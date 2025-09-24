ETV Bharat / state

वेश्या व्यवसाय सोडून जिद्दीनं निवडला वेगळा मार्ग; अनेक महिला शिवतात डिझायनर कपडे, 'अपने आप'चा पुढाकार!

तेजस्विनी यांची जिद्द पाहून आज घडीला तब्बल दीडशेहून अधिक महिलांनी या व्यवसायतून बाहेर पडत आपला वेगळा रस्ता अवलंबला आहे.

Stubbornly chose a different path after leaving the prostitution business
वेश्या व्यवसाय सोडून जिद्दीनं निवडला वेगळा मार्ग; 150 हून अधिक महिला शिवतात डिझायनर कपडे, (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2025 at 5:50 PM IST

4 Min Read
मुंबई : पतीच्या मृत्यूनंतर संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी तेजस्विनी यांच्या खांद्यावर आली. घरी तीन लहान लेकरं... त्यांचं शिक्षण, पालनपोषण आणि या तीन मुलांचं भविष्य आता तेजस्विनी यांच्या हातात होतं. घरची परिस्थिती अतिशय बेताची. दोन वेळच्या खाण्याची भ्रांत. सुरुवातीला तेजस्विनी यांनी लोकांच्या घरी धुणीभांडी करून घर चालवलं. मात्र, आता मुलं मोठी होऊ लागली होती. खर्च वाढला होता, तो धुणीभांडी करून भागात नव्हता. अखेर त्यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आणि त्या कामाठीपुरा येथील वेश्याव्यवसायात आल्या. मात्र, मनात एक जिद्द होती. यातून आपण लवकरात लवकर बाहेर पडायचं आणि त्यांनी ते साध्य देखील केलं. आज तेजस्विनी या कुशल टेलर असून, त्यांच्याकडे आज कपडे शिवण्याच्या अनेक ऑर्डर येत आहेत. तेजस्विनी यांची जिद्द पाहून आज घडीला तब्बल दीडशेहून अधिक महिलांनी या व्यवसायतून बाहेर पडत आपला वेगळा रस्ता अवलंबला आहे.

सामाजिक संस्थेचा पुढाकार : विशेष म्हणजे तेजस्विनी यांना या व्यवसायतून बाहेर पडण्यास आणि पुन्हा एकदा आपल्या हिमतीवर सन्मानानं जगण्यास मदत केली एका सामाजिक संस्थेनं. 'अपने आप' असं या संस्थेचं नाव आहे. या संस्थेनं तब्बल दीडशेहून अधिक महिलांना या व्यवसायातून बाहेर काढलं असून, ही संस्था आज तब्बल 5000 महिलांसाठी काम करत आहे. या संस्थेमुळं आणखी एका महिलेच्या आयुष्यात मोठा बदल झाला त्या आहेत 'यशोदा'. यशोदा देखील या वेश्याव्यवसायात आपल्या कुटुंबाला आधार देण्यासाठी आल्या आणि आज त्या एक कुशल मेहंदी कलाकार बनल्या आहेत. यशोदा सांगतात की, "मला मेहंदीच्या ऑर्डर मिळत नाहीत, असा माझा एकही दिवस सध्या जात नाही. दररोज किमान दोन तरी मला मेहंदीच्या ऑर्डर असतात. यामुळं मला चांगलं उत्पन्न देखील मिळतं आणि माझं कुटुंब देखील चालतं."

आशेनं मुस्कान परराज्यातून मुंबईत आली : या सगळ्यात अशी एक महिला आहे, ज्यांची कहाणी थेट काळजाला हात घालते. त्या महिलेचं नाव आहे 'मुस्कान'. गरीब कुटुंबात जन्मलेल्या मुस्कान फर्जनाला एका व्यक्तीनं तुला काम देतो, असं सांगून मुंबईत आणलं. "तुला एका चांगल्या व्यक्तीच्या घरात घरकाम देतो," असं मुस्कानला सांगण्यात आलं होतं. घर काम करून आपल्याला थोडे पैसे मिळतील, या आशेनं मुस्कान परराज्यातून मुंबईत आली. घरची परिस्थिती हालकीची असल्यानं मुस्कानला शिक्षण घेता आलं नव्हतं. अशिक्षित मुस्काननं एका त्रयस्थ माणसाच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून मुंबई आली. मात्र, तिच्यासोबत पुढं काय होणार? हे तिला माहीत नव्हतं. आज थोडं फार लिहिता वाचता येणाऱ्या आणि एक कुशल टेलर असलेल्या मुस्कानच्या आयुष्याच्या रस्ता हा अतिशय खडकाळ होता.

