छगन भुजबळ आणि कुटुंबीयांच्या अडचणीत वाढ, बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी नव्यानं कारवाईचे कोर्टाचे आदेश
भुजबळ कुटुंबीयांनी बनावट कंपन्यांद्वारे कोट्यवधींची बेनामी मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी छगन भुजबळ त्यांचा मुलगा समीर आणि पुतण्या पंकज यांच्याविरोधात तक्रारी आहेत.
Published : September 16, 2025 at 11:33 PM IST
मुंबई : बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी विद्यमान अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ पुन्हा एकदा अडचणीत येण्याची चिन्हं आहेत. साल 2021 मधील प्रकरणी आरोपी असलेल्या भुजबळ कुटुंबीयांविरोधातील खटला नव्यानं सुरू करण्याचे आदेश मुंबई सत्र न्यायालयानं जारी केलेत.
भुजबळ कुटुंबीयांविरोधात नव्यानं कारवाईचे आदेश - खासदार-आमदारांविरोधातील प्रकरणांसाठीच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी मंगळवारी आपल्या आदेशात नमूद केलंय की, मुंबई उच्च न्यायालयानं या तक्रारी व फौजदारी कारवाई रद्द करताना या प्रकरणातील तथ्ये किंवा प्रकरणाच्या गुणवत्तेला स्पर्श केलेला नाही, त्यामुळे हा खटला पुन्हा नव्यानं सुरू करणं गरजेचं आहे. या निर्देशांमुळे भुजबळ कुटुंबीयांच्या अडचणी पुन्हा एकदा वाढण्याची चिन्हं आहेत. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 6 ऑक्टोबर रोजी घेण्याचं कोर्टानं निश्चित केलंय.
काय आहे प्रकरण - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि विद्यमान अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी बनावट कंपन्या तयार करून त्यांच्याआडून कोट्यवधींची बेनामी मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी छगन भुजबळ त्यांचा मुलगा समीर आणि पुतण्या पंकज यांच्याविरोधात प्रोहिबेशन ऍक्ट अंतर्गत तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, परवेश कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड आणि देवीशा कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांच्या आडून हा सारा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याच्या तक्रारी सप्टेंबर 2021 मध्ये आयकर विभागानं मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए न्यायालयात दाखल केल्या होत्या.
भुजबळ कुटुंबीयांच्या मालमत्तांवर झाली होती जप्तीची कारवाई - याप्रकरणी भुजबळ कुटुंबीयांच्या काही मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्तही करण्यात आल्या होत्या. प्राप्तिकर विभागानं दिलेल्या तक्रारीच्या आधारावर दंडाधिकाऱ्यांकडून 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी भुजबळ कुटुंबीयांविरोधात याप्रकरणी फौजदारी कारवाई सुरू करण्यात आली होती. या कारवाई विरोधात भुजबळ कुटुंबीयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तेव्हा हायकोर्टानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांचा दाखला देत आयकर विभागाच्या या तक्रारी रद्द करत छगन भुजबळ यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली फौजदारी कारवाई बेकायदेशीर ठरवत हायकोर्टानं ती रद्द केली होती. आता पुन्हा कोर्टानं यासंदर्भात तपास करण्याचे आदेश दिल्यानं भुजबळ यांच्या अडचणी वाढणार असं दिसतय.
