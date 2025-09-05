ETV Bharat / state

सार्वजनिक गणेश मंडळांनो, डॉल्बीचा आवाज वाढवताय? सावधगिरी बाळगा; पोलीस प्रशासनाचा कडक इशारा - POLICE WARNING GANESH MANDALS

गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडून सुरक्षेच्या दृष्टीनं सर्व उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मिरवणुकीदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी विशेष पथकांचीही नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

Sunil Phulari, Police Officer
सुनील फुलारी, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 5, 2025 at 9:30 AM IST

2 Min Read

कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्रातील अनंत चतुर्थीच्या दिवशी होणाऱ्या सार्वजनिक गणेश विसर्जन मिरवणुकांसाठी पोलीस प्रशासनानं सखोल आणि काटेकोर नियोजन केलं आहे. कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर ग्रामीण आणि पुणे ग्रामीण या पाचही जिल्ह्यांमध्ये मिळून सुमारे 14,000 सार्वजनिक गणपतींचं विसर्जन होणार आहे.

पोलिसांकडून बंदोबस्त, वाहतूक व्यवस्थापन, गर्दी नियंत्रण आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मिरवणुकीदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस, होमगार्ड्स, सीसीटीव्ही निगराणी आणि विशेष पथकांचीही नियुक्ती करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक गणपती मंडळांनी देखील प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करून विसर्जन मिरवणुकीत सहभाग घ्यावा, असं आवाहन पोलीस प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.

8 हजार 500 पोलीस कर्मचारी तैनात : या मिरवणुकांसाठी कोल्हापूर परिक्षेत्रात 700 वरिष्ठ अधिकारी आणि सुमारे 8 हजार 500 पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. याशिवाय, 5 हजार होमगार्ड आणि एसआरपीएफच्या 5 तुकड्याही अतिरिक्त मदतीसाठी उपलब्ध असतील. संवेदनशील ठिकाणी ड्रोन आणि सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून देखरेख ठेवली जाणार आहे. मिरवणुकीदरम्यान शांतता राखण्यासाठी स्थानिक समित्या आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभागही असणार आहे.

डॉल्बीचा आवाज वाढविल्यास थेट कारवाई : गणेशोत्सवाच्या सुरुवातीपासूनच डॉल्बी साउंडची मर्यादा ओलांडणाऱ्या मंडळांवर पोलिसांकडून कारवाई करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 800 हून अधिक मंडळांवर ध्वनीप्रदूषणाबाबत खटले दाखल करण्यात आले आहेत. विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान डॉल्बीचा आवाज वाढविणाऱ्या मंडळांवर यंदा थेट दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी यांनी दिला आहे.

महिला सुरक्षेसाठी विशेष पथकं तैनात : महिला आणि मुलींच्या सुरक्षेसाठी सार्वजनिक गणेश विसर्जन मिरवणुकीत निर्भया पथक, दामिनी पथक, बीट मार्शल आणि डायमंड मोबाईल अशा विशेष पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासोबतच शांतता समित्या, मोहल्ला समित्या आणि स्थानिक नेत्यांच्या बैठका घेऊन सामंजस्यपूर्ण वातावरण निर्माण करण्यात आल्याची माहितीही प्रशासनानं दिली आहे.

‘एक गाव, एक गणपती’ उपक्रमाला मोठा प्रतिसाद : राज्य सरकारच्या ‘एक गाव, एक गणपती’ या संकल्पनेला यंदा पश्चिम महाराष्ट्रात चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. 1400 हून अधिक गावांमध्ये एकच सामूहिक गणेशोत्सव साजरा केला जात आहे. काही ठिकाणी हिंदू-मुस्लिम एकत्र येऊन गणेशोत्सव पार पाडत आहेत. समाजामध्ये धार्मिक सलोखा टिकून राहावा यावर विशेष भर दिला जात असल्याचे पोलीस प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे.

अंमली पदार्थ व अवैध दारूविरोधात धडक कारवाई : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी मोठ्या प्रमाणात धडक कारवाई करण्यात आली आहे. पोलिसांनी आतापर्यंत सुमारे दोन कोटी रुपयांचा गांजा, 10 लाखांची अवैध दारू आणि 80 लाखांचे एमडी ड्रग्ज जप्त केल्याचं उघड झालं आहे. तसेच, समाजकंटक, टोळ्या आणि सराईत गुन्हेगारांवरही मोठ्या प्रमाणावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर : यंदा गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान गर्दी नियंत्रण आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ड्रोन सर्व्हेलन्स, सीसीटीव्ही आणि व्हिडिओग्राफीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाणार आहे. संभाव्य अनुचित प्रकार हाताळण्यासाठी दंगल नियंत्रणासाठी लाठी, हेल्मेट, स्मोक गन यांसारखी साधनेही उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.

पोलीस प्रशासनाची नागरिकांना विनंती : "गणेशोत्सव आनंददायी तसेच सुरक्षित वातावरणात पार पडावा, यासाठी आम्ही व्यापक नियोजन केलं आहे. नागरिकांनी शिस्त राखून पोलिसांना सहकार्य करावे. पर्यावरणपूरक आणि शांततेत विसर्जन झाल्यास गणेशोत्सव अधिक मंगलमय ठरेल," असे आवाहन आयजी सुनील फुलारी यांनी केले. एकूणच, यंदाच्या सार्वजनिक गणेश विसर्जनासाठी कोल्हापूर परिक्षेत्रातील पोलीस प्रशासन सुरक्षा, शांतता आणि पर्यावरणीय संवेदनशीलता या तिन्ही बाबींचा समतोल राखण्यास दृढनिश्चयी आहे.

