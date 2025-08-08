पुणे: शहरातील हडपसर येथील साडेसतरानळी चौकात (5 ऑगस्ट) दोन दुचाकीवरुन आलेल्या टोळक्यानं परिसरात दहशत पसरवली. या टोळक्यानं हातात कोयते, तलवारी आणि लोखंडी रॉड घेऊन नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण केलं होतं. या प्रकरणी हडपसर पोलिसांनी तत्परतेनं तपास करून संबंधित फरार आरोपींना अहिल्यानगर परिसरातून जेरबंद केलं. या आरोपींनी पुन्हा अशा प्रकारची दहशत निर्माण करू नये म्हणून पोलिसांनी साडेसतरानळी परिसरात त्यांची धिंड काढली.
अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये 4 अल्पवयीन मुलांचा समावेश : या गुन्ह्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये श्रेयस विकास आलेकर (वय 22, रा. हडपसर, पुणे), रोहित संदीप खाडे (वय 19, रा. गोकुळनगर, कात्रज, पुणे), तसेच 4 अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे. पोलिसांच्या या कारवाईमुळे परिसरात नागरिकांनी समाधान व्यक्त केलं आहे.
नेमकी घटना काय? : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 5 ऑगस्ट रोजी रात्री साडेबाराच्या सुमारास हडपसरमधील साडेसतरानळी चौकात दोन दुचाकींवरून आलेल्या टोळक्यानं कोयते, तलवारी आणि लोखंडी रॉड हातात घेऊन परिसरात दहशत पसरवली. या घटनेचं सीसीटीव्ही फुटेज, स्थानिकांकडून आणि खबऱ्याकडून मिळाल्यानं हडपसर पोलिसांनी तपास सुरू केला. अवघ्या 24 तासात (6 ऑगस्ट) पोलिसांनी कारवाई करत सर्व आरोपींना अहिल्यानगर येथून ताब्यात घेतलं. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये 4 अल्पवयीन मुलांचाही समावेश आहे. पोलीस उपायुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे, सहायक पोलीस आयुक्त अनुराधा उदमले, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय मोगले यांच्या नेतृत्वाखाली विविध पथकानं ही कारवाई केली.
पोलिसांनी आरोपींची काढली धिंड : घटनेनंतर आरोपींनी तातडीनं फरार होण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, पोलिसांनी त्वरित कारवाई करत त्यांना जेरबंद केलं. सध्या गुन्हेगारांना ज्या ठिकाणी त्यांनी दहशत पसरवली तिथंच धिंड काढण्याचा पोलिसांचा पॅटर्न राज्यभर चर्चेत आहे. याच पद्धतीनं या 6 आरोपींची धिंड साडेसतरानळी चौकातच काढण्यात आली.
