कोल्हापूरच्या केशवराव भोसले नाट्यगृहाच्या पुनर्बांधणीला 'संथगती'चा शाप! कलाकारांमध्ये संताप

कोल्हापुरातील संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाच्या पुनर्बांधणीचं काम अत्यंत संथगतीनं सुरू असल्याचं समोर आलं आहे. याबाबत स्थानिक कलाकारांनी संताप व्यक्त केला आहे.

Keshavrao Bhosale Theatre
केशवराव भोसले नाट्यगृहाचं काम संथगतीनं सुरू आहे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 12, 2025 at 11:37 AM IST

Updated : September 12, 2025 at 1:02 PM IST

2 Min Read
कोल्हापूर : सांस्कृतिक वैभवाचं प्रतीक असलेल्या संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाच्या पुनर्बांधणीच्या कामास अपेक्षित गती मिळत नसल्यानं कलाकारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. 8 ऑगस्ट 2024 रोजी लागलेल्या भीषण आगीत हे ऐतिहासिक नाट्यगृह पूर्णतः जळून खाक झालं होतं. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं 25 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून या वास्तूच्या पुनर्बांधणीस मान्यता दिली होती. मात्र, प्रस्तावित कामं अत्यंत संथ गतीनं सुरू असल्यामुळे कोल्हापूरच्या रंगभूमीशी निगडित कलाकार, रंगकर्मी व नागरिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

संगीतसूर्य केशवराव भोसले या नाट्यगृहाचं केवळ भौतिक नव्हे तर सांस्कृतिक पुनरुज्जीवनही आवश्यक असल्याची भावना कलाकारांनी व्यक्त केली आहे. कामाच्या विलंबामुळे रंगकर्मींना आपल्या सादरीकरणासाठी पर्यायी ठिकाणे शोधावी लागत आहे. त्यामुळे कलाविष्कारात अडथळे येत असल्याचं मतंही काही ज्येष्ठ रंगकर्मींकडून व्यक्त करण्यात आलं आहे.

कलाकारांच्या प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

काम अत्यंत धीम्या गतीनं : कोल्हापूरच्या सांस्कृतिक जिव्हाळ्याचा भाग असलेल्या संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाची पुनर्बांधणी चार टप्प्यांमध्ये पार पडणार आहे. सध्या पहिल्या टप्प्याचं काम सुरू आहे. मात्र, ऑगस्ट 2025 उजाडूनही छताचं काम अद्याप पूर्ण झालेलं नाही, ही बाब विशेषतः चिंतेची ठरत आहे.

या टप्प्यातील कामांमध्ये ठेकेदाराकडून छताच्या बांधकामात विविध त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्या दुरुस्त करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. परिणामी, कामात अधिकच विलंब होत असल्याचं स्पष्ट होत आहे. या विलंबामुळे ठेकेदारावर दिरंगाईचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या संदर्भात कलाकार आणि तंत्रज्ञ सुनील बाळासाहेब घोरपडे यांनी नाराजी व्यक्त करत सांगितलं की, अजूनही बऱ्याच सुधारणा करायच्या बाकी आहेत. कामासाठी मुदतवाढ देऊनही ते वेळेत पूर्ण होत नाही. याला जबाबदार असणाऱ्यांनी हा विषय गांभीर्यानं घेणं गरजेचं आहे.

Keshavrao Bhosale Theatre
केशवराव भोसले नाट्यगृह (ETV Bharat)

'...तर रंगकर्मी उग्र आंदोलन करतील' : संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाच्या पुनर्बांधणीस होणाऱ्या विलंबाबाबत अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे उपाध्यक्ष धनाजी यमकर यांनीही तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे, कोल्हापूरच्या सांस्कृतिक ओळखीचं हे नाट्यगृह लवकरात लवकर पूर्ण होणे गरजेचं आहे. हे काम जर जलदगतीनं होत नसेल, तर रंगकर्मी उग्र आंदोलन करतील.

Keshavrao Bhosale Theatre
केशवराव भोसले नाट्यगृह (ETV Bharat)

शाहू महाराजांच्या प्रेरणेनं उभारलेलं नाट्यगृह : सामाजिक दृष्टिकोनातूनही या नाट्यगृहाचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या प्रेरणेनं उभारलं गेलेलं हे नाट्यगृह 100 वर्षांच्या गौरवशाली सांस्कृतिक वारशाचा भाग आहे. त्यामुळे केवळ पुनर्बांधणी नव्हे, तर त्या कामात दर्जा आणि वेळेचं भान ठेवणंही अत्यंत आवश्यक आहे.

Keshavrao Bhosale Theatre
केशवराव भोसले नाट्यगृह (ETV Bharat)

'कामांत गती आणि गती आणि गुणवत्ता नाही' : स्थानिक प्रशासनानं आतापर्यंत अनेकदा कामांची पाहणी केली असली तरी प्रत्यक्ष कामात अपेक्षित गती आणि गुणवत्ता दिसून येत नाही. महापालिका तसेच ठेकेदारांच्या भूमिकेची चर्चा रंगकर्मी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू आहे. याचबरोबर, कामाच्या गतीबाबत राज्य सरकार आणि प्रशासनाकडूनही आक्रमक आणि ठोस पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा स्थानिक कलाकारांनी व्यक्त केली आहे. एकूणच, कोल्हापूरच्या सांस्कृतिक मानसंस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग असलेलं केशवराव भोसले नाट्यगृहाला गतवैभव मिळावे, यासाठी स्थानिक कलाकार आणि प्रशासन यांनी एकत्र येऊन कामाला गती देणं अत्यावश्यक आहे. अन्यथा या सांस्कृतिक ठिकाणाच्या पुनर्वसनाचं स्वप्न पूर्ण होण्यास मोठा विलंब लागण्याची शक्यता आहे.

Last Updated : September 12, 2025 at 1:02 PM IST

THEATRE FIRE 2024 KOLHAPURKESHAVRAO BHOSALE THEATRE NEWSKESHAVRAO BHOSALE THEATRE REBUILDKESHAVRAO BHOSALE THEATRE FIRE

