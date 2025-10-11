विद्यार्थ्यांनी तयार केले सुगंधी उटणे; कोंडीवते जिल्हा परिषद शाळेचा अभिनव उपक्रम, पाहा व्हिडिओ
महाड तालुक्यातील कोंडीवते येथील जिल्हा परिषद शाळेने दिवाळीचा आनंद आणि सुगंध, शिक्षणाशी जोडत एक आगळावेगळा उपक्रम राबवला आहे.
रायगड : दिवाळी म्हणजे आनंद, प्रकाश आणि सुगंधाचा उत्सव. महाड तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळा कोंडीवते येथील विद्यार्थ्यांनी यंदाच्या दिवाळीत नुसता उजेडच नाही, तर सुगंधही स्वतःच्या हातांनी निर्माण केला आहे. विद्यार्थ्यांनी तब्बल 22 प्रकारच्या नैसर्गिक सुगंधी वनस्पती घटकांचा वापर करून पारंपरिक अभ्यंगस्नानासाठी लागणारे 'सुगंधी उटणे' तयार केलं आहे. हा उपक्रम पूर्णतः रसायनमुक्त, पर्यावरणपूरक आणि शिक्षणासोबत स्वावलंबनाचे धडे देणारा ठरला आहे.
औषधी गुणधर्म असलेले घटक वापरून सुगंधी उटणे : महाड तालुक्यातील कोंडीवते या छोट्या गावातील जिल्हा परिषद शाळा सध्या दिवाळीच्या सुगंधाने दरवळली आहे. पण हा सुगंध बाजारातून आलेल्या परफ्युमचा नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेतून तयार झालेल्या ‘सुगंधी उटण्याचा’ आहे. या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी शाळेतील शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली तब्बल २२ नैसर्गिक घटकांचा वापर करून उटणे तयार केले आहे. हळद, चंदन, वाळा, नागरमोथा, गुलाब, खस, लवंग, बेळ, बोराची पाने, तुळस, निम्ब, लिंबाची साल, हिंग, दालचिनी अशा सुगंधी आणि औषधी गुणधर्म असलेल्या वनस्पतींच्या मिश्रणातून हे उटणे बनवण्यात आले आहे.
उद्योगशीलतेचे धडे : या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना केवळ विज्ञान आणि वनस्पतींचे ज्ञानच मिळाले नाही, तर स्थानिक साधनसंपत्तीचा उपयोग करून उत्पादकता, स्वावलंबन आणि उद्योगशीलतेचे धडेही मिळाले. शाळेतील शिक्षकांनी हा उपक्रम राबवताना ‘शिकत असताना निर्माण करा’ या विचाराला मूर्त स्वरूप दिले. दिवाळीच्या पारंपरिक संकल्पनांना नव्या पिढीच्या कल्पकतेची जोड देत विद्यार्थ्यांनी शिक्षण आणि संस्कृतीचा सुंदर संगम साकारला आहे.
‘माझ्या हातांनी बनवलेली पणती’ : याचसोबत विद्यार्थ्यांनी मातीच्या पणत्यांनाही रंग, शिंपले, आरसे आणि विविध सजावटींच्या वस्तूंनी आकर्षक बनवून विक्रीसाठी तयार केले आहे. ‘माझ्या हातांनी बनवलेली पणती’ हा आत्मविश्वास प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या चेहऱ्यावर झळकत होता. या उपक्रमातून मिळणारे उत्पन्न शाळेतील ग्रंथालय, क्रीडासाहित्य आणि इतर शैक्षणिक गरजांसाठी वापरले जाणार असल्याचं शिक्षकांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील मुलांच्या कल्पकतेला दिशा देणारा, आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेला चालना देणारा आणि पर्यावरणपूरक मूल्यांना अधोरेखित करणारा हा उपक्रम सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेत आहे.
