'स्वच्छ सर्वेक्षण 2024' मध्ये स्वच्छ शहरांच्या उच्च स्थानावर 'सुपर स्वच्छ नवी मुंबई' - SUPER SWACHH LEAGUE 2025

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते पारितोषिक स्वीकारताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आणि आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : July 18, 2025 at 8:02 AM IST | Updated : July 18, 2025 at 11:03 AM IST 3 Min Read

नवी मुंबई : शहरी गृहनिर्माण व विकास मंत्रालयानं यावर्षी 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2024' साठी गुणांकन पद्धत बदलली असून ‘सुपर स्वच्छ लीग’ ही नवीन विशेष कॅटेगरी निर्माण केली. स्वच्छतेत नेहमीच अग्रभागी असणाऱ्या शहरांऐवजी इतरही शहरांना क्रमवारीत पुढं येण्याची संधी मिळावी म्हणून ‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2023’ पर्यंत जी शहरं लागोपाठ 3 वर्षे किमान 2 वेळा टॉप थ्रीमध्ये आहेत, अशा शहरांसाठी ‘सुपर स्वच्छ लीग’ ही विशेष कॅटेगरी निर्माण केली. यामध्ये 10 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या शहरांमध्ये नवी मुंबईला सुपर स्वच्छ लीगचं मानांकन मिळालं आहे. विशेष म्हणजे ‘सुपर स्वच्छ लीग’मध्ये समाविष्ट झालेल्या देशातील मोठ्या शहरांमध्ये नवी मुंबई हे महाराष्ट्रातील एकमेव शहर आहे. यासोबतच कचरामुक्त शहराचं सर्वोच्च ‘सेव्हन स्टार मानांकन’ तसंच ओडीएक कॅटेगरीमध्ये सर्वोच्च ‘वॉटरप्लस’ मानांकन नवी मुंबईनं कायम राखलं आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते पारितोषिक वितरण : नवी मुंबईच्या सातत्यपूर्ण स्वच्छता कार्याचा सन्मान नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात संपन्न झालेल्या ‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2024’ पारितोषिक वितरण सोहळ्यात करण्यात आला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते महाराष्ट्र राज्याच्या नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आणि नवी मुंबई महापालिकाचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी पारितोषिक स्वीकारलं. यावेळी केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर, राज्यमंत्री तोखन साहू यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला. नवी मुंबईतील नागरिकांसाठी अभिमानाची गोष्ट : "नवी मुंबईचा समावेश स्वच्छतेत सातत्य राखणाऱ्या देशातील सर्वोत्तम स्वच्छ शहरांच्या ‘सुपर स्वच्छ लीग’ मध्ये होणं हे प्रत्येक नागरिकासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. या माध्यमातून आपल्या महाराष्ट्र राज्याचीही शान उंचाविली याचा आनंद आहे," असं नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी म्हणाले. घनकचरा व्यवस्थापनात अत्याधुनिक स्मार्ट कार्यपद्धतीचा वापर : ‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2024’ ला सामोरं जाताना ‘सुपर स्वच्छ लीग’ मध्ये समावेशासाठी 85 टक्केपेक्षा अधिक गुणांकन राखणं गरजेचं होतं. त्यातही नवी मुंबई महानगरपालिकेनं महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोकसहभागावर भर देत अनेक उल्लेखनीय प्रकल्प राबवले. उपक्रमांचं यशस्वी आयोजन करत ‘सुपर स्वच्छ लीग’ या सर्वोच्च कॅटेगरीमध्ये आपला समावेश निश्चित केला. त्याचबरोबर कचरा वर्गीकरण, संकलन आणि वाहतूक प्रणालीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला गेला.

