अमरावती : घनदाट जंगलात वसलेलं एक गाव, जिथं आजही दळणवळणाच्या सुविधा तोकड्या, जीवन अत्यंत कठीण आणि अंधश्रद्धा पक्क्या रुजलेल्या आहेत, अशा ठिकाणी गरिबीच्या, अंधश्रद्धेच्या आणि दुर्लक्षिततेच्या छायेखाली जन्माला येणाऱ्या अंध मुलांचं आयुष्य किती कठीण असतं, याची कल्पना करणंही अनेकांना कठीण होईल. मात्र, अशा परिस्थितीतही अंध मुलांसाठी शिक्षणाचा दिवा प्रज्वलित करणारे काही हात पुढे आले आणि एक क्रांती घडली. ही क्रांती घडवली 'राष्ट्रीय अपंग कल्याण संस्थे'नं. सुमारे 34 वर्षांपूर्वी, संस्थेनं चिखलदरा या आदिवासीबहुल भागात 'निवासी अंध विद्यालया'ची स्थापना केली. ही फक्त एक शाळा नाही, तर त्या अंध चिमुकल्यांच्या आयुष्याला दिशा देणारं, त्यांना जगण्याचं बळ देणारं एक आशास्थान ठरलं आहे. अनेकांच्या आयुष्याला कलाटणी देणाऱ्या निवासी अंध विद्यालयासंदर्भात "ईटीव्ही भारत" चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
विद्यार्थ्यांपर्यंत शाळा अशी पोहोचते : मेळघाटातील दुर्गम आदिवासी गावांमध्ये शिक्षणाची जाण अजूनही फारशी नाही. विशेषतः एखादं मूल अंध असेल, तर त्याच्या शिक्षणाचा विचारही घरात कुणी करत नाही. अंधत्व ही दैवाची शिक्षा समजली जाते आणि अशा मुलांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्यातच समाधान मानलं जातं. अशा कठीण परिस्थितीत, निवासी अंध विद्यालयाचे शिक्षक उन्हाळ्याच्या सुट्टीत गावोगाव जाऊन अंध मुलांचं सर्वेक्षण करतात. कोणत्या गावात अंध मुलं आहेत, याची माहिती गोळा करतात. संबंधित कुटुंबांशी बोलून साधून, “मुलांना आमच्यासोबत शाळेत पाठवा” अशी विनंती करतात. शाळेची माहिती देण्यासाठी शिक्षक स्वतः पालकांना शाळेत घेऊन येतात. इथल्या सोयी-सुविधा दाखवतात. “मुलाचं संपूर्ण शिक्षण आम्ही करू, त्यांना जेवण देऊ, राहण्याची व्यवस्था करू” असं सांगून पालकांचं मन वळवतात. काहीवेळा यासाठी अनेकदा पालकांच्या भेटी घ्याव्या लागतात. ज्या गावांमध्ये पालकांची परवानगी मिळते, त्या गावांपर्यंत शाळेची बस पोहोचते. शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्यावेळी, इयत्ता पहिलीसाठी पात्र असलेल्या अंध चिमुकल्यांना घेऊन येण्यात येतं. अशा प्रकारे हे विद्यार्थी शाळेचा भाग होतात. ते आपल्या एका नव्या आयुष्याच्या दिशेनं पहिलं पाऊल टाकतात, अशी माहिती येथील शिक्षकांनी दिली.
सुरुवातीला कोरकू भाषेचा प्रयोग : मेळघाटातील आदिवासी बांधवांची मातृभाषा म्हणजे कोरकू. शाळेत दाखल होणाऱ्या अंध चिमुकल्यांना कोरकू व्यतिरिक्त इतर कोणतीही भाषा समजत नाही. त्यामुळे त्यांच्याशी प्रभावी संवाद साधणं हे सुरुवातीच्या टप्प्यावर एक मोठं आव्हान असतं. शाळेतील काही शिक्षकांना कोरकू भाषा चांगली समजते आणि ते या भाषेतून सहज बोलू शकतात. हे शिक्षक या अंध मुलांशी कोरकू भाषेत संवाद साधतात. त्यांना काय करावं, काय करू नये, यासह शाळेचं वातावरण, नियम, आणि दैनंदिन उपक्रम यांची माहिती कोरकू भाषेतच समजावून दिली जाते. या मुलांना प्राथमिक शिक्षण कोरकू भाषेतूनच दिलं जातं. त्याचवेळी त्यांना हळूहळू हिंदी आणि मराठी भाषेची ओळख करून दिली जाते, असं शाळेतील विशेष शिक्षिका सरला नारायण यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
