फौजदाराचा 'जावई' झाला ९९ व्या साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष! कराड तालुक्यातील सासरवाडीशी आहेत खास ऋणानुबंध
'पानिपत'कार विश्वास पाटील यांची सुरूवातीची प्रशासकीय सेवा सातारा जिल्ह्यात झाली आहे. तसेच त्यांची सासरवाडी कराड तालुक्यातील आहे.
Published : September 14, 2025 at 11:58 PM IST
सातारा : साताऱ्यात जानेवारी २०२६ मध्ये होणाऱ्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी 'पानिपत'कार विश्वास पाटील यांची रविवारी निवड झाली. कराड तालुक्यातील मसूरचे ते जावई आहेत. दिवंगत फौजदार शंकरराव जगदाळे यांच्या कन्येशी सद्गुरु गाडगे महाराज कॉलेजच्या मैदानावर त्यांचा विवाह झाला होता.
प्रांताधिकारी असताना झालं होतं लग्न : फलटणचे प्रांताधिकारी असताना १९८८ साली विश्वास पाटील यांचं लग्न झालं होतं. त्यांच्या पत्नी चंद्रसेना या ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सेनानी दिवंगत बाबुराव किवळकर यांच्या भाची (बहिणीची मुलगी) आहेत. बाबुराव किवळकर हे त्याकाळी यशवंतरावांचे ज्येष्ठ सहकारी होते. त्यामुळे औंधचे तत्कालीन पंतप्रतिनिधी आणि रहिमतपूरचे तत्कालीन नगराध्यक्ष गुलाबराव माने यांनी किवळकर यांच्या भाचीचं स्थळ विश्वास पाटील यांना सुचवलं होतं.
लोककलेचे गाढे अभ्यासक : 'पानिपत'कार विश्वास पाटील यांना साहित्याबरोबरच लोककलेचाही गाढा अभ्यास आहे. मसूरच्या भैरवनाथ यात्रेला आल्यानंतर तमाशा कलावंतांशी संवाद साधायचे. मसूर नजीकच्या कवठे गावात जाऊन त्यांनी पठ्ठे बापुरावांच्या तमाशातील नर्तिका पवळाबाईचे नृत्यगाण झालेल्या पवळी कट्ट्याचाही इतिहास जाणून घेतला आहे, अशा आठवणी सज्जन यादव-कवठेकर आणि श्रीकांत जिरंगे यांनी सांगितल्या.
हंबीररावांंची समाधी आणि वसंतगडाची भुरळ : यात्रेच्या निमित्ताने मसूरला आल्यानंतर विश्वास पाटील यांनी सरसेनापती हंबीरराव मोहिते यांच्या तळबीड गावातील समाधीला भेट दिली होती. तसेच लगतच्या वसंतगडावर (चंद्रसेन गड) जाऊन पौराणिक आणि ऐतिहासिक संदर्भ जाणून घेतले होते. सरसेनापतींची समाधी आणि वसंतगडाची 'पानिपत'कारांना भुरळच पडली, अशी माहिती त्यांचे निकटवर्तीय मित्र श्रीकांत जिरंगे यांनी दिली.
"आमचे पणजोबा मारूती पाटील-कवठेकर यांनी शाहीर पठ्ठे बापुरावांच्या तमाशातील नर्तिका पवळाबाईला मसूरजवळ रेल्वे अडवून कवठे येथे आणून काही दिवस ठेवले होते. जोतिबा मंदिराजवळच्या कट्टयावर पवळाबाईचे नृत्यगान झाले होते. तेव्हापासून त्या कट्टयाला पवळीचा कट्टा नाव पडले. विश्वास पाटील यांना हा इतिहास जाणून घ्यायचा होता. एकदा सासरवाडी मसूरला आल्यानंतर त्यांनी कवठे गावातील आमच्या घरी भेट दिली होती. त्या घटनेवर प्रकाश टाकण्याचा त्यांचा मानस असावा. अशा चिकित्सक साहित्यिकाची संमेलनाच्या अध्यक्षपदी झालेली निवड ही मनाला आनंद देणारी आहे." - सज्जन यादव-पाटील (कवठेकर)
'पानिपत'कारांचा साताऱ्याशी असा आहे ऋणानुबंध : 'पानिपत'कार तथा माजी सनदी अधिकारी विश्वास पाटील यांची सुरूवातीच्या काळातील प्रशासकीय सेवा सातारा जिल्ह्यातच झाली. लग्नगाठही सातारा जिल्ह्यातीलच मसूर गावातील मुलीशी जुळली. आता सेवानिवृत्तीनंतर ते ज्या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झालेत ते संमेलनही साताऱ्यातच होतंय. असे योगायोग या निमित्ताने जुळून आले आहेत.
