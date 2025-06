ETV Bharat / state

मंत्री भरत गोगावलेंवर अघोरी पूजेचा आरोप? वसंत मोरेंनंतर राष्ट्रवादीच्या सूरज चव्हाणांनी पूजेचा शेअर केला व्हिडिओ - MINISTER BHARAT GOGAWALE

मंत्री भरत गोगावलेंवर अघोरी पूजेचा आरोप? ( Source- ETV Bharat )

By ETV Bharat Marathi Team Published : June 19, 2025 at 10:51 AM IST | Updated : June 19, 2025 at 11:34 AM IST 2 Min Read

मुंबई - राज्याचे रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले हे आपल्या रोखठोक वक्तव्यांसाठी आणि ठामपणे भूमिका मांडण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. मात्र सध्या भरत गोगावले हे एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आले आहेत. भरत गोगावले यांनी मांत्रिकांना बोलावून अघोरी पूजा केल्याचा आरोप दोन दिवसांपूर्वी शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे नेते वसंत मोरे यांनी केला होता. हा आरोप ताजा असतानाच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते सूरज चव्हाण यांनी भरत गोगावले यांचा पूजा करतानाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं असून, विरोधकांकडून वेगवेगळे आरोप होताहेत.



कामावर विश्वास नसल्याने पूजेचा आधार : दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी ठाकरे गटाचे नेते वसंत मोरे यांनी मंत्री भरत गोगावले यांच्यावर अघोरी पूजेचे आरोप केला होता. गोगावलेंनी 17 ऑक्टोबर 2024 रोजी बंगलामुखी मंदिरातून 11 पुजाऱ्यांना बोलावले होते. तसेच तांत्रिक-मांत्रिक आणि गरीब लोकांना बोलावत त्यांना अन्नदान करत अघोरी पूजा केली होती. भरत गोगावले यांना स्वतःच्या कामावर विश्वास नाही. त्यामुळे ते पूजेचा आधार घेत आहेत. तसेच ही साधी पूजा होती. मग तुम्ही निर्वस्त्र (अर्धवस्त्र अभिप्रेत) का आहात? असा सवाल वसंत मोरेंनी उपस्थित केलाय. त्यामुळं ही अघोरीच पूजा असून, आपण अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडेही गोगावलेंची तक्रार करणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं.



...तर व्हिडिओ कसा काढला असता? : भरत गोगावलेंवरील वसंत मोरेच्या आरोपांनंतर भरत गोगावले अन् त्यांच्या पक्षाकडून यावर खुलासा करण्यात येत आहे. आपण नेहमीच श्रद्धेच्या भावनेतून पूजा करीत असतो. आपल्याकडे अनेक लोक कामानिमित्त भेटण्यासाठी येत असतात. ही कोणतीही अघोरी पूजा नव्हती. एक साधी नेहमी करतो तशी पूजा होती आणि पूजा जर अघोरी असती तर व्हिडिओ कसा काय काढला असता? त्यामुळे हे आरोप बिनबुडाचे आणि चुकीचे असल्याचं मंत्री भरत गोगावलेंनी म्हटलं आहे. तर दुसरीकडे मोरेंच्या आरोपावर महायुतीतील मंत्री आणि भाजपा आमदार नितेश राणे यांनी जोरदार पलटवार केलाय. खरी अघोरी पूजा काय आहे हे उद्धव ठाकरेंना जाऊन विचारा. 'मातोश्री'वर ते कोणाला बोलवतात आणि काय करतात, हे त्यांना विचारा. कारण अघोरी पूजेतील खरे तज्ज्ञ जर कोणी असतील तर ते उद्धव ठाकरे आहेत, असा पलटवार नितेश राणेंनी केला आहे.



बाबा भरतशेठ + अघोरी विद्या = पालकमंत्री?? : वसंत मोरेंचे आरोप ताजे असताना आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते सूरज चव्हाण यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. ज्यात भरत गोगावले हे अर्धवस्त्रात असून, ते एका खुर्चीवर बसलेले पाहायला मिळत आहेत. मांत्रिकाद्वारे मंत्र बोलले जाता आहेत. पूजा केली जात आहे. मांत्रिकाने काळे कपडे परिधान केले आहेत. बाजूलाच दोन भगव्या रंगाच्या कपड्यांमध्ये मांत्रिक उभे आहेत. तर भरत गोगावले कपाळावर इधर... इधर लगाव... असं व्हिडिओत म्हणत असल्याचं ऐकायला मिळतंय. बाबा भरतशेठ + अघोरी विद्या = पालकमंत्री?? अशा आशयाचं कॅप्शन सूरज चव्हाणांनी दिलं आहे.



अडचणीत आणण्यासाठी आरोप केले जातायत : या पूजेनंतर मंत्री भरत गोगावले यांच्यावर टीका केली जात आहे. आधीच पालकमंत्रिपदावरून वाद सुरू असताना या व्हिडिओमुळे मंत्री भरत गोगावले अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परंतु आपण प्रामाणिकपणे काम करतोय. साधी पूजा होती. कोणतीही अघोरी पूजा नव्हती. आपणाला जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद मिळू नये आणि आपण अडचणीत यावे, म्हणून हे असे आपल्यावर आरोप केले जात असावेत, अशी प्रतिक्रिया माध्यमांशी बोलताना भरत गोगावले यांनी दिली.