विद्यार्थ्यांनी याची संपूर्ण माहिती : 'निवासी अंध विद्यालया'त शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परिसराची अचूक आणि सविस्तर माहिती दिली जाते. आपण राहतो त्या वसतिगृहापासून वर्गखोलीपर्यंतचं अंतर किती आहे, भोजनालयात नेमकं कसं जायचं, कुठे चप्पल काढायची, जेवण झाल्यावर हात कुठे धुवायचे? याबाबत विद्यार्थ्यांना स्पष्ट माहिती असते. तसंच, खेळाचं मैदान नेमकं कुठे आहे आणि ते किती अंतरावर आहे, प्रार्थनेसाठी रांगेत कुठे आणि कशा पद्धतीनं उभं राहायचं, प्रार्थना झाल्यावर वर्गात कसं जायचं, पायऱ्यांवरून कुठे आणि कसं चढायचं? याचं संपूर्ण प्रशिक्षण दिलं जातं. या सर्व गोष्टींचं अचूक ज्ञान विद्यार्थ्यांना आहे, असं वसतिगृह अधीक्षक सतीश विल्हेकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
अशी आहे ही शाळा : चिखलदरा येथील 'निवासी अंध विद्यालया'त इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत एकूण 90 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी राहण्याची आणि जेवणाची पूर्ण व्यवस्था शाळेच्या वसतिगृहात उपलब्ध आहे. विद्यार्थ्यांचा दिवस सकाळी 6 वाजता मैदानावर उपस्थित राहून सुरू होतो. सर्वप्रथम सकाळची पीटी (शारीरिक प्रशिक्षण) होते, त्यानंतर क्रिकेटचा सराव केला जातो. सकाळी 8 वाजता चहा-नाश्ता दिला जातो. 10 वाजेपर्यंत सर्व विद्यार्थी अंघोळ, तयारी वगैरे करून जेवणासाठी भोजनालयात जातात. 10:45 वाजता शाळेची घंटा वाजते, तेव्हा सर्व विद्यार्थी मैदानावर रांगेत उभे राहून प्रार्थना करतात. त्यानंतर संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत वर्ग चालतात. शाळा सुटल्यावर एक तास खेळासाठी राखीव असतो. त्यानंतर संध्याकाळी 6 ते 8 या वेळेत अभ्यासाची सत्रं घेतली जातात. रात्री 8 वाजता जेवण दिलं जातं आणि रात्री 9 वाजता सर्वांनी झोपायचं, असा विद्यार्थ्यांचा दिनक्रम असतो.
ब्रेल लिपीतील पुस्तकांचं ग्रंथालय : या शाळेत ब्रेल लिपीतील पुस्तकांचं मोठं ग्रंथालय आहे. येथे 10 हजाराहून अधिक पुस्तकं उपलब्ध आहेत. ग्रंथालयात शाळेतील सर्व विषयांची पुस्तकं तसंच भारताचा इतिहास, राज्यशास्त्र, विज्ञान यांसह मुलांना आवडतील अशा विविध विषयांवरील ब्रेल लिपीतील पुस्तकंही आहेत.
दहावीत शिकवलं जातं सातवीचं गणित : गणित हा विषय अंध विद्यार्थ्यांसाठी विशेषतः कठीण असतो. त्यामुळे शासनाच्या नियमांनुसार अंध विद्यार्थ्यांना गणित इयत्ता सातवीपर्यंत शिकवलं जातं. आठवी, नववी आणि दहावीमध्येही सातवीपर्यंतचं गणितच शिकवलं जातं आणि दहावीच्या परीक्षेतही सातवीपर्यंतच गणित देण्यात येतं. गणिताचे विशेष शिक्षक सारनाथ गेडाम यांनी 'ईटीव्ही भारतशी' बोलताना ही माहिती दिली.
असं शिकवलं जातं गणित : अंध विद्यार्थ्यांना गणित शिकवण्यासाठी विशेष प्रकारच्या पाट्यांचा वापर केला जातो. या पाट्यांमध्ये अष्टकोनी छेद असतात, आणि प्रत्येक छेदामध्ये "टाइस" म्हणजे लहान खिळे बसवले जातात. हे टाइस 10 वेगवेगळ्या दिशांनी फिरवता येतात, ज्यामुळे 1 ते 10 पर्यंतची संख्यात्मक मांडणी केली जाते. सामान्य विद्यार्थ्यांना जसं गणित शिकवलं जातं, तसंच शिक्षण अंध विद्यार्थ्यांनाही दिलं जातं. मात्र, त्यासाठी पाट्यांचा वापर करून स्पर्शावर आधारित पद्धत अवलंबली जाते. या अध्यापन पद्धतीची माहिती सारनाथ गेडाम यांनी दिली.
