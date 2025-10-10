शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी राज्यव्यापी सर्वेक्षण सुरू; महसूलमंत्र्यांनी दिली महत्त्वाची माहिती
ओबीसी आरक्षण, घरकुल योजना आणि मराठवाड्याच्या विकासाबाबतही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकारची भूमिका पत्रकार परिषदेत मांडली.
Published : October 10, 2025 at 6:40 PM IST
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महायुती सरकारनं कर्जमाफीच्या योजनेवर ठोस पावलं उचलली आहेत. यासंदर्भात राज्यव्यापी सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली असून, याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर गरजू शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी दिली. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. यासोबतच ओबीसी आरक्षण, घरकुल योजना आणि मराठवाड्याच्या विकासाबाबतही त्यांनी सरकारची भूमिका पत्रकार परिषदेत मांडली.
शेतकऱ्यांना पंचनाम्यातून वगळलं जाणार नाही : चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, "कर्जमाफी आमच्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख आश्वासन आहे. मात्र, ही माफी केवळ खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांसाठी असेल. ज्यांनी कर्ज घेऊन शेतात फार्महाऊस बांधले, त्यांना लाभ मिळणार नाही. वर्षानुवर्षे राबूनही कर्जबाजारी असलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिलं जाईल. यासाठी राज्यभर सर्वेक्षण सुरू असून, गरजेनुसार आणखी तालुके आणि गावांचा समावेश केला जाईल. तसंच, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पंचनाम्यातून वगळलं जाणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल," असंही त्यांनी सांगितलं.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही : ओबीसी आरक्षणाबाबत बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ठामपणे सांगितलं की, "ओबीसींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. कुणबी मराठा प्रमाणपत्रांबाबत समाजात संभ्रम आहे, परंतु केवळ पात्र व्यक्तींनाच प्रमाणपत्रं दिली जातील. बोगस प्रमाणपत्रांचा प्रश्नच उद्भवणार नाही." तसंच काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी संभ्रम दूर करावा, असं आवाहनही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलं.
उद्धव ठाकरेंवर टीका : उद्धव ठाकरे यांच्या मराठवाड्यातील हंबरडा मोर्च्यावर टीका करताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "ज्यांनी मराठवाड्याच्या विकासाकडे दुर्लक्ष केलं, ते आता विकासाच्या गप्पा मारत आहेत. महायुती सरकारनं औरंगाबादचे 'छत्रपती संभाजीनगर' असं नामांतर करून ऐतिहासिक निर्णय घेतला. आम्ही केवळ नावं बदलत नाही, तर मराठवाड्याच्या विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहोत," असंही ते म्हणाले.
घरकुल योजनेसाठी दिलासादायक निर्णय : "पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत राज्यात मंजूर 30 लाख घरांसाठी प्रत्येकी 5 ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. यासाठी 10 टक्के वाळू स्थानिक ग्रामपंचायतीसाठी राखीव ठेवली जाईल, तर उर्वरित 90 टक्के वाळूचा लिलाव जिल्हाधिकारी करतील," अशी माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची तयारी सुरू : "आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी महायुतीची तयारी सुरू असून, जागावाटप आणि रणनीतीबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष यांच्या पातळीवर चर्चा सुरू आहे," असंही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं. तसंच महायुती सरकार शेतकरी, ओबीसी आणि सर्वसामान्यांच्या हितासाठी ठोस पावलं उचलत असल्याचं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत अधोरेखित केलं.
