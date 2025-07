ETV Bharat / state

निर्माणाधीन इमारतीत सुरक्षेचा अभाव; भटक्या कुत्र्याला घाबरलेल्या १२ वर्षाच्या मुलाचा इमारतीवरून पडून मृत्यू - STRAY DOG IN NAGPUR

प्रतिकात्मक भटक्या कुत्र्याकडून मुलाचा पाठलाग ( Source- Meta AI )

By ETV Bharat Marathi Team Published : July 8, 2025 at 9:51 AM IST | Updated : July 8, 2025 at 10:23 AM IST 1 Min Read

नागपूर - शहरातील कळमणा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या पावनगाव परिसरातील एका इमारतीच्या सहाव्या माळ्यावरून पडल्याने १२ वर्षीय चिमुकल्याचा मृत्यू झालाय. जयेश रविंद्र बोकडे असे या चिमुकल्याचं नाव आहे. जयेशच्या मागे भटका कुत्रा लागलेला होता. त्यामुळे घाबरून तो पळत -पळत निर्माणाधिन इमारतीच्या सहाव्या मजल्यावर पोहोचला. त्यानंतर जयेशनं हाव्या माळ्यावरून खाली पडला.

जयेश बोकडे हा चिमुकला 'देव हाइट्स' नावाच्या इमारतीत आपल्या कुटुंबसोबत पाचव्या मजल्यावर राहत होता. या इमारतीचं काम अद्यापही सुरुच आहे. रविवारी दुपारी तो मित्रासोबत खेळून घरी परत जात होता. त्यावेळीच तळमजल्यावर असलेल्या बेवारस कुत्र्यानं अचानकच जयेशच्या मागे धाव घेतली. जीवाच्या भीतीनं जयेश घाईघाईनं वरच्या मजल्याकडे धावत सुटला होता. धावपळीत तो पाचव्या आणि सहाव्या मजल्यावरील उघड्या खिडकीतून खाली कोसळला. गंभीर जखमी अवस्थेत त्याला तातडीने भवानी हॉस्पिटल, पारडी येथे नेण्यात आलं. मात्र, डॉक्टरांनी तपासल्यानंतर जयेशला मृत घोषित केलं. कळमणा पोलीस ठाण्यात पोलीस उपनिरीक्षक गिराम यांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली असून पुढील तपास सुरू आहे.



निर्माणाधिन इमारतीत सुरक्षेच्या उपाययोजना नाही- जयेश राहत असलेल्या इमारतीचं बांधकाम अपूर्ण आहे. सहाव्या मजल्यावर सध्या बांधकाम सुरू आहे. सुरक्षेच्या कोणत्याही उपाययोजना नसल्याचं निदर्शनाला आलं आहे. उघड्या खिडक्या, तळ मजल्यावर भटक्या कुत्र्यांचा वावर आहे. संपूर्ण घटनेनंतर या परिसरात शोककळा पसरली आहे.



भटक्या कुत्र्यांचा वावर वाढतोय, जबाबदार कोण? शहरात अलीकडे भटक्या कुत्र्यांना रस्त्यावर अन्न देणं, रस्त्यात बिस्कीट टाकणं याचे प्रमाण वाढलं आहे. मात्र, त्यातून या भटक्या कुत्र्यांमध्ये आक्रमकता वाढत असल्याचं वास्तव आहे. नागपूर शहरात दररोज सुमारे ८ ते १० जणांवर भटके कुत्रे हल्ला करतात. याचे गांभीर्य लक्षात घेता भटक्या कुत्र्यांना आणि त्यांना रस्त्यावर अन्न देणाऱ्यांनाही प्रतिबंध करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

Last Updated : July 8, 2025 at 10:23 AM IST