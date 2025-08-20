ETV Bharat / state

पर्युषणपर्वात दोन दिवस कत्तलखाने बंद ठेवत जैन समाजाची मागणी पालिकेकडून अंशत: मान्य - हायकोर्ट - HIGH COURT

पर्युषणकाळात दोन दिवस कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुंबई महापालिकेनं हायकोर्टात दिलीय.

high court
मुंबई हायकोर्ट (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 20, 2025 at 3:50 PM IST

2 Min Read

मुंबई : पर्युषणकाळात दोन दिवस कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुंबई महापालिकेनं हायकोर्टात दिलीय. याची नोंद घेत हायकोर्टानं यासंदर्भात जैन धर्मियांनी दाखल केलेल्या याचिकांवरील सुनावणी दोन आठवड्यांकरता तहकूब केली. तसंच महाराष्ट्रात जैन धर्मियांची लोकसंख्या गुजरातपेक्षा जास्त असली तरी, मुंबई हे सर्वधर्मीय लोकांचं राहण्याचं ठिकाण आहे, ही बाब विचारात घेता जास्तकाळ मासांहार बंदी करता येणार नाही, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.

प्रशासनाची भूमिका : राज्य सरकारनं वर्षातील 15 दिवस विविध सणांच्या निमित्तानं कत्तलखाने बंद ठेवावीत असा धोरणात्मक निर्णय घेतलाय. त्यामुळं पर्युषण पर्वात फक्त एकाच दिवशी कत्तलखान बंद ठेवणं हे मनमानी पद्धतीचं किंवा अतार्किक म्हणता येणार नाही. तसंच पालिकेतर्फे वकील अक्षय शिंदे यांनी सांगितलं की, प्रशासनानं वर्षभरात 15 दिवसांसाठी कत्तलखाने बंद ठेवण्याची सूचना आधीच दिली आहे आणि पर्युषण पर्वात आणखी एका दिवसासाठी ते बंद करण्याचा निर्णय पालिकेनं घेतलाय. त्यामुळं यंदा पर्युषण पर्वात दोन दिवस मुंबईतील कत्तलखाने बंद राहतील.

काय आहे याचिका? : पर्युषण पर्वादरम्यान नऊ दिवसांऐवजी केवळ एका दिवसासाठी कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेनं घेतला आहे. 30 ऑगस्ट 2024 रोजी त्याबाबतचे परिपत्रक जारी करण्यात आलं होतं. या परिपत्रकाला विरोध करत शेठ मोतीशॉ लालबाग जैन चॅरिटीज आणि शेठ भेरुलालजी कनैयालालजी कोठारी धार्मिक ट्रस्टच्यावतीनं हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आलीय. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. महाराष्ट्रात जैन धर्मियांची लोकसंख्या गुजरातपेक्षा जास्त असली तरी, मुंबई हे सर्वधर्मिय लोकांचं राहण्याचं ठिकाण आहे, ही बाब विचारात घेता जास्तकाळ मासांहार बंदी करता येणार नाही, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.

याचिकाकर्त्यांचा दावा काय? : याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील दरायस खंबाटा आणि वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी युक्तिवाद करताना सांगितलं की, राज्य सरकारला प्रत्येक नागरिक आणि सजीव प्राण्यांबद्दल करुणा वाटली पाहिजे. मुंबई महापालिकेनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावला आहे. महाराष्ट्रात जैन धर्मियांची लोकसंख्या गुजरातपेक्षा जास्त आहे ही बाब विचारात घेतलेली नाही, असंही त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.

पर्युषण पर्वाचं जैन समाजासाठी महत्त्व का? : पर्युषण पर्व हा जैन समाजाचा सर्वात पवित्र आणि महत्त्वाचा काळ मानला जातो. आत्मशुद्धी, तपस्या, उपवास आणि अहिंसेच्या तत्त्वांचा याकाळात प्रचार केला जातो. श्वेतांबर जैन समाज हा पर्व 8 दिवस (अष्टान्हिका) साजरा करतो, तर दिगंबर जैन समाज 10 दिवस (दशलक्षण पर्व) साजरा करतो. यावेळी क्षमायाचना (संवत्सरी) आणि 'मिच्छामि दुक्कडम' म्हणत एकमेकांकडून केलेल्या कार्याबद्दल क्षमा मागितली जाते.

