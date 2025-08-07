Essay Contest 2025

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला माथेरानमधील 'हातरिक्षा' (Hand Rickshaws) पूर्णपणे बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Published : August 7, 2025 at 7:08 AM IST

मुंबई : माथेरानमध्ये सध्या 94 परवाना धारक हातरिक्षा चालक आहेत. त्यापैकी केवळ 20 जणांना 'ई रिक्षा' चालवण्यास परवानगी दिलीय. मात्र उर्वरित 74 हातरिक्षा चालकांच काय?, अन्य कोणताही रोजगार उपलब्ध नसल्यान हे अमानवी काम त्यांना आजही कराव लागतय.

येत्या 6 महिन्यात 'हातरिक्षा' पूर्णपणे बंद होणार : मानेरानमध्ये आजतागायत सुरू असलेली ब्रिटिशकालीन 'हातरिक्षा'ची सेवा अखेर बंद होणार आहे. त्याऐवजी सर्व परवानाधारक हातरिक्षा चालकांना 'ई रिक्षा' पुरवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची राहिल असंही सर्वोच्च न्यायालयान स्पष्ट केलंय. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठानं येत्या 6 महिन्यात ही अमानवी सेवा बंद करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.



सर्वोच्च न्यायालयाचे नेमके निर्देश काय? : सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन, न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठानं बुधवारी हा निकाल जाहीर केला. भारतासारख्या विकसनशील देशात मानवी प्रतिष्ठेच्या मूलभूत संकल्पनेविरुद्ध असलेल्या अशा प्रथेला परवानगी देणं हे सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या घटनात्मक प्रतिज्ञांना कमी लेखणार असल्याचं मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलंय. गुजरातमधील केवडिया इथं उभारण्यात आलेला सरदार वल्लभभाई पटेलांचा सर्वात उंच पुतळा असलेल्या ठिकाणी देखील स्थानिकांना ई-रिक्षा भाड्यानं देण्यात आल्या. त्याचधर्तीवर माथेरानमधील स्थानिक आदिवासींना ई-रिक्षा उपलब्ध करून देणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी राहील. ती पूर्ण करताना निधीची कमतरता हे कारण देऊच नका, असही सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलंय. त्यामुळं टप्या टप्यान का होईना, पण 2025 च्या अखेरपर्यंत हातरिक्षा पूर्णपणे बंद करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत. जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा सत्र न्यायाधीशांच्या माथेरान देखरेख समितीनं 'ई रिक्षा' योग्य परवानाधारक व्यक्तींनाच मिळतील याची काळजी घ्यावी असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात दिले आहेत.



माथेरानचं महत्त्व काय? : माथेरान हे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थळांपैकी एक आहे. ब्रिटिशांनी शोधून काढलेलं महाराष्ट्रातील एक थंड हवेच ठिकाण म्हणून माथेरानची ओळख आहे. पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीनं माथेरानचा परिसर हा अत्यंत संवेदनशील असल्यान तिथं वाहनांना पूर्णपणे बंदी आहे. त्यामुळं माथेरानला जायच तर ब्रिटिशांनी सुरू केलेली टॉय ट्रेन, अथवा दस्तुरी नाक्याहून घोडा, पायी चालत जाण किंवा अलिकडच्या काळात सुरू झालेली 'ई रिक्षा' हेच पर्याय उपलब्ध आहेत.



आजही हातरिक्षा हाच पर्यटकांसाठी सोयीचा पर्याय : देशाला स्वातंत्र्य मिळून 78 वर्ष पूर्ण होत आली. मात्र माथेरानमध्ये अजुनही नाईलाजाने काही कुटुंबांचा उरदनिर्वाह केवळ हातरिक्षावरच चालतो. गेल्या काही महिन्यात पर्यटकांसाठी पर्यावरण पूरक 'ई रिक्षा' सुरू झाल्या असल्या तरी, त्यांची संख्या तिथ येणाऱ्या पर्यटकांच्या तुलनेनं अगदीच नगण्य आहे. 2025 मध्येही माणूस माणसाला हात गाडीत बसून ओढतोय हे चित्र कितपत योग्य?, असा सवाल असला तरीही हातगाडी खेचणाऱ्यांरच घर हे त्यावरच चालत हे देखील विसरून चालणार नाही.

