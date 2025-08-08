पुणे - शेतकरी संघटनांमधील विभाजन टाळण्यासाठी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचं आवाहन प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष आणि माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी शुक्रवारी केलं. ते नवी पेठ येथील पत्रकार भवनात 'शेतकऱ्यांचे हक्क, संरक्षण व सशक्तीकरण: धोरणे, अडचणी आणि उपाय' या संकल्पनेवर झालेल्या या परिषदेत बोलत होते.
"शेतकरी चळवळी विविध मुद्यांवर विखुरलेल्या आहेत. आंदोलनात एखादा मुद्दा चुकला तर तो सुधारता येतो. पण, एकदा थांबलेली चळवळ पुन्हा उभारता येत नाही. त्यामुळे शेतकरी चळवळ थांबता कामा नये. मतभेदाचे मुद्दे बाजूला ठेवून काही किमान समान मुद्द्यावर सर्व संघटनांनी एकत्र आले पाहिजे, असेही बच्चू कडू म्हणाले. कर्जमाफी, शेतमालाला हमीभाव यासह शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्या घेऊन येत्या काळात शेतकऱ्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र आणि राज्यव्यापी करणार आहे", असा इशारा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.
शेतकरी हा राजकीय सदोष धोरणनीतीचा बळी ठरत आहे. आंतरराष्ट्रीय दादागिरी केंद्र सरकारनंही मान्य करता कामा नये. कारण सद्यस्थितीत आपला शेतकरी पाश्चात्त्यांच्या तांत्रिक, यांत्रिक पुढारलेपणाशी स्पर्धा करू शकत नाही. विदेशांतून येणाऱ्या मका, सोयाबीन, दुग्धजन्य पदार्थांच्या आगमानाला सरसकट परवानगी देता कामा नये. त्यासाठी एकत्रित आणि ठाम विरोधाची भूमिका घेतली पाहिजे-माजी खासदार, राजू शेट्टी
यावेळी राजू शेट्टी म्हणाले, "जीएसटीमुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च वाढत आहे. मजुरीचा प्रश्न गंभीर आहे. नैसर्गिक आपत्तीप्रसंगी विम्याचे संरक्षण नसल्यानं पायाभूत सुविधांच्या समस्या अनुत्तरित आहेत. सरकारी धोरणांमुळे फक्त बँका, विमा कंपन्या, खत आणि कीटकनाशक निर्मात्या कंपन्या मालामाल झाल्या आहेत. ज्याशेतकरी नाईलाजानं खासगी सावकारीच्या पाशात अडकला, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी सर्वंकष विमा धोरण हवे. हमीभावाचे संरक्षण मिळावे, पतपुरवठा वेळेवर व्हावा आणि तथाकथिक विकास योजनांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावू नका. शेतजमीन हे भांडवल समजून विकास योजनांमधील विशिष्ट वाटा शेतकऱ्यांना द्या", अशी मागणी यावेळी शेट्टी यांनी केली.
शेतकरी हक्कांसाठी, चळवळीचे व्यापक हित लक्षात घेत, एकजूट दाखवून देण्यासाठी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर, मतदानावर बहिष्कार टाकून, आपली ताकद सत्ताधाऱ्यांना दाखवून दिली पाहिजे. बहिष्कार टाकला तरच आपल्यातील विभाजन टाळता येईल-प्रहार संघटनेचे नेते,बच्चू कडू
प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू म्हणाले, "जात-धर्माच्या लढाया सोप्या असतात. पण हक्कांच्या संदर्भातील लढाई कठीण असते. शेतकऱ्यांच्या विविध हक्कांसाठी विविध संघटना लढा देत आहेत. पण, त्या विखुरल्या आहेत. त्यामुळे संघटनेचा, आंदोलनाचा एकत्रित प्रभाव सत्ताधाऱ्यांवर पडत नाही. समस्यांवर उपाययोजना होत नाही. गावागावांतील युवा वर्ग आज विविध पक्षांचे झेंडे मिरवत आहे. त्यांना शेतकरी आंदोलन, चळवळ यापेक्षा राजकीय पक्षाचा झेंडा महत्त्वाचा वाटू लागला आहे, हे चिंताजनक आहे", असे त्यांनी सांगितलं.
- यावेळी अजित नवले म्हणाले, "मतभेदाचे मुद्दे बाजूला ठेवून काही समान मुद्यांवर सर्व संघटनांनी एकत्र येणं आवश्यक आहे. कर्जमाफी, सात बारा कोरा करणं, हमीभाव, आपत्ती काळातील साह्य (पीक विमा योजना) आणि पशुधनाची काळजी, अशा मुद्द्यावंर सर्व संघटनांमध्ये एकमत होऊ शकते."
