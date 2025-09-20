गाढवाच्या गळ्यात अडकवला गोपीचंद पडळकर यांचा फोटो, आमदार जयंत पाटील यांच्या आजोळात तीव्र निषेध
आमदार जयंत पाटील यांचे आजोळ असलेल्या चरेगाव आणि उंब्रजमध्ये आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा तीव्र निषेध करण्यात आला.
Published : September 20, 2025 at 11:52 PM IST
सातारा - राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांच्याबद्दल हीन पातळीचे वक्तव्य करणाऱ्या भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा शनिवारी उंब्रज परिसरात तीव्र निषेध करण्यात आला. आमदार जयंत पाटील यांचे आजोळ असलेल्या चरेगावात पडळकरांच्या निषेधाच्या घोषणा देण्यात आल्या, तर उंब्रजमध्ये पाटण-पंढरपूर राज्यमार्ग रोखण्यात आला.
जयंत पाटलांच्या आजोळात पडळकरांचा निषेध - भाजपाचे जतचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केलेल्या हीन पातळीच्या वक्तव्याचे सर्वत्र तीव्र पडसाद उमटत आहेत. जयंत पाटील यांचे आजोळ असलेल्या कराड तालुक्यातील चरेगाव येथे शनिवारी शरद पवार गटाने गोपीचंद पडळकरांचा तीव्र निषेध केला. यावेळी राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले होते. कुत्र्याचा फोटो असलेला आणि 'गोप्या कुत्र्याचा जाहीर निषेध' असं लिहिलेला बॅनर घेऊन कार्यकर्त्यांनी पडळकरांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
शरद पवार गटाने राज्यमार्ग रोखला - चरेगाव, उंब्रज परिसरातील राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी उंब्रज येथील पाटण तिकटण्यात पाटण-पंढरपूर राज्य मार्ग रोखला. या आंदोलनासाठी आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा फोटो गाढवाच्या गळ्यात अडकवून निषेधाच्या घोषणा देण्यात आल्या. तसंच पडळकरांचा प्रतिमेला जोडे मारले.
पडळकरांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी - राज्यमार्ग रोखल्यामुळे वाहतूक काही काळ ठप्प झाली. उंब्रज पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रवींद्र भोरे आंदोलनस्थळी आल्यानंतर सह्याद्री सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक सुरेश माने यांनी आ. गोपीचंद पडळकर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीचे लेखी निवेदन पोलिसांना दिले.
सामाजिक शांतता धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न - आमदार जयंत पाटील हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील प्रगल्भ नेते आहेत. त्यांनी गृहमंत्री, अर्थमंत्री, जलसंपदा, ग्रामविकास यासारख्या खात्यांच्या मंत्रिपदाची धुरा सांभाळली आहे. त्यांच्यावर हीन पातळीची टीका करून आमदार पडळकरांनी केवळ जयंत पाटीलच नव्हे तर संपूर्ण पक्षातील नेत्यांचा अवमान केला आहे. अशा प्रकारची वक्तव्ये खपवून घेता येणार नाहीत. त्यामुळे तत्काळ त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शरद पवार राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी केली.
