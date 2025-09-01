मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाला आता एक महत्त्वपूर्ण वळण मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार आज जरांगे पाटलांना एक प्रस्ताव पाठवणार असून, यामुळे गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनावर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीने जरांगे यांच्या प्रस्तावावर चर्चा करून कायदेशीर सल्ला घेतला असून, मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेनंतर हा प्रस्ताव अंतिम करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावात हैदराबाद गॅझेट, सातारा आणि बॉम्बे गॅझेटच्या अंमलबजावणीबाबतच्या मुद्द्यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.
कायदेशीर पैलूंचा बारकाईने विचार : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने गांभीर्याने लक्ष केंद्रित केले आहे. रविवारी, ३१ ऑगस्ट रोजी मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत मनोज जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा झाली. राज्याचे महाधिवक्ता ब्रिरेंद्र सराफ यांची उपस्थिती या बैठकीला होती. या बैठकीत कायदेशीर पैलूंचा बारकाईने विचार करण्यात आला. या बैठकीचा तपशील सोमवारी सकाळी 11 वाजता मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर करण्यात आला.
निर्णय न्यायालयात टिकला पाहिजे : मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीआधी उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, "जरांगे पाटलांनी मांडलेले मुद्दे आणि उपसमितीचा अभिप्राय यावर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल. त्यानंतर सरकारकडून जरांगे पाटलांना प्रस्ताव पाठवला जाईल. कोणताही निर्णय घेताना तो न्यायालयाच्या पातळीवर टिकला पाहिजे. आम्ही मान्यता द्यायची आणि नंतर न्यायालयात जाऊन कोणीतरी स्थगिती आणायची, अशा प्रकारामुळे संपूर्ण प्रक्रिया लांबते आणि गैरसमज निर्माण होतात. जरी वेळ लागत असला तरी आमची भूमिका स्पष्ट आहे की, निर्णय न्यायालयीन कसोटीवर टिकला पाहिजे." या बैठकीनंतर आज, १ सप्टेंबर रोजी, सरकारकडून जरांगे पाटलांना या प्रस्तावाचा मसुदा पाठवण्यात येणार आहे.
मुंबईला वेठीस धरून आरक्षण मिळणार नाही - राधाकृष्ण विखे पाटील : मराठा आरक्षणाच्या लढाईत मनोज जरांगे पाटलांनी गेल्या काही महिन्यांत विविध आंदोलने केली आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलक आता मुंबईतील आझाद मैदानावर बसले आहेत. मात्र, काही आंदोलकांकडून रस्ते अडवणे, केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील संस्थांसमोर निदर्शने करणे अशा कारवाया सुरू आहेत. उदाहरणार्थ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) सारख्या संस्थांसमोर घोषणाबाजी केली जात आहे. यावर विखे पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, "मी गेल्या दोन दिवसांपासून जरांगे पाटलांना आवाहन करतोय, मराठा समाजाने ५८ मोर्चे शांततेत काढले. संपूर्ण जगाने त्याची नोंद घेतली. लाखोंच्या संख्येने मोर्चे निघाले, पण कुठेही गालबोट लागले नाही, समाजाची बदनामी झाली नाही. आता जे प्रकार सुरू आहेत, रस्ते अडवणे असो की केंद्राच्या संस्थांसमोर निदर्शने, याने काही प्रश्न सुटणार नाहीत किंवा आरक्षण मिळणार नाही."
समाजाची बदनामी का करतात? : "जरांगे पाटील आझाद मैदानावर बसले आहेत, त्यामुळे सर्व मराठा बांधवांनी तिथेच जावे आणि आंदोलनात सहभागी व्हावे. तुम्ही मुंबईत आरक्षणासाठी आला आहात, मग समाजाची बदनामी का करतात? मुंबईला वेठीस धरून आरक्षण मिळणार नाही. सर्वसामान्यांचे जीवन विस्कळीत करून केवळ समाजाची बदनामी होईल. हे आंदोलकांनी लक्षात घ्यावे", असेही विखे यांनी सांगितले.
जरांगे पाटील प्रतिसाद देणार का? : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्राच्या राजकारणात कळीचा ठरला आहे. २०१८ पासून सुरू असलेल्या या लढाईत अनेक न्यायालयीन लढाया लढल्या गेल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये मराठा आरक्षण रद्द केले होते, ज्यामुळे समाजात असंतोष निर्माण झाला. जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाने हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. आता सरकारच्या या नव्या प्रस्तावाला जरांगे पाटलांकडून कसा प्रतिसाद मिळतो, यावर आंदोलनाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
