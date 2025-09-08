ETV Bharat / state

17 सप्टेंबरच्या आत कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करा, अन्यथा...; जरांगे पाटील यांचा सरकारला इशारा

आम्हीसुद्धा जशाच तसं उत्तर देऊ, 1994 मध्ये काढलेला अध्यादेश रद्द करायला लावू, असा इशारादेखील जरांगे पाटलांनी नाव न घेता ओबीसी नेते छगन भुजबळांना दिलाय.

मनोज जरांगे पाटील
छत्रपती संभाजीनगर - 17 सप्टेंबरपूर्वी दाखले देण्यास सुरू करा अन्यथा सरकार विरोधात भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशारा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलाय. येवल्याच्या सांगण्यावरून काही बदल केल्यास त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, गावागावात तुम्हाला आम्ही येऊ देणार नाही. आम्ही मुंबईत येऊन मोठं काम करून घेतल्याने अनेक जणांना रात्री झोप येईना. काही जण न्यायालयात जाण्याची तयारी करीत आहेत. पण आम्ही जशाच तसे उत्तर देऊ, 1994 मध्ये काढलेला अध्यादेश रद्द करायला लावू, असा इशारादेखील मनोज जरांगे पाटील यांनी नाव न घेता ओबीसी नेते छगन भुजबळांना दिलाय.

उपचार घेऊन जरांगे पाटील गावी- मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची आंदोलनादरम्यान प्रकृती बिघडल्याने शहरातील खासगी रुग्णालयात त्यांना दाखल करण्यात आले होते. सोमवारी सकाळी 11 वाजताच्या सुमारास त्यांना घरी जाण्याची परवानगी देण्यात आली. डॉक्टरांनी एक महिना आराम करण्यास सांगितल्याचं जरांगे पाटील यांनी माध्यमांना सांगितले. रुग्णालयातून आधी अंतरवाली सराटी येथे जाईन, 4 वाजता नारायण गडावर जाऊन त्यानंतर घरी जाणार असल्याचं जरांगे पाटील म्हणाले.

दसरा मेळाव्यात भूमिका घेऊ- 17 सप्टेंबर या मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या आधी सरकारने कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सुरुवात करावी. परिपत्रक काढले, मात्र आता अंमलबजावणी देखील तातडीने झाली पाहिजे. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या त्यांना गावागावात यंत्रणा लावून कामाला सुरुवात करावी. पूर्ण काम होण्यास वेळ लागणार आहे हे आम्हाला माहीत आहे. मात्र किमान कामाला सुरुवात करा, काही लोकांना प्रमाणपत्र वाटप केले पाहिजेत. सरकारने यामध्ये आता बदल करू नये, नाहीतर मला पुन्हा नाईलाजाने मोठा निर्णय घ्यावा लागेल, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला. दसरा मेळावा नारायण गड येथे होईल, तयारीला अधिक वेळ मिळाला नाही, तरी छोट्या प्रमाणात आम्ही कार्यक्रम घेऊ, ज्यांना शक्य होईल त्यांनी यावे. अंमलबजावणी सुरू झाली नाही तर त्याच दिवशी सरकार विरोधी भूमिका जाहीर करू, असं जरांगे पाटील यांनी सांगितलंय.

आपला विजय खूप लोकांना पचत नाही- मुंबईत जाऊन आम्ही आमच्या मागण्या मान्य करून आणल्या, काही लोक आता प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. अध्यादेशात शब्द चुकला, काही झाले तर ते दुरुस्त करण्याचे काम सरकारचे आहे, आमचे नाही. नोंद नसलेल्या मराठ्यांनासुद्धा गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र द्यावे लागेल आणि ते द्यायला सुरुवात करा, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि विखे पाटील यांना पुन्हा सांगतो, नोंदी असलेल्यांना प्रमाणपत्र द्यायला सुरुवात करा. जर भुजबळाचे ऐकून बदल कराल तर आम्ही 1994 चा GR चॅलेंज करू, मराठ्यांचे ते आरक्षण होते, तुम्ही कसे घेतले, त्यालाच आम्ही न्यायालयात आव्हान देऊ. 17 सप्टेंबरपर्यंत प्रमाणपत्र देण्यात यावे, मराठवाड्याचे सर्व लोक ओबीसी आहेत, त्यामुळे सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे अन्यथा आम्ही सांगू सरकारला काय आहे, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला.

मुख्यमंत्री बरोबर सांगत आहेत- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी ओबीसीचे नुकसान होऊ देणार नाही, असे सांगितले. तर ते बरोबर आहे, कारण आम्हीदेखील ओबीसी आहोत, सरसकट झाला नाही हे म्हणत आहे, पण मराठवाडा 100 टक्के आरक्षणात जाईल, तुम्ही अर्थ समजून घ्या, पक्का अध्यादेश आहे, असं स्पष्टीकरण जरांगे पाटील यांनी दिलेत. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आंदोलन करणार असल्याचं सांगत आहेत, मात्र त्याच्यावर बोलत नाही, मी त्याला ओळखत नाही, त्याला मोजत पण नाही, अशी टीका त्यांनी केली.

आमच्यावरील गुन्हे मागे होणार- मराठा आरक्षण आंदोलनदरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले जातील, असा विश्वास मनोज जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केला. आम्ही कुणावर हल्ला केला नाही, आमच्यावर हल्ले केले सरसकट गुन्हे मागे घेणार आहेत. 17 सप्टेंबर रोजी मुक्तिसंग्राम दिन आहे, तोपर्यंत नोंद नसलेल्या मराठ्यांच्या हातात प्रमाणपत्र द्यावे ही विनंती आहे. आम्ही काम केल्यावर कौतुक करणार यात शंका नाही, आता बलिदान देणाऱ्यांना मदत सुरू झाली आहे, याचे कौतुक आहे. आम्हाला राजकारण नको, तातडीने अंमलबजावणी सुरू करा, अशी मागणी त्यांनी केली.

