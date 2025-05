ETV Bharat / state

आता शाळेत लागणार "शुगर बोर्ड", मधुमेह टाळण्यासाठी सीबीएससी बोर्डाचा निर्णय - SUGAR BOARD

मधुमेह चाचणी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 27, 2025 at 8:00 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 8:49 PM IST 2 Min Read

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) - भारतात मधुमेहाचे रुग्ण वाढत आहेत. विशेषतः लहान मुलांमध्ये देखील हे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे आता शालेय जीवनापासून जनजागृती करणे गरजेचे असल्याने सीबीएससी शाळांमध्ये एक शुगर बोर्ड तयार करण्यात येणार आहे. या फलकावर साखरेचे अतिसेवन किती घातक आहे, याबाबत माहिती देण्यात येणार आहे. भावी पिढी सुदृढ आणि निरोगी असावी याकरता हा प्रयत्न करण्यात येत आहे. 15 जुलै पर्यंत सर्व शाळांनी त्याबाबत अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागांनी दिल्या असल्याची माहिती गायकवाड ग्लोबल स्कूलच्या मुख्याध्यापिका डॉ. सुलेखा ढगे यांनी दिली.



शाळांमध्ये मधुमेह जनजागृती - भारत हा जगातील सर्वात मोठी आर्थिक उलाढाल करणारा देश, सर्वात युवक असणारा देश म्हणून समोर येत आहे. मात्र त्याचबरोबर मधुमेहासोबत इतर आजार मोठ्या प्रमाणात असणाऱ्या देशांमध्ये मोजला जाऊ लागलाय. त्यामुळे आजार होऊ नये यासाठी शाळेत जीवनापासूनच मुलांमध्ये जनजागृती करण्यास सुरुवात करण्यात येत आहे. मधुमेह पूर्वी वृद्धांमध्ये आढळून येणारा आजार होता. मात्र आजच्या काळात चॉकलेट, कॅडबरी, फास्टफूड यांचे अतिसेवन, कमी झालेले मैदानी खेळ, त्यामुळे लहान मुलांमध्ये देखील हे प्रमाण लक्षणीय होत चालले आहेत. त्यासाठी आता शाळेतूनच या आजारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. सीबीएससी परीक्षा मंडळाने सर्व शाळांना शुगर बोर्ड लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. माहिती देताना मुख्याध्यापिका (Etv Bharat)

Last Updated : May 27, 2025 at 8:49 PM IST