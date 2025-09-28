Exclusive : "घर खरेदी करण्याच्या कर प्रणालीवर सरकारनं विचार करणं आवश्यक" : गृहनिर्माण उद्योजक निरंजन हिरानंदानी
मुंबईतील वाढत्या घरांच्या किंमतीमुळं सामान्य नागरिकांना घर परवडत नाही. त्यामुळं सरकारनं कररचना बदलावी, अशी मागणी गृहनिर्माण उद्योजक निरंजन हिरानंदानी यांनी केली.
Published : September 28, 2025 at 5:06 PM IST
मुंबई : मुंबईला स्वप्नांच शहर म्हणतात. इथं देशाच्या कानाकोपऱ्यातून तरुण मोठ-मोठं स्वप्न घेऊन येतात. आपलं नशीब आजमावतात आणि मुंबई छोटंसं घर घेण्यासाठी प्रयत्न करतात. अनेकांचे हे प्रयत्न यशस्वी होतात तर, अनेकांचा मुंबईतील घरासाठीचा संघर्ष हा अगदी उतरत्या वयात देखील पूर्ण होत नाही. याचं एक मुख्य कारण म्हणजे आज मुंबईतील गगनाला भिडलेल्या घरांच्या किंमती. घरांच्या या वाढत्या किंमती मागं सरकारी धोरण आहे, असं मत प्रसिद्ध उद्योगपती निरंजन हिरानंदानी व्यक्त करत त्यांनी थेट सरकारच्या कर प्रणालीकडं बोट दाखवलं आहे.
मुंबई घर घेणं अनेकांचं स्वप्न : मुंबईत आजही घर घेण्याचं अनेकांचं स्वप्न हे केवळ स्वप्नच राहिल्याचं पहायला मिळतं. असं असलं तरीही दरवर्षी दसऱ्याच्या मुहूर्तावर मोठ्या प्रमाणात घरांची विक्री झाल्याचं पहायला मिळतं. यावर्षी दसऱ्यात काय स्थिती आहे? जीएसटीचा परिणाम घरांवर होईल का? घरांच्या किंमती वाढल्या आहेत. सर्वसामान्यांना परवडेल अशा किंमतीतील घर मुंबईकरांना कधी मिळणार? असे प्रश्न सध्या सामान्य मुंबईकरांच्या मनात आहेत. यावर निरंजन हिरानंदानी यांना विचारल असता त्यांनी सांगितलं, "आम्ही 40 हजार रुपयात जी घर तयार करून विक्रीसाठी देतो, त्यावर सरकार 20 हजार रुपये टॅक्स घेत. त्यामुळं ही घर सर्वसामान्यांना 60 हजार रुपयात खरेदी करावी लागतात. या धोरणात कुठंतरी बदल व्हायला हवा."
सर्वांना मुंबईत घर घेणं परवडत नाही : "आज सर्वसामान्य माणसाला घर खरेदी करण परवडत नाही. यावर केंद्र सरकारनं आणि राज्य सरकारनं मार्ग काढणं गरजेचं आहे. आम्ही 40 हजारात घर विकत आहोत. तर, त्यात वीस हजार रुपये हे सरकारचे डेव्हलपमेंट टॅक्स, स्टॅम्प ड्युटी, जीएसटी आणि इतर कर यात जात आहेत. महाराष्ट्र सरकारनं आता परवडणाऱ्या घरांसाठी 76 हजार कोटींची तरतूद करणार असल्याचं जाहीर केलय. त्यामुळं मिठागरांच्या जमिनी, मुंबई 3.o री डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट, म्हाडा, सिडको यांच्या माध्यमातून हे प्रकल्प राबवले जातील. सरकार याच्यावर मार्ग शोधत आहे. रेडी रेकनर रेट नुसार सर्वसामान्य माणसाला घर खरेदी करणं परवडत नाही, याची मला देखील चिंता आहे." अशी प्रतिक्रिया निरंजन हिरानंदानी यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली आहे.
हेही वाचा :