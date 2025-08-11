ETV Bharat / state

मेंदूला रक्तपुरवठा करणाऱ्या मानेतील रक्तवाहिनीतील गाठीवर रत्नागिरीत यशस्वी मोफत शस्त्रक्रिया - WALAWALKAR HOSPITAL SURGERY

चिपळूण तालुक्यातील डेरवण येथील सुप्रसिद्ध वालावलकर रुग्णालयात वैद्यकीय क्षेत्रातील एक अत्यंत आव्हानात्मक शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आली.

Walawalkar Hospital chiplun Successful free surgery
मेंदूचा प्रतिकात्मक फोटो (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 11, 2025 at 7:47 PM IST

1 Min Read

रत्नागिरी : चिपळूण तालुक्यातील डेरवण येथील सुप्रसिद्ध वालावलकर रुग्णालयात वैद्यकीय क्षेत्रातील एक अत्यंत आव्हानात्मक शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आली आहे. ७३ वर्षीय रुग्णाच्या मानेतील, मेंदूला रक्तपुरवठा करणाऱ्या मुख्य रक्तवाहिनीतील गाठ (ब्लॉकेज) काढून टाकण्यासाठी ही शस्त्रक्रिया करण्यात आली.

कशी आहे ही शस्त्रक्रिया? : ही शस्त्रक्रिया डॉ. मृदुल भटजीवाले यांच्या नेतृत्वाखाली, भूलतज्ज्ञ डॉ. लीना ठाकूर आणि डॉ. गौरव बावीसकर यांच्या सहकार्याने पार पडली. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, ही शस्त्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची असून, दरम्यान मेंदूला पक्षाघाताचा झटका (स्ट्रोक) येण्याचा गंभीर धोका असतो. कारण शस्त्रक्रियेदरम्यान मुख्य रक्तवाहिनी उघडून, त्यातील मेदाची गुठळी (प्लॅक) काढून टाकून, ती पुन्हा बंद करावी लागते. हा संपूर्ण प्रक्रियात्मक भाग केवळ २० मिनिटांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक असते, अन्यथा रुग्णाला अर्धांगवायूचा मोठा धोका संभवतो.

वैद्यकीय खबरदारी घेतली : या ऑपरेशनदरम्यान सर्व वैद्यकीय खबरदारी घेऊन, रुग्णाची रक्तवाहिनी स्वच्छ करण्यात आली आणि ती सुरक्षितपणे बंद करण्यात आली. विशेष म्हणजे, शस्त्रक्रियेनंतर केवळ काही तासांतच रुग्ण सुस्पष्टपणे बोलू लागला आणि चालूही लागला, जे अत्यंत सकारात्मक लक्षण मानले जाते.

दुर्बल रुग्णांना उच्च दर्जाची वैद्यकीय सेवा : वालावलकर रुग्णालयात अशा प्रकारच्या क्लिष्ट व खर्चिक शस्त्रक्रिया पूर्णपणे मोफत केल्या जातात. याबाबत माहिती देताना रुग्णालयाच्या संचालिका डॉ. सुवर्णा पाटील म्हणाल्या, "ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना उच्च दर्जाची वैद्यकीय सेवा मिळावी, हा आमचा हेतू आहे. ही शस्त्रक्रिया त्याचे उत्तम उदाहरण आहे."

गंभीर आजारांवरील शस्त्रक्रिया मोफत : वालावलकर रुग्णालयाने यापूर्वीही हृदय, मेंदू व इतर गंभीर आजारांवरील शस्त्रक्रिया मोफत करून अनेक रुग्णांना नवजीवन दिले आहे. रुग्णालयाच्या या उपक्रमामुळे कोकणातील आणि महाराष्ट्रभरातील रुग्णांना नवी आशा मिळत आहे.

हेही वाचा - अंडी बाहेर न काढू शकणाऱ्या कासवावर यशस्वी उपचार, भारतात पहिल्यांदाच झाली 'लॅप्रोस्कोपीक एग-बाइंडिंग' शस्त्रक्रिया

रत्नागिरी : चिपळूण तालुक्यातील डेरवण येथील सुप्रसिद्ध वालावलकर रुग्णालयात वैद्यकीय क्षेत्रातील एक अत्यंत आव्हानात्मक शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आली आहे. ७३ वर्षीय रुग्णाच्या मानेतील, मेंदूला रक्तपुरवठा करणाऱ्या मुख्य रक्तवाहिनीतील गाठ (ब्लॉकेज) काढून टाकण्यासाठी ही शस्त्रक्रिया करण्यात आली.

कशी आहे ही शस्त्रक्रिया? : ही शस्त्रक्रिया डॉ. मृदुल भटजीवाले यांच्या नेतृत्वाखाली, भूलतज्ज्ञ डॉ. लीना ठाकूर आणि डॉ. गौरव बावीसकर यांच्या सहकार्याने पार पडली. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, ही शस्त्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची असून, दरम्यान मेंदूला पक्षाघाताचा झटका (स्ट्रोक) येण्याचा गंभीर धोका असतो. कारण शस्त्रक्रियेदरम्यान मुख्य रक्तवाहिनी उघडून, त्यातील मेदाची गुठळी (प्लॅक) काढून टाकून, ती पुन्हा बंद करावी लागते. हा संपूर्ण प्रक्रियात्मक भाग केवळ २० मिनिटांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक असते, अन्यथा रुग्णाला अर्धांगवायूचा मोठा धोका संभवतो.

वैद्यकीय खबरदारी घेतली : या ऑपरेशनदरम्यान सर्व वैद्यकीय खबरदारी घेऊन, रुग्णाची रक्तवाहिनी स्वच्छ करण्यात आली आणि ती सुरक्षितपणे बंद करण्यात आली. विशेष म्हणजे, शस्त्रक्रियेनंतर केवळ काही तासांतच रुग्ण सुस्पष्टपणे बोलू लागला आणि चालूही लागला, जे अत्यंत सकारात्मक लक्षण मानले जाते.

दुर्बल रुग्णांना उच्च दर्जाची वैद्यकीय सेवा : वालावलकर रुग्णालयात अशा प्रकारच्या क्लिष्ट व खर्चिक शस्त्रक्रिया पूर्णपणे मोफत केल्या जातात. याबाबत माहिती देताना रुग्णालयाच्या संचालिका डॉ. सुवर्णा पाटील म्हणाल्या, "ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना उच्च दर्जाची वैद्यकीय सेवा मिळावी, हा आमचा हेतू आहे. ही शस्त्रक्रिया त्याचे उत्तम उदाहरण आहे."

गंभीर आजारांवरील शस्त्रक्रिया मोफत : वालावलकर रुग्णालयाने यापूर्वीही हृदय, मेंदू व इतर गंभीर आजारांवरील शस्त्रक्रिया मोफत करून अनेक रुग्णांना नवजीवन दिले आहे. रुग्णालयाच्या या उपक्रमामुळे कोकणातील आणि महाराष्ट्रभरातील रुग्णांना नवी आशा मिळत आहे.

हेही वाचा - अंडी बाहेर न काढू शकणाऱ्या कासवावर यशस्वी उपचार, भारतात पहिल्यांदाच झाली 'लॅप्रोस्कोपीक एग-बाइंडिंग' शस्त्रक्रिया

For All Latest Updates

TAGGED:

TUMOR BLOOD VESSEL SURGERYWALAWALKAR HOSPITAL CHIPLUNवालावलकर रुग्णालय शस्त्रक्रियारक्तवाहिनी गाठीवर मोफत शस्त्रक्रियाWALAWALKAR HOSPITAL SURGERY

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.