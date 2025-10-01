ETV Bharat / state

परावलंबी रुग्णांची काळजी घेणारी 'स्नेहसावली'; शहरातील डॉक्टरांनी सुरू केली अनोखी संस्था

'स्नेहसावली' संस्थेमार्फत परावलंबी, निराधार रुग्णांना मोफत उपचार व देखभाल दिली जाते. 2018 मध्ये 10 तज्ञ डॉक्टरांनी ही संस्था सुरू केली.

Snehsaavali Foundation
परावलंबी रुग्णांची काळजी घेणारी 'स्नेहसावली' (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2025 at 7:37 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर : एका विशिष्ट आजारानं एखादी व्यक्ती बाधित होते. त्यात ती परावलंबी झाल्यावर त्यांची काळजी घेणं अवघड होतं. परिस्थिती नसणाऱ्या कुटुंबांना रुग्णांना दवाखान्यात ठेवण्याचा खर्च परवडत नाही, तर योग्य उपचार घरात देता येत नाहीत. हीच अडचण लक्षात घेत शहरातील दहा डॉक्टरांनी एकत्र येऊन 'स्नेहसावली' नावाची सामाजिक संस्था स्थापन केली. या संस्थेत परावलंबी रुग्णांना उपचार दिले जातात. या ठिकाणी सध्या 55 रुग्णांवर उपचार सुरू असून त्यामध्ये दोन लहान मुलांचा देखील समावेश आहे. रुग्णांना वयोमर्यादा निश्चित केलेली नाही. रुग्णांमध्ये रस्त्यावर आढळून आलेले निराधार रुग्ण देखील आहेत, अशी माहिती स्नेहसावलीच्या विश्वस्त डॉ. शिल्पा आसेगावकर यांनी दिली.

2018 मध्ये सुरु केली संस्था : "अर्धांगवायू सारखे आजार झाल्यावर रुग्ण बहुतांश वेळी परावलंबी होतात. अशावेळी त्यांची देखभाल करणं किंवा काळजी घेण्यात अनेक अडचणी येतात. अशा रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी रुग्णालयात ठेवणं आर्थिकदृष्ट्या परवडणारं नसतं. तर घरी काळजी घेणं शक्य होत नाही. त्यामुळं रुग्णांचे आणि कुटुंबीयांचे हाल होतात. अशा परावलंबी रुग्णांची काळजी घेण्यासाठी 'स्नेहसावली' या संस्थेची स्थापना 2018 मध्ये करण्यात आली. जिथं रुग्णांचा निवासी सांभाळ करण्याची व्यवस्था करण्यात आली. इथं तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन रुग्णांची काळजी घेतली जाते. सध्या इथं 55 रुग्ण उपचार घेत असून निराधार रुग्णांना मोफत उपचार आणि निवासाची व्यवस्था केली जाते. तर ज्यांना मदत देणं शक्य असेल अशा रुग्णांकडून नाममात्र शुल्क आकारलं जातं," अशी माहिती स्नेहसावलीच्या विश्वस्त डॉ. शिल्पा आसेगावकर यांनी दिली.

Snehsaavali Foundation
स्नेहसावली संस्था (ETV Bharat Reporter)

शहरातील डॉक्टरांनी सुरू केली संस्था : "शहरातील डॉक्टरांनी सेवावृत्तीमधून समाजासाठी काही करू शकतो, एक डॉक्टर काय करू शकतो याचा संदेश देण्याच्या उद्देशानं 'स्नेहसावली' या सामाजिक संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेत 11 सदस्य असून त्यात 10 नामांकित डॉक्टर आहेत. उपचार झाल्यावर रूग्णांना नियमित उपचार मिळणं आवश्यक असतं. अधिक होणाऱ्या खर्चामुळं रूग्णांना दवाखान्यात ठेवणं शक्य होत नाही. मात्र नियमित पथ्य, उपचार करणं गरजेचं असल्यानं या संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेत तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला उपलब्ध असतो. याशिवाय प्रशिक्षित परिचारिका, औषध व्यवस्थापन, वैयक्तिक गरजेनुसार संतुलित आहाराचं नियोजन उपलब्ध केलं आहे. तसंच रक्ताच्या चाचण्या करण्यासाठी प्रशस्त प्रयोगशेसोबत करार करून वेळोवेळी प्रकृतीविषय माहिती अद्यावत ठेवली जाते," अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. बालाजी आसेगावकर यांनी दिली.