हेही वाचा

कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्रातील अनंत चतुर्थीच्या दिवशी होणाऱ्या सार्वजनिक गणेश विसर्जन मिरवणुकांसाठी पोलीस प्रशासनानं सखोल आणि काटेकोर नियोजन केलं आहे. कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर ग्रामीण आणि पुणे ग्रामीण या पाचही जिल्ह्यांमध्ये मिळून सुमारे 14,000 सार्वजनिक गणपतींचं विसर्जन होणार आहे.

पोलिसांकडून बंदोबस्त, वाहतूक व्यवस्थापन, गर्दी नियंत्रण आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मिरवणुकीदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस, होमगार्ड्स, सीसीटीव्ही निगराणी आणि विशेष पथकांचीही नियुक्ती करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक गणपती मंडळांनी देखील प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करून विसर्जन मिरवणुकीत सहभाग घ्यावा, असं आवाहन पोलीस प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.

8 हजार 500 पोलीस कर्मचारी तैनात : या मिरवणुकांसाठी कोल्हापूर परिक्षेत्रात 700 वरिष्ठ अधिकारी आणि सुमारे 8 हजार 500 पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. याशिवाय, 5 हजार होमगार्ड आणि एसआरपीएफच्या 5 तुकड्याही अतिरिक्त मदतीसाठी उपलब्ध असतील. संवेदनशील ठिकाणी ड्रोन आणि सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून देखरेख ठेवली जाणार आहे. मिरवणुकीदरम्यान शांतता राखण्यासाठी स्थानिक समित्या आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभागही असणार आहे.

डॉल्बीचा आवाज वाढविल्यास थेट कारवाई : गणेशोत्सवाच्या सुरुवातीपासूनच डॉल्बी साउंडची मर्यादा ओलांडणाऱ्या मंडळांवर पोलिसांकडून कारवाई करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 800 हून अधिक मंडळांवर ध्वनीप्रदूषणाबाबत खटले दाखल करण्यात आले आहेत. विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान डॉल्बीचा आवाज वाढविणाऱ्या मंडळांवर यंदा थेट दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी यांनी दिला आहे.

महिला सुरक्षेसाठी विशेष पथकं तैनात : महिला आणि मुलींच्या सुरक्षेसाठी सार्वजनिक गणेश विसर्जन मिरवणुकीत निर्भया पथक, दामिनी पथक, बीट मार्शल आणि डायमंड मोबाईल अशा विशेष पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासोबतच शांतता समित्या, मोहल्ला समित्या आणि स्थानिक नेत्यांच्या बैठका घेऊन सामंजस्यपूर्ण वातावरण निर्माण करण्यात आल्याची माहितीही प्रशासनानं दिली आहे.

‘एक गाव, एक गणपती’ उपक्रमाला मोठा प्रतिसाद : राज्य सरकारच्या ‘एक गाव, एक गणपती’ या संकल्पनेला यंदा पश्चिम महाराष्ट्रात चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. 1400 हून अधिक गावांमध्ये एकच सामूहिक गणेशोत्सव साजरा केला जात आहे. काही ठिकाणी हिंदू-मुस्लिम एकत्र येऊन गणेशोत्सव पार पाडत आहेत. समाजामध्ये धार्मिक सलोखा टिकून राहावा यावर विशेष भर दिला जात असल्याचे पोलीस प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे.

अंमली पदार्थ व अवैध दारूविरोधात धडक कारवाई : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी मोठ्या प्रमाणात धडक कारवाई करण्यात आली आहे. पोलिसांनी आतापर्यंत सुमारे दोन कोटी रुपयांचा गांजा, 10 लाखांची अवैध दारू आणि 80 लाखांचे एमडी ड्रग्ज जप्त केल्याचं उघड झालं आहे. तसेच, समाजकंटक, टोळ्या आणि सराईत गुन्हेगारांवरही मोठ्या प्रमाणावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर : यंदा गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान गर्दी नियंत्रण आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ड्रोन सर्व्हेलन्स, सीसीटीव्ही आणि व्हिडिओग्राफीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाणार आहे. संभाव्य अनुचित प्रकार हाताळण्यासाठी दंगल नियंत्रणासाठी लाठी, हेल्मेट, स्मोक गन यांसारखी साधनेही उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.

पोलीस प्रशासनाची नागरिकांना विनंती : "गणेशोत्सव आनंददायी तसेच सुरक्षित वातावरणात पार पडावा, यासाठी आम्ही व्यापक नियोजन केलं आहे. नागरिकांनी शिस्त राखून पोलिसांना सहकार्य करावे. पर्यावरणपूरक आणि शांततेत विसर्जन झाल्यास गणेशोत्सव अधिक मंगलमय ठरेल," असे आवाहन आयजी सुनील फुलारी यांनी केले. एकूणच, यंदाच्या सार्वजनिक गणेश विसर्जनासाठी कोल्हापूर परिक्षेत्रातील पोलीस प्रशासन सुरक्षा, शांतता आणि पर्यावरणीय संवेदनशीलता या तिन्ही बाबींचा समतोल राखण्यास दृढनिश्चयी आहे.

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESH VISARJAN KOLHAPURगणेश विसर्जन 2025 कोल्हापूरSOUND LIMITS GUIDELINESKOLHAPUR POLICE ADMINISTRATIONPOLICE WARNING GANESH MANDALS

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.