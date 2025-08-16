अमरावती : द्वारकाधीश भगवान श्रीकृष्णाचा जन्मोत्सव संपूर्ण देशभरात उत्साहात साजरा केला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर, विदर्भातील अमरावती जिल्ह्यातील कौंडिन्यपूर आणि माताखिडकी परिसर पुन्हा एकदा भक्तीमय वातावरणानं दुमदुमला आहे. कारण, श्रीकृष्णाच्या अर्धांगिनी रुक्मिणी माता या कौंडिन्यपूरच्या होत्या. ही ऐतिहासिक आणि धार्मिक मान्यता इथं जपली जाते.
रुक्मिणी मातेच्या विनंतीवरून भगवान श्रीकृष्ण त्यांना घ्यायला इंद्रपुरी म्हणजेच आजच्या अमरावती नगरीत आले. या आगमनावेळी, शहराच्या वेशीवर वाहणाऱ्या नदीकाठी भगवंतांनी तीन दिवस मुक्काम केला होता. आज या पवित्र ठिकाणी माताखिडकी परिसरातील द्वारकाधीश श्रीकृष्णाचं भव्य मंदिर उभं आहे. स्थानिक मान्यतेनुसार, हेच ते स्थान आहे, जिथं श्रीकृष्ण रुक्मिणीच्या प्रतीक्षेत थांबले होते. पूर्वी येथे एक प्राचीन मंदिर अस्तित्वात होतं. त्याच जागी आता नव्यानं उभारलेलं मंदिर भक्तांसाठी खुलं आहे. या मंदिरात महानुभाव पंथाचे धार्मिक सोपस्कार आजही श्रद्धेनं पार पाडले जातात. श्रीकृष्णाच्या तीन दिवसांच्या मुक्कामामुळे हे ठिकाण अत्यंत पवित्र शक्तिपीठासमान मानलं जातं.
गोकुळाष्टमीच्या निमित्ताने, या पवित्र स्थळी शेकडो भाविक भगवंताच्या दर्शनासाठी हजेरी लावत आहेत. भक्तिरसात न्हालेलं वातावरण, सजवलेलं मंदिर आणि कृष्णभक्तांच्या ओसंडून वाहणाऱ्या श्रद्धेमुळे संपूर्ण परिसर भारावून गेला आहे. 'ईटीव्ही भारत'चा अमरावतीतील या ऐतिहासिक आणि धार्मिक वारशावर आधारित स्पेशल रिपोर्ट.
रुक्मिणी-श्रीकृष्ण मिलनाची आख्यायिका : द्वापार युगात विदर्भातील कुंडिनपूर येथे भीष्मक नावाच्या राजाचे राज्य होतं. त्याची कन्या रुक्मिणी ही सौंदर्यवती होती. एकदा भीष्मक राजाच्या दरबारात देशभर भ्रमंती करणारे कल्याणकीर्ती नावाचे भाट आणि त्यांच्यासोबत एक किन्नर आले. त्यांनी द्वारकाधीश श्रीकृष्णाचं गुणगान करत त्याचं वर्णन सादर केलं. हे वर्णन ऐकताच रुक्मिणी भगवान श्रीकृष्णाच्या प्रेमात पडली. पुढे रुक्मिणीचा भाऊ रुक्मी यानं तिचा विवाह शिशुपाल याच्याशी ठरवला. मात्र, रुक्मिणीला हे लग्न मान्य नव्हतं. तिनं सुदैव ब्राह्मणाच्या माध्यमातून श्रीकृष्णाला एक पत्र पाठवलं. त्या पत्रात तिनं सांगितलं की, लग्नाच्या आदल्यादिवशी ती कौंडिन्यपूर येथून इंद्रपुरी (आजची अमरावती) येथे अंबादेवीच्या दर्शनासाठी येणार आहे. त्या वेळी श्रीकृष्णानं तिला पळवून न्यावं, अशी विनंती तिनं केली. रुक्मिणीच्या या पत्रावरून भगवान श्रीकृष्ण त्वरित इंद्रपुरी येथे आले आणि पुढील घटना म्हणजेच रुक्मिणी-हरण या ऐतिहासिक प्रसंगाची सुरुवात झाली.
