कोलकास येथील एका हत्तीला हव्यात दहा किलोच्या पोळ्या, उन्हाळ्यात चार हत्तींना खास फळांचा आहार - ELEPHANT FOOD

हत्तींना खास फळांचा आहार ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 20, 2025 at 3:37 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 4:35 PM IST 2 Min Read

अमरावती : 'जयश्री', 'लक्ष्मी', 'सुंदरमाला' आणि 'चंपकली' अशी ही हत्तींची नावं मेळघाटात सेमाडोह वन परिक्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या कोलकासमध्ये हत्ती सफरीसाठी येणाऱ्या पर्यटकांना ओळखीची. मेळघाटात पर्यटनाचा आनंद लुटण्यासाठी येणारे पर्यटक कोलकासला जाऊन हत्ती सफरीचा आनंद लुटण्यासाठी मेळघाटबाहेर पडतच नाही. पर्यटकांना अविस्मरणीय जंगल सफरीचा आनंद देणाऱ्या या चारही हत्तींना प्रत्येकी दहा किलो कणकेच्या पोळ्या लागतात. आता उन्हाळ्यात त्यांना खास टरबूज, केळं अशा फळांची मेजवानी स्वतः वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या वतीनं दिली जाते.



हत्तींसाठी ६० किलोचे टरबूज : सध्या तापमान प्रचंड वाढलंय. या वातावरणात कोलकास येथील हत्ती देखील त्रासलेले आहेत. उन्हाळ्याच्या दिवसात हत्तींना सेमाडोह वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप तळखंडकर हे स्वखर्चातून आठवड्यातून दोन दिवस टरबूजची मेजवानी देतात. सेमाडोह गावचा बाजार मंगळवारी असल्यानं मंगळवारी आणि हरिसाल येथील बाजार बुधवारी असल्यानं बुधवारी अशा बाजाराच्या दोन्ही दिवशी प्रदीप तळखंडकर हे हत्तीसाठी ६० किलो टरबूज घेतात. उन्हाळ्यात चार हत्तींना खास फळांचा आहार (ETV Bharat Reporter)



वृद्ध हत्तिणीला दिलं कापलेलं टरबूज : कोलकास येथील चारपैकी एक असणारी "जयश्री" ही ९० वर्ष वयाची आहे. 'लक्ष्मी', 'सुंदरमला' आणि 'चंपाकली' या तीन हत्तिंणी अख्खं टरबूज खाऊन टाकतात. जयश्री ही वृद्ध झाल्यामुळं तिला तिच्या सेवेत असणारे माहूत स्वतःच्या हातानं खाऊ घालतात.