महिला कर्मचाऱ्यांचा समावेश : "एखाद्या व्यक्तीची काळजी घेणं असो किंवा एखादं काम करायचं असो महिलांपेक्षा कोणी चांगलं काम करू शकत नाही याची प्रचिती येते. त्यात सामाजिक संस्थेत रुग्णांची काळजी घेण्यासाठी आणि घरगुती वातावरण निर्माण करण्याच्या हेतूनं 'स्नेहसावली' सामाजिक संस्थेत बहुतांश कर्मचारी महिला आहेत. या निमित्तानं महिलांसाठी रोजगार निर्माण करण्यात आला आहे. रुग्णांना घरगुती वातावरण देऊन वैयक्तिक काळजी घेतली जाते. संतुलित आहार सोबत योग्य पद्धतीनं नियमित व्यायाम करून घेतला जातो. शिवाय उपचारासाठी आलेल्या परावलंबी रुग्णांचे मानसिक आरोग्यात सुधारणा असावी त्यासाठी त्यांचे जन्मदिवस आणि सण उत्सव त्यांच्यासोबत साजरे केले जातात. वैकल्पिक आयुर्वेद आणि होमिओपॅथी थेरपी उपचार पद्धती गरजेनुसार केली जाते," असं विश्वस्त डॉ. सुनीता भावे यांनी सांगितलं.

परावलंबी रुग्णांची काळजी घेणारी 'स्नेहसावली' (ETV Bharat Reporter)

'हे' आहेत संस्थेत विश्वस्त :

  1. डॉ. बालाजी आसेगावकर : अध्यक्ष-संस्थापक, नामांकित भूलतज्ज्ञ
  2. डॉ.उज्वला खाडे : सचिव, स्त्रीरोग तज्ज्ञ
  3. डॉ. अनुराधा अपसिंगेकर : स्त्रीरोग तज्ज्ञ
  4. डॉ जीवनज्योती कंदेवाड : स्त्रीरोग तज्ज्ञ
  5. डॉ शिल्पा आसेगावकर : प्राध्यापक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय
  6. डॉ सुनिता भावे : बालरोग तज्ज्ञ
  7. डॉ. अस्मिता खोडवे - जनरल प्रॅक्टिशनर
  8. डॉ. छाया दौंडे : जनरल प्रॅक्टिशनर
  9. डॉ. किरण मुंदडा : कान, नाक, घसा तज्ज्ञ
  10. डॉ दीपक बोर्डे : भूलतज्ज्ञ

देणगी स्वरूपात संस्थेला मिळाली जागा : सामाजिक कार्य करणाऱ्या रूपाली चोरडिया आणि प्राजक्ती देशपांडे संस्थेत सदस्या आहेत. तर, अक्षया पाटील या समोदेशक असून 24 तास रुग्णांसोबत तिथंच वास्तव्यास राहतात. युकेतील डॉ. अविनाश आणि डॉ. शिल्पा रत्नपारखी ह्यांनी स्वतःची जागा देणगी स्वरुपात संस्थेला दिली आहे. या जागेवर संस्थेची इमारत उभारली आहे. त्यांचा विश्वस्त मंडळात समावेश केला आहे.

Snehsaavali Foundation
स्नेहसावली संस्था (ETV Bharat Reporter)

संस्थेमुळं मिळाला दिलासा : स्नेहसावली संस्थेमुळं योग्य उपचार मिळत असल्यानं आरोग्यात सुधार होत असल्याची माहिती रुग्णांनी दिली. "संस्थेत बहुतांश रुग्णांची काळजी घेणारे कोणी नाही, तर काही निराधार आहेत. घरची परिस्थिती नसणाऱ्या रुग्णांना मोफत उपचार आणि देखभाल मिळत आहे. त्यामुळं आरोग्याविषयीची चिंता मिटली आहे," असं स्नेहसावलीमध्ये उपचार घेणाऱ्या शीला पत्की यांनी सांगितलं.