रुक्मिणीच्या पत्रानं भाळले श्रीकृष्ण : रुक्मिणी मातेनं भगवान श्रीकृष्णाला पाठवलेलं पत्र हे केवळ विनंती नव्हे, तर त्यातील भावभावना आणि वर्णन अद्वितीय आहे. आपल्या हरणाची विनंती करताना रुक्मिणीनं सुदैव ब्राह्मणाच्या हातून जे पत्र श्रीकृष्णाला पाठवलं, त्यात तिनं श्लोकांद्वारे श्रीकृष्णाचं अप्रतीम वर्णन केलं आहे. हे श्लोक श्रीमद्भागवत महापुराण, दशम स्कंध, अध्याय 52, श्लोक 37 ते 43 मध्ये आढळतात. या श्लोकांमध्ये रुक्मिणीची भक्ती, प्रेम, आणि श्रद्धा यांचा अत्यंत भावनिक आविष्कार आहे. या संदर्भात मूर्ती आणि मंदिर शास्त्राचे अभ्यासक राहुल पंडित यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना ही माहिती दिली.
संस्कृत भाषेत असणारं वर्णन आणि त्याचा अर्थ
* श्रुत्वा गुणनत्र भुवनसुन्दर शृण्वतां ते निर्विष्य कर्णविरैरहर्तोऽङंगतापं। रूपं दर्शनं दृशिमतां अखिलार्थलाभं त्वयच्युतविष्टि चित्तमपत्रपं मे॥
मराठी अर्थ
* हे भुवनसुंदर (जगातील सर्वांत सुंदर) अच्युत! तुझ्या गुणांचे वर्णन ऐकणाऱ्यांचे कान तृप्त होतात आणि त्यांचा साऱ्या तापांचा नाश होतो. तुझ्या रूपाचं दर्शन म्हणजे पाहणाऱ्यांना सर्व इच्छित वस्तू मिळाल्यासारखं आहे. माझं मन निर्लज्जपणे तुझ्यात एकरूप झालं आहे.
२. श्रुत्वा गुणन भुवनसुंदर शृण्वतां ते निर्विष्य कर्णविवरैरहरतोङ्गतापम्| रूपं दृशं दृशिमतं अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युताविशति चित्तमपत्रपं मे||1
मराठीत अर्थ
* “हे जगातील सर्वात सुंदर कृष्णा! तुझ्या गुणांचे श्रवण करून माझ्या कानांना अमृत मिळाल्यासारखं वाटतं आणि मनातील सर्व दुःख नाहीसे होते. तुझे रूप पाहणे म्हणजे जीवनातील सर्व उद्दिष्टांची प्राप्ती आहे. माझं मन आता संकोच न करता फक्त तुझ्यातच रमले आहे.”
३. का त्वा मुकुंद महति कुलशीलरूप विद्यावयोद्रविंदमभिरात्म्यतुल्यं। धीरा पतिं कुलवती न वृणित कन्या काले नृसिंह नरलोकमनोऽभिरामं॥2
मराठी अर्थ
* हे मुकुंद! जर एखादा पुरुष उच्च कुल, सद्गुण, रूप, विद्या, वय आणि संपत्तीने अतुलनीय असेल, तर सन्मान्य कुलातील कन्या त्यालाच पती म्हणून स्वीकारते. तू नरलोकाला मोहित करणारा नरसिंह आहेस, त्यामुळे मी तुला पती म्हणून स्वीकारू इच्छिते.