हेही वाचा :

  1. हवामान विभागाचा मुंबईसह पाच शहरांना ऑरेंज अलर्ट; रायगडसह पुण्याला रेड अलर्ट
  2. एकरकमी एफआरपीसाठी शेतकऱ्यांची कोर्टात धडक, राजू शेट्टी उच्च न्यायालयात दाखल करणार हस्तक्षेप याचिका
  3. मुंबईत दुसऱ्या भुयारी मेट्रोला हिरवा कंदील; वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया अंतर 15 मिनिटांत पार करता येणार

मुंबई : पर्युषणकाळात दोन दिवस कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुंबई महापालिकेनं हायकोर्टात दिलीय. याची नोंद घेत हायकोर्टानं यासंदर्भात जैन धर्मियांनी दाखल केलेल्या याचिकांवरील सुनावणी दोन आठवड्यांकरता तहकूब केली. तसंच महाराष्ट्रात जैन धर्मियांची लोकसंख्या गुजरातपेक्षा जास्त असली तरी, मुंबई हे सर्वधर्मीय लोकांचं राहण्याचं ठिकाण आहे, ही बाब विचारात घेता जास्तकाळ मासांहार बंदी करता येणार नाही, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.

प्रशासनाची भूमिका : राज्य सरकारनं वर्षातील 15 दिवस विविध सणांच्या निमित्तानं कत्तलखाने बंद ठेवावीत असा धोरणात्मक निर्णय घेतलाय. त्यामुळं पर्युषण पर्वात फक्त एकाच दिवशी कत्तलखान बंद ठेवणं हे मनमानी पद्धतीचं किंवा अतार्किक म्हणता येणार नाही. तसंच पालिकेतर्फे वकील अक्षय शिंदे यांनी सांगितलं की, प्रशासनानं वर्षभरात 15 दिवसांसाठी कत्तलखाने बंद ठेवण्याची सूचना आधीच दिली आहे आणि पर्युषण पर्वात आणखी एका दिवसासाठी ते बंद करण्याचा निर्णय पालिकेनं घेतलाय. त्यामुळं यंदा पर्युषण पर्वात दोन दिवस मुंबईतील कत्तलखाने बंद राहतील.

काय आहे याचिका? : पर्युषण पर्वादरम्यान नऊ दिवसांऐवजी केवळ एका दिवसासाठी कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेनं घेतला आहे. 30 ऑगस्ट 2024 रोजी त्याबाबतचे परिपत्रक जारी करण्यात आलं होतं. या परिपत्रकाला विरोध करत शेठ मोतीशॉ लालबाग जैन चॅरिटीज आणि शेठ भेरुलालजी कनैयालालजी कोठारी धार्मिक ट्रस्टच्यावतीनं हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आलीय. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. महाराष्ट्रात जैन धर्मियांची लोकसंख्या गुजरातपेक्षा जास्त असली तरी, मुंबई हे सर्वधर्मिय लोकांचं राहण्याचं ठिकाण आहे, ही बाब विचारात घेता जास्तकाळ मासांहार बंदी करता येणार नाही, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.

याचिकाकर्त्यांचा दावा काय? : याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील दरायस खंबाटा आणि वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी युक्तिवाद करताना सांगितलं की, राज्य सरकारला प्रत्येक नागरिक आणि सजीव प्राण्यांबद्दल करुणा वाटली पाहिजे. मुंबई महापालिकेनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावला आहे. महाराष्ट्रात जैन धर्मियांची लोकसंख्या गुजरातपेक्षा जास्त आहे ही बाब विचारात घेतलेली नाही, असंही त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.

पर्युषण पर्वाचं जैन समाजासाठी महत्त्व का? : पर्युषण पर्व हा जैन समाजाचा सर्वात पवित्र आणि महत्त्वाचा काळ मानला जातो. आत्मशुद्धी, तपस्या, उपवास आणि अहिंसेच्या तत्त्वांचा याकाळात प्रचार केला जातो. श्वेतांबर जैन समाज हा पर्व 8 दिवस (अष्टान्हिका) साजरा करतो, तर दिगंबर जैन समाज 10 दिवस (दशलक्षण पर्व) साजरा करतो. यावेळी क्षमायाचना (संवत्सरी) आणि 'मिच्छामि दुक्कडम' म्हणत एकमेकांकडून केलेल्या कार्याबद्दल क्षमा मागितली जाते.

हेही वाचा :

  1. हवामान विभागाचा मुंबईसह पाच शहरांना ऑरेंज अलर्ट; रायगडसह पुण्याला रेड अलर्ट
  2. एकरकमी एफआरपीसाठी शेतकऱ्यांची कोर्टात धडक, राजू शेट्टी उच्च न्यायालयात दाखल करणार हस्तक्षेप याचिका
  3. मुंबईत दुसऱ्या भुयारी मेट्रोला हिरवा कंदील; वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया अंतर 15 मिनिटांत पार करता येणार

For All Latest Updates

TAGGED:

पर्युषणमुंबईहायकोर्टमुंबई महापालिकाHIGH COURT

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.