दादरचा कबूतरखाना बंद करण्याऐवजी सध्या तो पूर्णपणे झाकण्यात आलाय. तरी देखील जे नागरिक आदेशाचं उल्लंघन करतायेत, त्यांच्यावर दंड आकारला जातोय. दंड करण्याची कारवाई नियमित सुरू असून, त्याची नोंद ठेवली जातेय. कबूतरांना उघड्यावर खायला घालू नका, त्यांच्या विष्ठेचा मानवी आरोग्यावर होणारा परिणाम लोकांना समजावत त्यासाठी जनजागृती सुरू आहे. त्याची माहिती देणारे फलक जागोजागी लावण्यात आलेत. तरीही जे नागरिक ऐकत नसतील त्यांच्यावर न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुन्हा दाखल केला जातोय."

