पुणे : कोविड महामारीनं माणुसकीचे अनेक पैलू उघडले. यावेळी रक्ताच्या नात्यांनी वेगळं केलेल्या लोकांना अनोळखी व्यक्तींनी आधार दिला. तुम्हाला जितेंद्र सिंग शंटी हे नाव माहीत आहे का? किंवा ऐकलं आणि वाचलं आहे का? खरं तर जितेंद्र सिंग शंटी हे राजधानी दिल्लीत 'अॅम्ब्युलन्स मॅन' नावानं ओळखले जातात. त्यांनी 110 हून अधिकवेळा रक्तदान करून मानवतेसाठी आपलं समर्पण दाखवलं आहे. यासोबतच, 75,000 हून अधिक बेवारस मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्याचं काम केलं आहे. त्यांच्या या अलौकिक कार्यामुळे त्यांना पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं.
पद्मश्री जितेंद्र सिंग शंटी यांचं कार्य आणि त्यांचा प्रवास अत्यंत प्रेरणादायक आहे. पुण्यातील दिशा परिवाराच्या कार्यक्रमासाठी जितेंद्र सिंग शंटी रविवारी (24 ऑगस्ट) आले होते. यावेळी 'ईटीव्ही भारत'नं त्यांच्याशी खास संवाद साधला. त्यांच्या आजवरच्या कार्याची माहिती घेतली.
समाजकार्याची सुरुवात कशी झाली? : पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त जितेंद्र सिंग शंटी हे दिल्ली येथील रहिवासी असून त्यांनी शहीद भगतसिंग सेवा दलाची स्थापना केली. या माध्यमातून सामाजिक कार्याला सुरवात केली. 1996 मध्ये स्मशानभूमीत एका बापाला आपल्या मुलाच्या अंतिम संस्कारासाठी लाकडं गोळा करताना पाहिल्यावर शंटी यांना खूप दुःख झालं. त्यातूनच त्यांनी बेवारस लोकांच्या अंत्यसंस्काराचं कार्य सुरू केलं. आज 30 वर्षांच्या काळात त्यांनी 75 हजारपेक्षा अधिक बेवारस मृतांवर अंत्यसंस्कार केले आहेत.
एकदा एका मुलाला त्याच्या आईचा मृतदेह हातगाडीवर नेताना पाहिल्यावर शंटी यांनी आपली स्वतःची कारला विकून रुग्णवाहिका घेतली. आज दिल्लीमध्ये त्यांच्या नावानं 32 रुग्णवाहिका गरीब लोकांना मोफत सेवा देत आहेत. शंटी हे 100 वेळा रक्तदान करणारे जगातील पहिले शीख म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या या कार्यामुळे अनेक वर्ल्ड रेकॉर्ड्स त्यांच्या नावावर आहेत. कोव्हिड महामारीच्या काळात त्यांनी केलेल्या सामाजिक योगदानामुळे त्यांना पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं.
दिल्लीत दररोज 10 ते 15 बेवारस मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार : पद्मश्री जितेंद्र सिंग शंटी यांनी त्यांच्या योगदानाबद्दल विचारल्यावर त्यांनी सांगितलं, "जेव्हा कधीही देशावर संकट येईल, तसेच मानवतेवर संकट येईल, तेव्हा आम्ही सदैव पुढे राहू, देशसेवा बजावू." ते पुढे म्हणाले, "हे काम गेल्या 30 वर्षांपासून सातत्यानं सुरू आहे. या कामाची खरंतर सुरुवात तेव्हा झाली, जेव्हा मी 30 वर्षांपूर्वी दिल्लीतील एक स्मशानभूमीत पाहिलं की एका बापाकडे आपल्या मुलाच्या अंत्यसंस्कारासाठी पैसे नाहीत. त्या क्षणी मनात विचार आला की, आपल्याला हे काम करायचं आहे. तेव्हापासून मी मानवतेच्या या कार्याला सुरुवात केली."
शंटी यांनी सांगितलं की, "फक्त एवढंच नाही, तर अंत्यसंस्कारानंतर दोन दिवसांनी मी त्या मृतांच्या अस्थी हरिद्वार येथे विसर्जित करतो. आज, दिल्लीमध्ये दररोज जवळपास 10 ते 15 बेवारस मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार केले जातात." त्यांच्या या कार्यामध्ये असलेली निस्वार्थीपणा आणि समर्पण यामुळे शंटी यांना समाजात आदरानं पाहिलं जातं.
शंटी यांनी खंत बोलून दाखवली : पद्मश्री जितेंद्र सिंग शंटी यांनी पुढे सांगितलं, "माझ्या मनात एक मोठं दुःख आहे. माणूस नोकरी करून कमावतो. मोठा होतो. पण त्याच माणसाचा मृत्यू बेवारस म्हणून होतो. ही गोष्ट खूप वाईट वाटते." शंटी यांनी सांगितलं की, "आज जे लोक माझ्या सोबत काम करत आहेत, ते सर्व वॉरियर्स म्हणून काम करत आहेत. कोरोनाच्या काळात आमच्यापैकी काही शहीददेखील झाले. त्या सर्वांचा त्याग आणि समर्पण अनमोल आहे." यावेळी शंटी यांनी एक खंतदेखील व्यक्त केली, "आज आमच्याकडे 32 रुग्णवाहिका आहेत. त्याद्वारे आम्ही गोरगरीब लोकांची सेवा करत आहोत. मात्र, सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची मदत आम्हाला दिली जात नाही. अनेक अडचणींना आम्हाला आजही समोर जावं लागतं."
- शंटी यांची काय? आहे मागणी : शंटी यांनी यावेळी 'ईटीव्ही भारत' माध्यमातून एक महत्त्वाची मागणीदेखील केली. "मला आशा आहे की आम्ही देशातील प्रत्येक शहरात एक 'शंटी' उभा करू. पण रुग्णवाहिका उभी करण्यासाठी आम्हाला पैसे द्यावे लागतात. सरकारनं आम्हाला यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी."
