नागपुरात साडेचार वर्षात भटक्या कुत्र्यांनी ३८ हजार ७१० नागरिकांचे तोडले लचके, यंत्रणा ठरलीय निष्प्रभ!
भटक्या कुत्र्यामुळे राज्याच्या उपराजधानीत गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचे आरटीआय आकडेवारीतून दिसून आले. साडेचार वर्षाच्या काळात कुत्र्यांचे चावण्याचं प्रमाण वाढलं आहे.
Published : September 25, 2025 at 10:39 AM IST
नागपूर- नागपूर शहरात गेल्या साडेचार वर्षांच्याकाळात मोकाट कुत्र्यांनी तब्बल ३८ हजारांपेक्षा अधिक लोकांना चावा घेतला आहे. ही बाब माहिती अधिकारचे कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी नागपूर महानगरपालिकेकडे मागावलेल्या माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये लहान मुलांना भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतल्याची आकडेवारीच महानगरपालिकेकडे उपलब्ध नसल्याचं माहिती अधिकारातून समोर आलं आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून नागपूर शहरात भटक्या कुत्र्यांनी अक्षरशः हैदोस घातला आहे. भटक्या भटक्या कुत्र्यांनी शहरातील शेकडो नागरिकांना चावा घेऊन जखमी केलं आहे. हा आकडा रोज वाढत असला तरी नागपूर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे प्रभावी प्रयत्न होताना दिसत नसल्याचा नागरिकांकडून आरोप होत आहे.
साडेचार वर्षांत ३८ हजार कुत्र्यांनी घेतला चावा: माहिती अधिकारात उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार १ जानेवारी २०१२ ते ३१ डिसेंबर २०२१ या वर्षात ५ हजार ८०० लोकांना कुत्र्यांनी चावा घेतला. यात २०२२ या वर्षात हा आकडा ८,३१७ इतका झाला होता. त्याचबरोबर २०२३ या वर्षभरात ९११० लोकांचे भटक्या कुत्र्यांनी लचके तोडले आहेत. तर २०२४ या वर्षी ९४८७ नागरिकांना कुत्र्यांनी चावा घेतला. २०२५ या वर्षीच्या जुलै महिन्यापर्यत ६०५६ लोकांना कुत्र्यांनी चावा घेऊन जखमी केलंय. २०२१ ते २०२५ काळात भटक्या कुत्र्यांनी एकूण ३८ हजार ७१० लोकांचे लचके तोडून जखमी केले आहे. महत्त्वाचं म्हणजं या साडेचार वर्षाच्या काळात हा आकडा ६० टक्के वाढला आहे.
चार महिन्यात अनेक चिमुकल्यांना कुत्र्यांचा चावा
*दोन महिन्यांपूर्वी 8 जुलैला नागपूर शहरातील कळमणा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या पावनगाव परिसरातील इमारतीच्या सहाव्या माळ्यावरून पडल्यानं एका १२ वर्षीय चिमुकल्याचा मृत्यू झालाय. जयेश रविंद्र बोकडे असे त्या चिमुकल्याचं नाव होते. जयेशच्या मागे भटक्या कुत्रा लागलेला होता. त्यामुळे तो पळत-पळत बांधकामाधीन असलेल्या इमारतीच्या सहाव्या मजल्यावर गेला. त्यानंतर जयेश बोकडेचा सहाव्या माळ्यावरून खाली पडून मृत्यू झाला.
* १३ एप्रिल रोजी नागपुरातील वाठोडा भागाच्या अनमोल नगरातील शिवाजी पार्क इथ ३ वर्षीय चिमुकल्याचं भटक्या कुत्र्यांनी अक्षरशः लचके तोडल्याची धक्कादायक घटना घडलेली होती.
हृदयाचा थरकाप उडवणारी घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली होती.
*मे महिन्यात नागपूर जिल्ह्यातील मौदा येथे मोकाट कुत्र्यानं लचके तोडल्यामुळे ३ वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू झाला होता.
पोलीस आयुक्तांनी कारवाईचा दिलेला इशारा कागदावर! नागपूर शहरात मोकाट आणि पाळीव कुत्र्यांचे सामान्य नागरिकांवर हल्ला करण्याचं प्रमाण हे सातत्यानं वाढत असल्याच्या कारणानं नागपूर शहराचे पोलीस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंघल यांनी श्वान मालक आणि श्वानप्रेमींवर कडक कारवाईचा इशारा दिलेला होता. त्याचबरोबर काही नियमदेखील घालून देण्यात आले होते. मात्र, त्याचा कोणताच परिणाम झालेला दिसून येत नाही.
काय दिला होता इशारा? सार्वजनिक ठिकाणावर (कुत्रे) श्वानांना मोकाट सोडून नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण करणाऱ्यांवर आता थेट कारवाई केली जाणार आहे. श्वानाला घराबाहेर फिरवण्यासाठी नेताना त्याच्या तोंडाला जाळी बांधणं बंधनकारक केलं आहे. जर जाळीशिवाय आढळले तर श्वान मोकाट समजले जाणार आहेत. श्वानाला महापालिकेकडून पकडलं जाणार आहे. एवढेच नाही तर त्या श्वान मालकावरदेखील कायदेशीर कारवाई, अशी माहिती नागपूर शहराचे पोलीस आयुक्त डॉ रविंद्र कुमार सिंघल यांनी दिली होती.
श्वानांवर प्रेम करा, कायद्याच्या चौकटीत- महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ कलमचे ४४ अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार नागरिकांच्या सुरक्षतेला धोका पोहोचविणाऱ्या मोकाट श्वानांच्या उपद्रवावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कडक उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तसेच प्राणी जन्म नियंत्रण नियम २०२३ नुसार दिलेल्या निर्देशांच्या चौकटीतून हा आदेश लागू करण्यात आला होता.
श्वानाच्या गळपट्ट्यावर नावासह पत्ता हवा- आदेशानुसार श्वानमालकानं आपल्या श्वानाच्या गळपट्ट्यावर नाव, पत्ता नमूद करणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. तसेच श्वानांचे लसीकरण आणि निर्बीजीकरण करून त्याची नोंद नागपूर महानगरपालिकेकडं करणंही आवश्यक आहे. आक्रमक किंवा रोगट श्वानांमुळे इतरांना धोका होणार नाही, याची पूर्ण जबाबदारी श्वानमालकाची असेल. अशा श्वानांना रस्त्यावर न सोडता थेट महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे उपचारासाठी नेलं पाहिजे, असेदेखील पोलीस आयुक्तांनी स्पष्ट केलं होतं.
मदत क्रमांक ११२ थेट संपर्क साधावा- प्राणीप्रेमींनी श्वानांना अन्नपुरवठा केवळ नागपूर महापालिकेनं निश्चित केलेल्या ठिकाणी करावा. अन्य सार्वजनिक ठिकाणी, रस्त्यावर, वसाहतीत श्वानांना अन्न खाऊ घातल्यास संबंधित व्यक्तीवर कारवाई केली जाईल. त्याचप्रमाणं श्वानांच्या उपद्रवाबाबत नागरिकांनी तक्रार नोंदविण्यासाठी पोलीस मदत क्रमांक ११२ अथवा जवळच्या पोलीस ठाण्याशी थेट संपर्क साधावा.
