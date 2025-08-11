मुंबई : मुंबईसह राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवासासाठी आतापर्यंत 13 आसनांपेक्षा जास्त क्षमता असलेल्या बसेसना परवानगी होती. बसचे भाडे परवडत नसलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेपर्यंतच्या प्रवासासाठी रिक्षाचा आधार घ्यावा लागत होता. मात्र, रिक्षामध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी कोंबले जात होते. शिवाय त्या रिक्षांची नोंदही कोठेच ठेवली जात नव्हती. त्यामुळं विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी परिवहन विभागाकडून स्कूल व्हॅन परवाने वाटप खुले करण्यात येणार असून याबाबतची अधिसूचना लवकरच काढण्यात येईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिलीय.
स्कूल व्हॅनला अधिकृत परवाने वाटप होणार : राज्यभरातून 1 लाख 8 हजार सरकारी आणि खासगी शाळांमधून हजारो विद्यार्थ्यांना शाळेत सोडण्यासाठी स्कूल व्हॅन आणि स्कूल बसेस अस्तित्वात आहेत. राज्यभरात सुमारे एक लाखांहून अधिक लहान स्कूल व्हॅन आणि 40 हजार स्कूल बस धावत आहेत. यापैकी जवळजवळ 50 टक्के स्कूल व्हॅन आणि बस मुंबई आणि उपनगरात धावत आहेत. मात्र, स्कूल बसेसचा अपवाद वगळता सर्व वाहनं अनधिकृतपणे धावत होती असंच म्हणावं लागेल. याट पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागानं महाराष्ट्र मोटार वाहन आणि शालेय बसेसच्या नियम 2011 मध्ये बदल करून स्कूल बसेस आणि स्कूल व्हॅनची व्याख्या करणारी अधिसूचना जारी केली आहे. नव्या नियमानुसार, आता अनधिकृत स्कूल व्हॅनला अधिकृत परवाने वाटप होणार आहे.
पालकांना दिलासा मिळणार : या स्कूल व्हॅनना परवानगी दिल्यानं सर्वाधिक फायदा विद्यार्थ्यांना होणार असून व्हॅन या अरुंद रस्त्यावरून जात विद्यार्थी राहत असलेल्या घराच्या ठिकाणाहून त्यांना शाळेत घेऊन जाऊ शकतील आणि पुन्हा घरांपर्यंत सोडता येईल. कारण स्कूल बसेस फक्त मुख्य रस्त्यावरून ते थेट शाळेपर्यंत जातात. स्कूल बसचे वाढत जाणारे मासिक भाडं परवडत नसल्यानं मुलांच्या प्रवासासाठी अनधिकृत रिक्षाचा पर्याय निवडणाऱ्या राज्यातील पालकांना दिलासा मिळणार आहे. रिक्षाच्या तुलनेत व्हॅनमध्ये अधिक सुरक्षा असते व्हॅनचे दरवाजे बंद असतात. चार चाके असल्यानं वाहन उलटण्याची शक्यता जवळजवळ नसते. व्हॅनमध्ये शाळेची बॅग, पाण्याची बाटली आणि अन्य साहित्य ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा असते, असं प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे.
वाहनाला शालेय व्हॅनचा दर्जा देण्यात येणार : परिवहन विभागानं बोलावलेल्या पालक आणि बस संघटना प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत अनधिकृत वाहनांतून विद्यार्थी वाहतूक होत असल्याबाबत वाद झाला होता. देशात सुरक्षित विद्यार्थी वाहतुकीसाठी केंद्र सरकारनं स्कूल बस नियमावलीचा ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्री स्टँडर्ड्स अर्थात एआयएस-063 आधार घेऊन स्कूल व्हॅन नियमावली (एआयएस-204) तयार केली आहे. त्यानुसार चारचाकी 12 असनापर्यंत विद्यार्थी वाहतूक करण्यासाठी वाहनाला शालेय व्हॅनचा दर्जा देण्यात येणार आहे. ही वाहनं BS-VI या श्रेणीतील असणार आहेत. या स्कूल व्हॅन्समध्ये जीपीएस, सीसीटीव्ही आणि डॅशबोर्डवर स्क्रीन, अग्निशमन अलार्म प्रणाली, दरवाजा उघडा राहिल्यास अलार्म यंत्रणा, ताशी 40 वेगमर्यादेसह स्पीड गव्हर्नर, पॅनिक बटण, इमरजेंसी एक्सिट, स्टोरेज रॅक, स्कूल व्हॅनमध्ये लहान विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी पायरी, गाडीच्या छतावर शाळेचं नाव, तसंच योग्य आसन रचना अशा आधुनिक सुरक्षा तंत्रज्ञानाचा समावेश केला जाणार आहे, अशी माहिती मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
सुरक्षित वाहतुकीला प्राधान्य : राज्य सरकारकडून परिवहन विभागामार्फत 2018 पर्यंत स्कूल व्हॅनसाठी परवाने देण्यात येत होते. मात्र, स्कूल व्हॅन विद्यार्थी वाहतुकीसाठी असुरक्षित असल्याचं सांगत काही नागरिकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. केंद्राच्या मानकानुसार, राज्य शासनानं नियमावली तयार करून व्हॅन सुरू करण्याबाबतची सूचनावली प्रसिद्ध केली असून त्याआधारे राज्य सरकार लवकरच अधिसूचना जारी करेल, असं मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीला प्रथम प्राधान्य आहे. सुरक्षित वाहतुकीसह बेरोजगारांना रोजगाराची संधी देण्यासाठी स्कूल व्हॅनला मंजुरी देण्यात येत आहे. नव्या स्कूल व्हॅनमधून विद्यार्थी वाहतुकीचा व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांना राज्य सरकारकडून परवाने देण्यात येतील. राज्यात अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधांनी युक्त स्कूल व्हॅन धावती करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे, असं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी नमूद केलं.
