"भिवंडीत मराठीची गरज काय?" अबू आझमींचं वादग्रस्त वक्तव्य; मनसेचं जोरदार प्रत्युत्तर!

समाजवादी पार्टीचे आमदार अबू आझमी यांनी पुन्हा वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. आझमींनी भिवंडीत मराठी भाषिकांना डिवचणारं वक्तव्य केलं आहे, याला आता मनेसनंही प्रत्युत्तर दिलं आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2025 at 1:05 PM IST

ठाणे : भिवंडीतील कल्याण रोडवरील रुंदीकरण थांबवण्याच्या मागणीसाठी समाजवादी पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार अबू आझमी आज बुधवारी भिवंडीत आले होते. येथे त्यांनी हिंदी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. मात्र, मराठी माध्यमांनी त्यांच्याकडून मराठीत प्रतिक्रिया देण्याची विनंती केली असता, अबू आझमी यांनी वादग्रस्त उत्तर दिलं. त्यांनी म्हटलं, "मराठी आणि हिंदीत काय फरक आहे? मी मराठी बोलू शकतो, पण मराठी भाषेची इथं गरज काय आहे? ही प्रतिक्रिया फक्त भिवंडीपुरती मर्यादित आहे. दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशसारख्या ठिकाणी जर ही मराठी बाइट दिली गेली तर ती कोणाला समजणार आहे?" अशा आशयाचं वक्तव्य अबू आझमी यांनी केलं.

मनेसचं जोरदार उत्तर : मात्र, आता या मुद्द्यावरून मनसेचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष परेश चौधरी यांनी अबू आझमी यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. त्यांनी म्हटलं, "अबू आझमी, तुम्ही राजकारण महाराष्ट्रात करत आहात. महाराष्ट्राच्या राजकारणात असताना तुम्हाला उत्तर प्रदेशातील भैय्यांची परवा कशासाठी? भिवंडी ही महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्रात फक्त मराठीतच चालेल. मराठीची जर लाज वाटत असेल, तर आम्ही मनसे स्टाईलनं तुम्हाला उत्तर देऊ." या वक्तव्यानंतर महापालिका निवडणुकीत हा मुद्दा प्रचारात जोरात गाजणार, अशी शक्यता निर्माण झाली असून समाजवादी पक्ष आणि मनसे यांच्यात चुरस रंगणार असं दिसून येत आहे.

पोलीस बंदोबस्त का होता? : दरम्यान, महापालिका मुख्यालयात निवेदन देण्यासाठी आलेल्या कल्याण रोड व्यापारी रहिवासी संघर्ष समितीचे पदाधिकारी शादाब उस्मानी, राम लहारे आणि दीन मोहम्मद यांना मुख्य प्रवेशद्वारावर सुरक्षा रक्षकांनी अडवलं. यामुळे या पदाधिकाऱ्यांनी काही काळ मुख्य प्रवेशद्वारावर ठिय्या मांडून पालिका प्रशासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. यामुळे परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं.

याबाबत अबू आझमी यांनी सांगितलं की, "आम्ही फक्त निवेदन देण्यासाठी आलो होतो, आम्ही कोणतेही आंदोलन करणार नव्हतो," असं स्पष्ट करत पोलीस बंदोबस्त का होता असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. दुसरीकडे, अबू आझमी यांच्यासोबत आलेल्या कार्यकर्त्यांना पालिका मुख्यालयात प्रवेश न दिल्यानं अनेक कार्यकर्त्यांनी प्रवेशद्वारावरच बैठक मारून निदर्शने केली.