क्रीडा क्षेत्रात अव्वल : चिखलदरा येथील निवासी अंध विद्यालयात विद्यार्थ्यांच्या खेळाला विशेष प्राधान्य दिलं जातं. अंध विद्यार्थ्यांसाठी क्रिकेटसाठी खास मैदान शाळेच्या आवारात तयार करण्यात आलं आहे. या विद्यार्थ्यांना क्रिकेटची विशेष आवड असून, शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या संघांनी सलग 3 वर्षे अंधांच्या राज्यस्तरीय स्पर्धेत विजेतेपद पटकावलं आहे. तसंच, बुद्धिबळ हा शाळेतील अनेक विद्यार्थ्यांचा आवडीचा खेळ आहे. केवळ क्रीडा स्पर्धाच नव्हे, तर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि स्पर्धांमध्येही शाळेचे विद्यार्थी आघाडीवर असतात, अशी माहिती मुख्याध्यापिका प्रीती सोसे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
सुरुवातीला 14 विद्यार्थी असलेली शाळा पोहोचली 90 वर : राष्ट्रीय अपंग कल्याण संस्था 1985 मध्ये स्थापन झाली. विदर्भात अंध विद्यार्थ्यांसाठी 1928 मध्ये पहिले अंध विद्यालय नागपूरमध्ये सुरू झालं, त्यानंतर विविध ठिकाणी अशा शाळा सुरू झाल्या. मात्र, सातपुडा पर्वतरांगातील मेळघाटातील आदिवासी कुटुंबांमध्ये जन्मलेल्या अंध मुलांसाठी शिक्षणाची कोणतीही सुविधा उपलब्ध नव्हती. मेळघाटातील अंध मुलांनाही शिक्षणाची संधी मिळावी, या उद्देशानं संस्थेचे कार्याध्यक्ष रामराव पोकळे आणि अध्यक्ष चंद्रकांत कलोती यांनी चिखलदरा येथे निवासी अंध विद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला मेळघाटातील दुर्गम गावांतून 14 अंध मुलं पहिल्या वर्षी शाळेत दाखल झाली. प्रारंभी इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंत शाळेला मान्यता होती, मात्र गेल्या 8 वर्षांपासून इयत्ता दहावीपर्यंत शिक्षण उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. सध्या शाळेत मुलं आणि मुली मिळून एकूण 90 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शासनाच्या वतीने 80 जागा अनुदानित आहेत, तर 10 जागा विनाअनुदानित स्वरूपात चालवल्या जातात. शासनाच्या मदतीसोबतच समाजाकडून मिळणारी मदतही अत्यंत महत्त्वाची ठरते. चंद्रकांत कलोती, किशोर वैद्य आणि अरुण वरणगावकर यांचं शाळेला सातत्यानं उत्स्फूर्त सहकार्य लाभत आहे, अशी माहिती संस्थेचे सचिव सुधाकर पोकळे यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले की, आम्ही लवकरच अमरावती शहरात अंध विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्याधारित अभ्यासक्रम सुरू करण्याच्या तयारीत आहोत. यामुळे विद्यार्थ्यांना स्वत:च्या पायावर उभं राहता येईल आणि पुढे जाण्याची संधी मिळेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
800 विद्यार्थ्यांना लाभ : शाळेच्या स्थापनेपासून आजवर साधारणतः 800 विद्यार्थी बाहेर पडलेत. यातल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षण घेतलं. काहीजण शासकीय नोकरीत रुजू झालेत. काही स्वयंरोजगाराकडे वळलेत.
राज्यातील पाहिलं कनिष्ठ महाविद्यालय : अंध विद्यार्थ्यांसाठी संपूर्ण राज्यात पहिली ते दहावी पर्यंत शाळा आहेत. असं असताना महाराष्ट्र शासनानं चिखलदरा येथील निवासी अंध विद्यालयात पुढ्याच्या शैक्षणिक सत्रापासून कनिष्ठ महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय 23 जुलैला शासनानं जाहीर केला, अशी माहिती शाळेतील लेखापाल दिनेश खापर्डे यांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना दिली.
अशी आहे ब्रेललिपी : ब्रेललिपी ही 6 टिंबांमध्ये मांडलेली लिपी आहे. इंग्रजी, हिंदी, मराठी, उर्दू अशा अनेक भाषांचा समावेश या सहा टिंबांत करता येतो. पूर्वी गुप्त संदेशवहनासाठी वापरण्यात येणारी ही लिपी 14 टिंबांची होती, मात्र लुई ब्रेल यांनी तिचं रूपांतर करून 6 टिंबांची सुलभ आणि वापरण्यास योग्य ब्रेललिपी तयार केली.
शाळेचं वैशिष्ट्य
- मुलं आणि मुलींसाठी स्वतंत्र निवास व्यवस्था, जेवणाची उत्तम सोय
- ब्रेल लिपीतील 10 हजाराच्या घरात ग्रंथसंपदा
- क्रीडा मैदान आणि सर्व क्रीडा साहित्यांची उपलब्धता
- पुढल्या वर्षीपासून नव्या वस्तीगृहात राहण्याची सुविधा
संगणक केंद्र आणि प्रयोगशाळा : अंध विद्यार्थ्यांसाठी या निवासी अंध विद्यालयात अद्यावत संगणक केंद्र उपलब्ध आहे. येथे विद्यार्थ्यांना संगणक वापरण्याचं प्रशिक्षण दिलं जातं. तसेच, विज्ञान विषयातील प्रयोगांसाठी प्रयोगशाळेची सुविधा देखील शाळेत आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना व्यवहारिक शिक्षण घेण्यास संधी मिळते.