श्रीकृष्णांचा अमरावतीत तीन दिवस मुक्काम : रुक्मिणी माता लग्नाच्या आदल्यादिवशी कौंडिन्यपूर येथून अमरावतीत अंबादेवीच्या दर्शनासाठी आली होती. याचवेळी भगवान श्रीकृष्णांनी आधीच अमरावतीच्या वेशीवरून वाहणाऱ्या नदीकाठी तीन दिवसांसाठी मुक्काम ठोकला होता. सलग तीन दिवस ते या पवित्र स्थळी थांबले होते. ठरल्याप्रमाणे, रुक्मिणी माता अंबादेवी मंदिरातून थेट श्रीकृष्ण ज्या ठिकाणी थांबले होते त्या ठिकाणी पोहोचली. त्यावेळी तिच्या मनात पुढे काय होईल, याची चिंता होती. मात्र, श्रीकृष्णांनी तिच्या गळ्यात फुलांची माळ घालून तिची ती चिंता दूर केली. यानंतर श्रीकृष्ण रुक्मिणीला घेऊन द्वारकेला रवाना झाले, अशी आख्यायिका आहे. या संदर्भात द्वारकाधीश श्रीकृष्ण मंदिराचे अध्यक्ष सुभाष पावडे यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना ही माहिती दिली.
श्रीकृष्णांच्या मुक्कामस्थळी आढळले पुरातन मंदिराचे अवशेष : अमरावतीत ज्या ठिकाणी भगवान श्रीकृष्णांनी रुक्मिणी मातेच्या प्रतीक्षेत तीन दिवस मुक्काम केला होता, त्या ठिकाणी पुरातन मंदिराचे अवशेष सापडले आहेत. या परिसरातील विहिरीतून काही प्राचीन मूर्ती बाहेर काढण्यात आल्या आहेत. याच ठिकाणी आढळलेली पद्मनाथाची मूर्ती पुढे श्री एकविरा देवी मंदिरात विधिपूर्वक स्थापित करण्यात आली आहे.
असा आहे श्रीकृष्ण मुक्काम स्थळाचा परिसर : अमरावतीत ज्या ठिकाणी भगवान श्रीकृष्णांनी तीन दिवस मुक्काम केला होता, त्या ठिकाणी आता श्रीकृष्णाचं आधुनिक मंदिर उभं आहे. हे मंदिर महानुभाव पंथाचं असून, त्याला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. महानुभाव पंथाचे गोविंदप्रभु हे सुमारे 800 वर्षांपूर्वी अंजनगाव बारी येथून रहाटगावला जात असताना या ठिकाणी थांबले होते. त्यामुळे हे स्थान गोविंदप्रभूंचं स्थान मानलं जातं. त्यांच्या दर्शनासाठी येथे अनेक भाविक नियमितपणे भेट देतात. मंदिराच्या मुख्य गाभाऱ्यात श्रीकृष्णाची मूर्ती आहे. श्रीकृष्ण मूर्तीसमोर काळ्या पाषाणातील गणपतीची मूर्ती आहे. ही मूर्ती प्राचीन असल्याने तिला सन्मानपूर्वक स्थान देण्यात आलं आहे. ज्या ठिकाणी श्रीकृष्ण आणि रुक्मिणीची भेट झाली, त्या ठिकाणीही श्रीकृष्णाचं आणखी एक मंदिर बांधण्यात आलं आहे.
18 दिवस चाललेल्या महाभारत युद्धात देशोदेशीचे राजे सहभागी झाले होते, असा उल्लेख आहे. या महाभारतकालीन आख्यायिकेनुसार, श्रीकृष्णांनी रुक्मिणीचं हरण केलं आणि तिचा भाऊ रुक्मी श्रीकृष्णाचा पराभव करण्यासाठी पुढे आला. मात्र, बलरामाने रुक्मीचा पराभव केला. या पराभवानंतर रुक्मी कधीच कौंडिण्यपूरला परतला नाही. तो आजच्या भातकुली गावाला, जे त्या काळी भोजकट नावाने ओळखलं जात होतं, राहायला गेला. नंतर रुक्मिने जैन धर्म स्वीकारला, असे ऐतिहासिक पुरावे इतिहासकारांना मिळाले आहेत, अशी माहिती इतिहासाचे अभ्यासक प्रा. डॉ. वैभव म्हस्के यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली.