माझं पूर्ण आयुष्य एका अंधारात गेलं : "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना मुस्काननं सांगितलं की, "आमच्या घरी आम्ही 4 मुलं आणि आमचे आई-वडील असा आमचा परिवार आहे. घरात नेहमी पैशांची कमतरता असायची. अशा परिस्थितीत घरी फक्त वडील कमावते असल्यानं नेहमीच पैशांची चणचण असायची. मग, मी पण कमवावं असं मला वाटलं. घरात काहीतरी माझी मदत होईल, असं मला वाटलेलं. तेव्हा गावातील एका माणसानं मला एका मोठ्या व्यक्तीच्या घरात घर काम देतो, असं सांगितलं. त्यानं या कामातून मला चांगले पैसे मिळतील असंही सांगितलं. तेव्हा माझं वय फक्त पंधरा वर्षे होतं. त्या वयात मी त्याच्यासोबत इथं आले. काही दिवस टाळाटाळ केल्यानंतर त्यानं माझी कामाठीपुरात विक्री केली आणि माझं पूर्ण आयुष्य एका अंधारात गेलं."

बाहेर पडण्यासाठी अनेकांना केल्या विनवण्या : केवळ पंधरा वर्षांच्या मुस्कानला या वेश्याव्यवसायात ढकलण्यात आलं होतं. काही दिवस तिला समजलं नाही की, तिच्यासोबत काय झालंय. ती लोकांना कामाठीपुरातून बाहेर पडण्यासाठी विनवणी करत राहिली, पण तिच्यासाठी कोणीही पुढं आलं नाही. मुस्कानसाठी सेक्स वर्कर बनणं म्हणजे मृत्यूला मिठी मारण्यासारखं होतं. सुरुवातीला मुस्काननं खूप विरोध केला. पण तिचे सर्व प्रयत्न व्यर्थ गेले. अगदी मुस्कानला जीवे मारण्याची, चेहरा विद्रूप करण्याची धमकी देण्यात आल्याचं तिनं सांगितलं. मुस्कान सांगते की, "माझ्याकडे बाहेर पडण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग नव्हता. एकतर ही जागा नवीन होती. ही जागा माझ्यासाठी तुरुंग बनली. माझ्याकडे अनेक ग्राहक यायचे आणि मनात नसताना मला नको ते करायला लागायचं."

कमळाच्या फुलासारखं आयुष्य उद्ध्वस्त झालं : पुढं मुस्काननं सांगितलं की, "आता माझ्याकडे फक्त दोनच रस्ते होते. एकतर ज्या व्यवसायात पडले तिथं ते काम करणं किंवा आत्महत्या करणं. आता माझ्याकडे मरण्याशिवाय किंवा हो म्हणण्याशिवाय पर्याय नव्हता. मी हार मानली आणि स्वतःला या व्यवसायात झोकून दिलं. आज माझं वय 25 वर्षांहून अधिक आहे. जसजसं आमचं वय वाढत जातं तसं तसं आमच्याकडे येणाऱ्या लोकांची संख्या कमी होत जाते. या दहा वर्षात जेव्हा जेव्हा मी गावाला गेले तेव्हा घरच्यांनी विचारलं काय काम करतेस त्यावेळी मी त्यांना घर काम करते असंच सांगितलं. कारण, कमळाच्या फुलासारखी माझी इज्जत खराब झाली होती मात्र मला माझ्या घरच्यांची इज्जत जपायची होती."

महिलांची सुटका आणि पुनर्वसन करण्यासाठी मदत : दरम्यान, 'अपने आप' या सामाजिक संस्थेनं तब्बल दीडशेहून अधिक महिलांना या वेश्याव्यवसायातून बाहेर काढत आपल्या पायावर उभं केलं आहे. या संस्थेविषयी माहिती देताना संस्थेच्या सीईओ अभिलाषा रावत यांनी सांगितलं की, "आमच्या संस्थेचं नाव अपने आप वुमेन्स कलेक्टिव्ह असं आहे. ही एक सामाजिक संस्था असून, ही संस्था वेश्याव्यवसायात अडकलेल्या महिलांची सुटका आणि पुनर्वसन करण्यासाठी मदत करते. आमची संस्था फिल्डवर जाऊन काम करते. या महिलांना आरोग्य सुविधा देणे, त्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणं आणि त्यांच्या मुलांना देखील शिक्षण देणं, हे आमच्या संस्थेचं काम आहे. अनेकदा पिढ्यानपिढ्या महिला या व्यवसायात अडकल्या जातात. आईनंतर तिच्या मुलीला देखील या व्यवसायात अनेकदा ढकललं जातं. मात्र, ही साखळी तोडण्याचा आमच्या संस्थेचा प्रयत्न आहे. तसंच या महिलांच्या मुलींना आम्ही शिक्षण देतो आणि त्यांना आपल्या पायावर उभं राहण्यास मदत करतो. या महिलांना आमच्या संस्थेनं आता शिवण कलेच व मेहंदी काढण्याचं प्रशिक्षण दिलं असून त्या उत्तम कारागीर बनल्या आहेत. सध्या या महिला याच कामाठीपुरात राहणाऱ्या इतर महिलांसाठी अतिशय स्वस्त किमतीत कपडे शिवून देत आहेत," असंही अभिलाषा रावत यांनी सांगितलं.

