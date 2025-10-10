सोशल मीडियावर नातीसोबतचे फोटो विनापरवानगी वापरल्याविरोधात सुनील शेट्टीची हायकोर्टात याचिका

ETV Bharat / state

Intro:काही रिअल इस्टेट कंपन्यांनी जाहिरातींकरता अभिनेता सुनील शेट्टी व त्यांची नात इवारा हिचे फोटो कोणतीही परवानगी न घेता सोशल मीडिया तसेच वेबसाईटवर वापरल्याचा आरोप.

सुनील शेट्टीची हायकोर्टात याचिका
सुनील शेट्टीची हायकोर्टात याचिका (Etv Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 10, 2025 at 11:10 PM IST

1 Min Read
मुंबई : कोणतीही परवानगी न घेता आपले तसंच आपल्या कुुटुंबीयांचे फोटो वापरल्याविरोधात बॉलिवूड अभिनेता सुनील शेट्टीनं मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावलेत. कोर्टानं यासंदर्भातील निर्णय राखून ठेवला आहे.

काय आहे याचिका - आपल्या परवानगिशिवाय आपले आणि आपल्या नातीचे फोटो काही व्यावसायिक कंपन्यांकडून वापरण्यात आल्याचा आरोप सुनील शेट्टीनं केलाय. थेट सोशल मीडियावर हे वापरण्यात आल्याची तक्रार सुनील शेट्टीनं या याचिकेतून हायकोर्टाकडे केलीय. या फोटोंचा जनतेची दिशाभूल करण्याकरता वापर होत असल्यानं ते तत्काळ हटवण्यात यावेत आणि भविष्यात आपले फोटो वापरण्यावर संबंधित कंपन्यांना बंदी घालावी अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय.


हायकोर्टानं राखून ठेवला निकाल - काही रिअल इस्टेट आणि इतर कंपन्यांनी जाहिरातींकरता अभिनेता सुनील शेट्टी तसंच त्याची नात इवाराचे फोटो कोणतीही परवानगी न घेता सोशल मीडिया तसंच वेबसाईटवर वापरलेत. याप्रकरणी सुनील शेट्टीनं ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ डॉ. बिरेंद्र सराफ यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. या यचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या एकल पीठासमोर सुनावणी पार पडली. ज्यात डॉ. सराफ यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं की, सुनील शेट्टी आणि त्यांच्या नातीच्या AI चा वापर करून तयार केलल्या प्रतिमा काही वेबसाइटवर वापरल्या जातायत. या खासगी फोटोंवर केवळ त्यांचाच अधिकार असून कोणत्याही परवानगीशिवाय ते प्रसारित करणं हे त्यांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणाराय. त्यामुळे ते तत्काळ हटवण्यात यावेत. हाकोर्टानं हा युक्तिवाद ऐकून घेत यावरील आपला निकाल राखून ठेवत याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली.

