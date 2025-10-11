ETV Bharat / state

पोलिसांच्या कार्यक्षमतेला बळ; मुंबईत 45 हजार नवी घरं उभारणार!

मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप योजनेअंतर्गत पोलिसांसाठी तब्बल 45 हजार घरं बांधली जाणार आहेत.

Strengthening the efficiency of the police! 45 thousand new houses will be built in Mumbai
पोलिसांच्या कार्यक्षमतेला बळ; मुंबईत 45 हजार नवी घरं उभारणार! (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 11, 2025 at 8:35 PM IST

2 Min Read
मुंबई : मुंबई, ही देशाची आर्थिक राजधानी. इथं दररोज लाखो लोकांचा लोंढा, आंतरराष्ट्रीय पर्यटक, उद्योगपती आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचाल असते. अशा शहराची सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळणारे मुंबई पोलीस मात्र प्रचंड तणावात आहेत. आधीच अपुऱ्या मनुष्यबळामुळं अतिरिक्त ताण, त्यात शासकीय निवासस्थान नसल्यानं प्रवासात खर्च होणारा अतिरिक्त वेळ. मुंबई पोलीस दलात 51 हजार 308 कर्मचारी कार्यरत असताना केवळ 19 हजार 762 निवासस्थानं उपलब्ध आहेत. परिणामी, 50 टक्के पोलीस रोज 80 ते 100 किलोमीटर अंतर पार करून ड्युटीसाठी येतात.

अहवाल गृह विभागाकडे सादर : विरार, पालघर, कल्याण किंवा पनवेलसारख्या दूरच्या भागातून सकाळी लवकर निघून रात्री उशिरा घरी पोहोचणं, हे केवळ शारीरिक थकवा देणारं नव्हे, तर कार्यक्षमतेवरही परिणाम करणारं आहे. दहशतवादी हल्ले, नैसर्गिक आपत्ती किंवा सण-उत्सवांच्या वेळी जलद प्रतिसाद देण्याची गरज असताना हा प्रवास त्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करतो, असा अहवाल गृह विभागाकडे सादर झाला. आणि आता, राज्य सरकारनं या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी एक मोठं पाऊल उचललं आहे. मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप योजनेअंतर्गत पोलिसांसाठी तब्बल 45 हजार घरं बांधली जाणार आहेत. ही योजना नेमकी काय आहे आणि ती पोलिसांच्या दैनंदिन आयुष्यात कसा बदल घडवेल, याचा सविस्तर आढावा.

मुंबई पोलिसांचा घरासाठी संघर्ष : मुंबई पोलीस दलाची स्थापना 1856 मध्ये झाली. ब्रिटिश काळापासून चालत आलेली ही संस्था आज देशातील सर्वोत्कृष्ट पोलीस दलांपैकी एक आहे. 94 पोलीस ठाणी, 5 सशस्त्र पोलीस दल आणि इतर विशेष शाखांसह सध्या 51 हजार 308 कर्मचारी कार्यरत आहेत. मुंबईची लोकसंख्या वाढत असताना, पोलिसांच्या जबाबदाऱ्याही वाढल्या आहेत. कायदा-सुव्यवस्था, दहशतवादविरोधी कारवाया, सण-समारंभांची सुरक्षा, वैगरे वैगरे. पण निवासाची योग्य सोय नसल्यानं त्यांना अनेक अडचणींना समोरं जावं लागतं. मुंबईत घर परवडत नसल्यानं जवळपास 50 टक्के पोलीस हे मुंबईबाहेर वास्तव्यास गेले आहेत. सकाळी 4 ते 5 वाजता निघून रात्री 10 ते 11 पर्यंत घरी पोहोचणं, यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ लागला आहे.

45 हजार घरांची 'टाऊनशिप' उभी होणार : मुंबईतील 75 उपलब्ध प्लॉट्सचा वापर करून पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्प राबवला जाणार आहे. या प्रकल्पातील सुमारे 40 हजार घरं पोलीस शिपाई ते उपनिरीक्षक दर्जासाठी (45 चौरस मीटर क्षेत्रफळ) असतील. 5 हजार घरं पोलीस निरीक्षक दर्जासाठी (60 ते 80 चौरस मीटर). काही विशेष घरे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी (80-120 चौरस मीटर). ही घरं केवळ शाळा, रुग्णालय, खेळाची मैदाने आणि सुरक्षा सुविधांसह सुसज्ज असतील. जुन्या वसाहतींचा पुनर्विकासही यात समाविष्ट आहे.

उच्चस्तरीय समितीची स्थापना : "या प्रकल्पाचा सविस्तर अभ्यास आणि शिफारशींसाठी उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. अपर मुख्य सचिव (गृह) हे अध्यक्ष, तर सदस्यांमध्ये मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, म्हाडा उपाध्यक्ष, वित्त-नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांचा समावेश आहे. समिती राज्य सरकारला निधी, जागा आणि डिझाइनबाबत शिफारशी करेल," अशी माहिती गृह विभागाचे उपसचिव चेतन निकम यांनी दिली.


कार्यक्षमतेवर काय फरक पडेल? : "सध्या पोलिसांना लांबचा प्रवास करावा लागल्याने दैनंदिन कामकाजात विलंब होतो. नव्या योजनेमुळे पोलीस मुंबईतच राहतील, सकाळी 10 ते 15 मिनिटांत ड्युटीवर हजर राहतील. 80 ते 100 किमीचा प्रवास वाचल्यानं कामाचा क्षीण जाणवणार नाही. आधुनिक घरं, कुटुंबांसाठी सुविधा, हे पोलिसांना मानसिकदृष्ट्या स्थैर्य देईल," अशी प्रतिक्रिया माजी पोलीस उपायुक्त विक्रमसिंह पाटील यांनी दिली.

