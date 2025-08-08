मुंबई –: राज्यात सध्या हत्ती आणि कबुतरांवरून वातावरण तापलेलं असतानाच बृहन्मुंबई महानगरपालिनं आपला मोर्चा आता भटके कुत्रे आणि भटक्या मांजरींकडे वळवल्याचे पाहायला मिळत आहे. कुत्र्यांनंतर आता भटक्या मांजरींच्या वाढत्या संख्येबद्दलच्या तक्रारी लक्षात घेता पालिकेनं त्यांच्या नसबंदी कार्यक्रमाला गती देण्यासाठी चार अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थांना नियुक्ती केली आहे.
ऑगस्ट २०१९ ते जुलै २०२५ या वर्षात भटके कुत्री आणि मांजरींच्या नसबंदी मोहिमेअंतर्गत २४,५०४ मांजरींची यशस्वीरित्या नसबंदी केल्याची माहिती पालिकेनं दिली आहे. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक म्हणजे १३,०९४ मांजरींची नसबंदी मागील १८ महिन्यांत करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे.
चार वर्षात ६,३९२ मांजरींची नसबंदी - १९९४ पासून बृहन्मुंबई महानगरपालिका भटक्या कुत्र्यांसाठी नसबंदी मोहीम राबवत आहे. त्यात मांजरी चावण्याच्या घटनांच्या तक्रारीत वाढ झाल्याचं निदर्शनास आल्यानंतर २०१९ मध्ये भटक्या मांजरींसाठी देखील कुत्र्यांप्रमाणे मोहीम राबवण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनानं घेतला. सध्या मांजरींची संख्या संतुलित ठेवण्यासाठी केवळ ७०% नसबंदीला परवानगी आहे. पण, आतापर्यंत या मोहिमेत केवळ दोन स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग असल्यानं, ऑगस्ट २०१९ ते फेब्रुवारी २०२३ या चार वर्षात केवळ ६,३९२ मांजरींची नसबंदी करण्यात आल्याची माहिती पालिकेनं दिली आहे.
चार अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थांची नियुक्ती- निर्बीजीकरणाच्या मोहिमेला गती देण्यासाठी पालिकेनं अन्य चार अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थांची नियुक्ती केली आहे. यामध्ये वेल्फेअर ऑफ स्ट्रे डॉग्स, मुंबई व्हेटर्नरी कॉलेज, अहिंसा, इन डिफेन्स ऑफ ॲनिमल्स, उत्कर्ष ग्लोबल फाउंडेशन आणि जीव रक्षा अॅनिमल वेल्फेअर ट्रस्ट या संस्थांचा समावेश आहे. या स्वयंसेवी संस्था निर्बीजीकरणाच्या उपक्रमात पालिकेला सक्रियपणे मदत करत आहेत.
निर्बीजीकरणाची प्रक्रिया आव्हानात्मक- याप्रकरणी पालिका प्रशासनाने म्हटलं आहे की, "कार्यालये आणि गृहनिर्माण संस्थांकडून आलेल्या अनेक तक्रारींनंतर आम्ही ही निर्बीजीकरणाची मोहीम तीव्र केली आहे. स्वयंसेवी संस्था याबाबत काम करत असल्या तरी, मांजरींची गणना करणं अजूनही कठीण आहे. आमच्या सर्वेक्षणादरम्यान, फोटो काढले जातात. लिंग आणि नसबंदीची स्थिती यासारख्या तपशीलांची नोंद केली जाते. मांजरी बहुतेकदा इमारती, कार्यालये, झोपडपट्ट्या आणि इतर दुर्गम भागात लपतात. त्यामुळे निर्बीजीकरणाची ही प्रक्रिया आव्हानात्मक आहे."
२०१९ मध्ये तीन वर्षासाठी ६ कोटींचे वाटप- २०१९ मध्ये पालिकेने मांजरींच्या नसबंदीसाठी तीन वर्षांचे ३ कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले होते. त्यानंतर पुढील तीन वर्षांसाठी, कुत्रा आणि मांजरीच्या नसबंदी कार्यक्रमांसाठी ६ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. पालिकेच्या माहितीनुसार, पालिका नर मांजरींसाठी १ हजार ६०० रुपये आणि मादी मांजरींसाठी २ हजार २०० रुपये देते.