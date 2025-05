ETV Bharat / state

मिनी विधानसभेचं बिगुल लवकरच पण, वर्चस्व कोणाचं? - MAHARASHTRA LOCAL BODY ELECTIONS

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच होणार! ( ETV Bharat Reporter )

Published : May 6, 2025 at 7:42 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 8:24 PM IST

मुंबई : आरक्षणाच्या कोंडी अडकलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा पेच सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर सोडविला आण‍ि निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला. चार आठवड्यात अधिसूचना काढून चार महिन्यांमध्ये निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. राज्यातील २८ महानगरपालिकांसह २६ जिल्हा परिषदा, २२८ नगर परिषदाआण‍ि २८९ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. या ठिकाणी प्रशासकांच्या हाती कारभार सोपविण्यात आला होता. सर्वांचे लक्ष लागून असलेल्या या निवडणुकांकडे मिनी विधानसभा म्हणूनच पाहिले जात आहे. यात भाजपा, शिवसेना आण‍ि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाची महायुती सत्ता स्थापन करणार की शिवसेना उबाठा गट, काँग्रेस आण‍ि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाची महाविकास आघाडी राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचे वर्चस्व मोडून काढणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.



राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. अखेर सर्वोच्च न्यायालयात निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. निवडणुका होणार असल्यामुळे नगरसेवक, महापौरपदाचे स्वप्न पाहत असलेल्यांमध्ये नवचैतन्य संचारले आहे. सर्वच पक्षाचे नेते आपण सज्ज असून आमचाच विजय होणार, असा दावा करत आहेत. परंतु, २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली असून राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत. ती कोणाच्या पथ्यावर पडतात, हे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. २८ महापालिका, २२८ नगर परिषदा, २६ जिल्हा परिषदा २८९ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची मुदत संपलेली होती.



वर्चस्व कोणाचे? : राज्यात सध्या २९ महानगरपालिका आहेत. त्यापैकी कोल्हापूर जिल्ह्यात इचलकरंजी ही महापालिका नुकतीच स्थापन झाल्यामुळे या ठिकाणी प्रथमच निवडणूक होणार आहे. उर्वरित २८ महानगरपालिकांची मुदत संपलेली आहे. त्यापैकी २३ महापालिकांमध्ये महायुतीचे वर्चस्व असल्याचे चित्र आहे. तर गेल्या निवडणुकांत ५ महापालिकांमध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीची सत्ता होती. तर, वसई-विरार महापालिकेत बहुजन विकास आघाडीची सत्ता होती. २०१९ नंतर शिवसेना महायुतीतून बाहेर पडल्यानंतर मुंबई, ठाणे, जळगाव, कल्याण-डोंबिवली याठिकाणी ठाकरे गटाचा महापौर होता. त्यानंतर शिवसेना फुटल्यानंतर ठाकरे गटाचे बहुतांश नगरसेवक हे शिंदे गटाकडे गेले. त्यामुळे महायुतीचेच वर्चस्व पाहायला मिळू शकते. नांदेडमध्ये काँग्रेसची एकहाती सत्ता होती. मात्र, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हे भाजपमध्ये गेल्यामुळे नांदेडमध्येही वेगळे चित्र दिसू शकते. कोल्हापूरमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना फुटल्यानंतर महायुतीचे पारडे जड झाले आहे. मालेगाव आण‍ि लातूर महापालिकेत काँग्रेसचे वर्चस्व होते. या ठिकाणी महायुतीला कडवी टक्कर होईल, अशी शक्यता आहे. वसई-पिरार महापालिकेत हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीला जोरदार झटका यंदाच्या व‍िधानसभा निवडणुकीत बसला. त्यानंतर तेथे भाजपचे वर्चस्व वाढले आहे.



सांगलीमध्ये वेगळे गणित : सांगली महापालिकेच्या ७८ जागांसाठी निवडणूक पार पडली होती. ज्यामध्ये भाजपाची एक हाती सत्ता आली होती. मात्र २०२१ मध्ये महापौर निवडणुकीच्या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि काँग्रेस पक्षाने भाजपाच्या नाराजीचा फायदा उठवत बाजी मारली होती,यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे दिग्विजय सूर्यवंशी हे महापौर झाले होते,तर काँग्रेसचे उमेश पाटील हे उपमहापौर झाले होते. त्यामुळे भाजपासाठी सांगलीमध्ये मार्ग सोपा नाही.

देवेंद्र फडणवीस आणि अंबादास दानवे यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

