करवीर नगरीतील ‘सत्यनारायण गया मंदिर’; पितृमोक्षासाठीचं अद्वितीय तीर्थस्थान

कोल्हापुरातील सत्यनारायण गया मंदिर हे पितृमोक्षासाठी महत्त्वाचं तीर्थस्थान असून इथं २१ देवतांच्या पावलांवर विशेष तर्पण विधी केले जातात.

करवीर नगरीतील सत्यनारायण गया मंदिर (ETV Bharat Reporter)
Published : September 21, 2025 at 2:05 PM IST

कोल्हापूर : कोल्हापूर ही नगरी साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक पूर्ण पीठ असलेल्या श्री अंबाबाई देवीमुळं संपूर्ण देशभरात प्रसिद्ध आहे. देवीच्या कृपेने येथे भक्तांना भक्ती उपभोगून मृत्यू आल्यानंतर मोक्ष प्राप्तीही होते, अशी अढळ श्रद्धा आहे. मात्र या दक्षिण काशीचं आणखी एक वैशिष्ट्य आहे की, इथं केवळ भक्तांनाच नाही तर पितरांच्याही मोक्षाची वाट सुकर करणारं अद्वितीय स्थान आहे. ते स्थान म्हणजे म्हणजे लक्ष्मीपुरीतील 'सत्यनारायण गया मंदिर'. या प्राचीन मंदिराबाबत कोल्हापुरातील मूर्ती आणि धर्मशास्त्र अभ्यासक उमाकांत राणिंगा यांनी ईटीव्ही भारतच्या वाचकांसाठी खास माहिती दिली.

करवीर नगरीतील सत्यनारायण गया मंदिर (ETV Bharat Reporter)

'या' परिसरात आहे प्राचीन मंदिर : कोल्हापूरच्या ऐतिहासिक दसरा चौकाजवळ लक्ष्मीपुरी परिसरातील घिसाड गल्ली इथं हे मंदिर आहे. लक्ष्मीनारायण मंदिराच्या सभागृहातच असलेल्या गया मंदिरात जाण्यासाठी सात पायऱ्या उतरुन खाली जावं लागते. या पायऱ्या उतरल्यानंतर काळाच्या ओघात लपलेलं प्राचीन मंदिर समोर येते. जमीन सात फूट खोल गेल्यामुळं मूळ मंदिर आजही भूमिगत आहे. तिथं भाविकांना बाराव्या शतकातील महाविष्णूची मूर्ती मूळ स्वरूपात दर्शन देते. या भूमीला स्पर्श केल्यानं करवीर नगरीच्या अथांग इतिहासाशी जणू जिवंत नातं जोडलं जाते.

सत्यनारायण गया मंदिर (ETV Bharat Reporter)

भारतात अशी फक्त तीनच ठिकाणं : देशभरात पितृमोक्षासाठी विशेष मानली जाणारी फक्त तीन तीर्थक्षेत्रं आहेत. यामध्ये बिहारमधील गया, गोकर्णमधील महाबळेश्वर आणि करवीर नगरीतील हे मंदिर. पण करवीर नगरीचं वैशिष्ट्य म्हणजे इथं 21 देवतांची उजवी पावलं कोरलेली आहेत. बिहारच्या गया इथं केवळ 13 देवतांच्या पावलांचा उल्लेख आढळतो. पण करवीर नगरीनं या संकल्पनेला व्यापक रूप दिलय.

सत्यनारायण गया मंदिर (ETV Bharat Reporter)

तर्पण विधीची अनोखी परंपरा : "या मंदिरातील पितृमोक्ष विधी इतरत्र दिसणाऱ्या पिंडअर्पणापेक्षा वेगळा आहे. भाविकांनी केवळ काळे तीळ आणि पाणी उजव्या हातात घेऊन, इंद्र, अग्नी, वायू, वरुण, ब्रह्मा, विष्णू, महेश, गणेश, कार्तिकेय, गरुड, वेद आणि अग्नी अशा 21 देवतांचं नामस्मरण करत त्या-त्या पावलांवर अर्पण करायचं. एवढ्यानेच पितर तृप्त होतात, मोक्षाच्या मार्गी मार्गक्रमण करतात, अशी श्रद्धा आहे," अशी माहिती मूर्ती आणि धर्मशास्त्र अभ्यासक उमाकांत राणिंगा यांनी दिली.

करवीर महात्म्य ग्रंथाचा संदर्भ : "'करवीर महात्म्य' या करवीर नगरीची प्राचीन आणि आध्यात्मिक महती सांगणाऱ्या ग्रंथात स्पष्ट सांगितलंय की, या करवीर नगरीत घरातून तर्पणाचा संकल्प करून बाहेर पडलं तरी पितर सुखावतात. इतकी गाढ श्रद्धा या भूमीत रुजलेली आहे. या मंदिरातील काही पावलं काळाच्या ओघात खंडित झाली असून सध्या 13 देवतांची पावलं दर्शनास येतात, विधी मात्र सर्व 21 देवतांच्या आवाहनासह केला जातो," असं मूर्ती आणि धर्मशास्त्र अभ्यासक उमाकांत राणिंगा यांनी सांगितलं.

पितृपक्षात भाविकांची मोठी गर्दी : दरवर्षी पितृपक्षाच्या काळात या मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी होते. देशाच्या कानाकोपऱ्यातील कुटुंबं आपल्या पितरांच्या मोक्षासाठी इथं येतात. मंदिरात होणारा मंत्रोच्चार, तीळ-पाण्याचं अर्पण आणि प्राचीन भूमीला केलेली वंदना वातावरणाला भक्तिपूर्ण बनवते. खरंतर, या ठिकाणी हा विधी वर्षभर कधीही करता येऊ शकतो. त्यामुळं पितरांच्या तृप्तीसाठी भाविक कोणत्याही काळात इथं येतात.

भक्ती आणि मुक्तीची दुहेरी संपदा : करवीर नगरीत देवीच्या शक्तीची अनुभूती लाभतेच. यासोबत पितृमोक्षाची खात्री देणारे सत्यनारायण गया मंदिरही आहे. एकीकडं अंबाबाईचं शक्तीपीठ भाविकांना पुण्य देतं, तर दुसरीकडं गया मंदिर पितरांच्या समाधानाचा मार्ग दाखवतं. ही भक्ती आणि मुक्तीची दुहेरी संपदा करवीर नगरीच्या पवित्रतेला अधिक तेजोमय करते.

सत्यनारायण गया मंदिरKARVEER MAHATMYAPITRU MOKSHA RITUALदक्षिण काशी कोल्हापूरSATYANARAYAN GAYA KOLHAPUR