श्रीकृष्ण मंदिर परिसरात सापडले महत्त्वाचे पुरातन अवशेष : सन 2012 मध्ये अमरावतीतील श्रीकृष्ण मंदिराच्या परिसरात असलेल्या पुरातन विहिरीतून दगडावर कोरलेली एक मूर्ती सापडली. केरळमधील पद्मनाभस्वामी मंदिरात विष्णूची सोन्याची मूर्ती सापडली होती, तशीच ही मूर्ती असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. ही मूर्ती सध्या श्री एकविरा देवी मंदिरात प्रतिष्ठापित करण्यात आली आहे. या मूर्तीवर कार्बन डेटिंग पद्धतीने केलेल्या अभ्यासातून ही मूर्ती सुमारे साडेचार हजार वर्षांपूर्वीची असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
महाभारतात उल्लेख आहे की, रुक्मिणी देवी भगवान विष्णूची पूजा करत होती, यामुळे तिचा भाऊ रुक्मी चिडून ती मूर्ती फेकून देतो. विहिरीत सापडलेली मूर्ती ही तीच असावी, असा अंदाज कार्बन डेटिंगच्या निष्कर्षांवरून व्यक्त केला जात आहे. सध्या अनेक तज्ज्ञ या मूर्तीचा अभ्यास करत आहेत. महाभारतकालीन अमरावतीमध्ये श्रीकृष्णाचं असलेलं महत्त्व आणि त्या अनुषंगाने सापडणारे पुरावे यामुळे श्रीकृष्ण अमरावती परिसरात आले होते, असे इतिहासकार मानतात, अशी माहिती प्रा. डॉ. वैभव म्हस्के यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली.
वऱ्हाड शब्दामागचा इतिहास : श्रीकृष्ण आणि रुक्मी यांच्यात वैर जरी असलं तरी ते पुढे कालांतरानं संपलं. रुक्मीच्या नातीसोबत श्रीकृष्णाच्या नातवाच्या लग्नाची मांडणी झाली, आणि हे लग्न भातकुली अर्थात भोजकट येथे होणार होतं. या लग्नासाठी उत्तर भारतातून अनेक लोक श्रीकृष्णासोबत पश्चिम विदर्भात आले. लग्नात आलेले पाहुणे म्हणजेच वऱ्हाड होय. हिंदीतील बरात या शब्दाचा अपभ्रंश होऊन वऱ्हाड हा शब्द तयार झाला. याच वऱ्हाड या नावावरून विदर्भाला वऱ्हाड नाव मिळालं, असं मानलं जातं.
विदर्भाच्या बाहेर असलेल्या देवगिरी (आजचे दौलताबाद) येथे आठव्या शतकापासून यादवांचं राज्य होतं. यादव स्वतःला श्रीकृष्णाचा वंशज मानत होते. परंतु, अलाउद्दीन खिलजी यांनी यादवांचा पराभव केला. त्यामुळे देवगिरीचे यादव सिंदखेड राजा, देऊळगाव राजा या भागात विखुरले, आणि हे यादव जाधव वंशाचे होते, अशी नोंद इतिहासात आहे. महाभारताची आख्यायिका अमरावती शहराशी निगडित आहे. याबाबत कुठलाही संशय नाही, असं प्रा. डॉ. वैभव म्हस्के यांनी स्पष्ट केलं आहे.
देश-विदेशातून भाविक श्रीकृष्ण मंदिराला भेट देतात : श्रीकृष्ण द्वारकाधीश मंदिराला महाराष्ट्राबरोबरच हिमाचल प्रदेशातील शिमला, मसुरी, दिल्ली, राजस्थान अशा देशभरातील विविध ठिकाणांहून भाविक दर्शनासाठी येतात. तसंच, या मंदिराला जगभरातूनही भक्तगण भेट देतात. या भाविकांसाठी मंदिरातच राहण्याची सोय उपलब्ध आहे, अशी माहिती श्रीकृष्ण द्वारकाधीश मंदिर संस्थानचे अध्यक्ष सुभाष पवाडे यांनी दिली.
