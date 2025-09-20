ETV Bharat / state

राज्य गुंडांच्या ताब्यात गेलंय, लोकशाहीचे चारही खांब हलू लागलेत; जितेंद्र आव्हाडांची सरकारवर टीका

जितेंद्र आव्हाडांनी राज्यातील वाढत्या गुंडराज, पत्रकारांवरील हल्ले आणि बेघर होणाऱ्या नागरिकांबाबत सरकारवर तीव्र टीका करत न्यायाची मागणी केली.

माध्यमांशी बोलताना जितेंद्र आव्हाड
Published : September 20, 2025 at 10:24 PM IST

ठाणे : महाराष्ट्र राज्य गावगुंडांकडं गेलं आहे. कोणालाच कोणाची भीती नाही. कोण कोणाची आई-बहीण काढतं महाराष्ट्राची संस्कृती नष्ट होत आहे, असं सांगून त्र्यंबकेश्वरमध्ये पत्रकारांना झालेल्या मारहाणीचा निषेध जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.

हे आपलं नशीब समजा : "लोकशाहीचे चारही खांब गदगदा हलू लागलेत. राज्य गावगुंडांच्या हाती गेलंय. त्यामुळं दुसरं काय होणार? जर पत्रकारांना मारहाण होत असेल, तर सर्वसामान्यांचा काय विचार करायचा. पोलीस देखील त्यांनाच टार्गेट करत आहेत. वाल्मीक कराडला सरकारनं सोडलं नाही. हे नशीब समजा आपलं," असं म्हणत जितेंद्र आव्हाड यांनी गृह विभागाला टोला लगावला.

आता सरकारला भूमिका घ्यावीच लागेल : "उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कल्याण-डोंबिवलीतील इमारती वाचवाव्या लागतील, असं विधान केलंय. त्यांनी जी चिंता व्यक्त केली आहे. त्याबद्दल कौतूकच आहे. मात्र, 'अनाथांचे नाथ' अशी ओळख सांगणाऱ्यांचं ममत्व कल्याण-डोंबिवलीपुरतंच मर्यादित आहे का? कळवा, मुंब्रा, शिव, दिवा इथल्या इमारतींवर कारवाईच्या भयानं नागरिक हवालदिल झालेत. त्यामुळं आता सरकारला भूमिका घ्यावीच लागेल. या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना बेघर करणार का? असा सवाल जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.

कळवा-मुंब्रा-दिवातील नागरिकांचे काय? : शिव, मुंब्रा, दिवा भागात प्रचंड भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. लोकांना नोटीसा देऊन घरे रिकामी करायला सांगितलं जातय. कारवाई लगेच होत नसली तरी नागरिकांमध्ये प्रचंड भीती पसरवली जात आहे. अशा स्थितीत नागरिकांचा निवारा वाचवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. आता कळव्यातील 52 इमारतींना नोटीसा बजावण्याची कारवाई केली जात आहे. इथल्या लोकांनी राहायचं कुठं? म्हणूनच कल्याण-डोंबिवलीतील नागरिकांबाबत एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेचं आपणाला कौतूक वाटतं. पण, कल्याण-डोंबिवलीबद्दल हे सर्व बोलत असताना कळवा-मुंब्रा-दिवातील नागरिकांचं काय? इथल्या अनेक इमारतींना न्यायालयीन लढाईमुळं नोटीसा बजावल्या आहेत. या नोटीसांमुळं नागरिक घाबरलेले आहेत, अशात त्यांना दिलासा देणं, ही सरकारची जबाबदारी आहे, अशी प्रतिक्रिया जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.

माध्यमांशी बोलताना जितेंद्र आव्हाड (ETV Bharat Reporter)

एकनाथ शिंदेंनी तशीच भूमिका घ्यावी : "आंदोलनाला किंवा रस्त्यावर उतरायला आम्ही तयारच आहोत. मात्र, न्यायालयाला काय उत्तरं द्यायची, ही जबाबदारी सरकारची आहे. अधिकाऱ्यांचा बेजबाबदारपणा, प्रशासनाचं दुर्लक्ष यामुळंच अनधिकृत बांधकामं उभी राहिली. अधिकाऱ्यांवर, बिल्डर्सवर कारवाई होत नाही. मात्र, गोरगरीब लोकांना बेघर केलं जात आहे. जेव्हा ठाण्यात इमारती पाडल्या जाणार होत्या. तेव्हा आघाडी सरकार सत्तेत होतं. त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी शरद पवार यांची भेट घेतली होती. शरद पवार यांनी 'एकही इमारत पडू देणार नाही," असा शब्द दिला होता. त्यानुसार कारवाई होऊ दिली नव्हती. एकनाथ शिंदे तुम्हीही तशीच भूमिका घ्याल," अशी अपेक्षाही जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केली.

कळवावासियांना गुडघ्यावर आणण्याचा डाव : "क्लस्टर योजना नागरिकांना नको आहे. नागरिकांना स्वयंविकास करायचा आहे. मात्र, सत्ताधाऱ्यांना क्लस्टर डेव्हलपमेंट करायची असल्यानं पाणी टंचाई निर्माण करून कळवेकरांना गुडघ्यावर आणण्याचा प्रयत्न केला जातोय. त्यासाठी 'चिटर' बिल्डरांनाच पुढं केलं जातय. क्लस्टरच्या जबरदस्तीसाठी नागरी सुविधांचा तुटवडा करून नागरिकांना वेठीस धरलं जातय", असा आरोप जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.

जमील शेख फेरचौकशी कुठे अडली? : "विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी जमील शेख हत्याकांडाची फेरचौकशी करण्याची घोषणा केली होती. कुठं आहे फेरचौकशी? आजही दुसरा आरोपी मोकाट फिरत आहे. जमीलचे कुटुंबीय मुस्लिम आहेत म्हणून की संशयित राजकीय पुढारी म्हणून फेरचौकशी रखडली आहे. जमीलच्या मुली हुशार आहेत. बापाचं छत्र हरवल्यानंतर त्या गरिबीत आपलं शिक्षण घेत आहेत. त्यांना न्याय देण्याचं आश्वासन देऊन आज 54 दिवस उलटून गेलेत. म्हणूनच आपण मुख्यमंत्र्यांना हात जोडून विनंती करतो की, जमीलच्या कुटुंबीयांना न्याय द्या," अशी मागणी जितेंद्र आव्हाड यांनी केली.

'हे' राज्य गावगुंडांच्या हातात गेलय : "त्र्यंबकेश्वर इथं काही गावगुंडांनी पत्रकारांना मारहाण केली आहे. या घटनेकडं पाहता, हे राज्य गावगुंडांच्या हातात गेलय. गुंडांना कोणाचीच भीती राहिलेली नाही. नव्यानं उदयास आलेल्या या संस्कृतीमुळं महाराष्ट्राला लांच्छन लागलं आहे. लोकशाहीत चार स्तंभ असतात. मात्र, हे चारही स्तंभ आता हलू लागलेत. परिणामी लोकशाही निष्प्रभ होत आहे. पोलीसही निवडक लोकांच्यासाठी काम करत आहेत. हे आदेशांचं राज्य आहे. बीडमधील गोट्या गित्ते हा रिव्हॉल्व्हर नाचवत व्हिडिओ प्रसारीत करतो. आपणालाही धमकी देतो. तो तर सरकारचा जावई झाला आहे. नशिब त्या वाल्मिक कराडला सोडला नाही," असं म्हणत जितेंद्र आव्हाड यांनी सरकारवर टीका केली.

