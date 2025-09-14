जमिनींच्या बोगस नकाशांप्रकरणी 'एसआयटी'; निर्दोष नागरिकही चौकशीच्या फेऱ्यात
आराखड्यातील जमिनींचे बनावट नकाशे तयार झाल्याचं प्रकरण समोर आल्यानंतर याचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आलं आहे.
September 14, 2025
मुंबई : कांदिवली, मालाड आणि बोरिवलीमध्ये विकास आराखड्यातील जमिनींचे बनावट नकाशे तयार झाल्याचं प्रकरण समोर आल्यानंतर याचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आलं आहे. या प्रकरणात 950 हून अधिक घरे, इमारती, चाळी आणि गावठाणांना अनधिकृत ठरवून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र, यामध्ये सीआरझेड आणि एनडीझेड क्षेत्राबाहेरील घरांचाही समावेश झाल्यानं सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
SIT चौकशी होणार : मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी या प्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी नुकतीच बोरिवली येथील आर मध्य विभागात बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी बनावट नकाशे तयार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, विकास आराखड्यातील भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या अहवालाचा फेरविचार करण्याचे आणि नकाशांच्या स्कॅनिंगदरम्यान फेरफार झाल्यास संबंधित कंत्राटदार व त्यांना नियुक्त करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. एसआयटी चौकशी केवळ तक्रारींपुरती मर्यादित ठेवावी आणि इतर नागरिकांना त्रास होऊ नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रकरण काय? : समुद्रकिनाऱ्याजवळ बांधकाम करण्यासाठी सागरी किनारा क्षेत्र प्राधिकरणानं काही नियम ठरवून दिलेले आहेत. अनेक किचकट अटी-शर्ती आणि विविध खात्यांच्या परवानग्या मिळाल्यानंतरच तिथं बांधकाम करता येतं. परंतु या सगळ्या नियमांना बगल देण्यासाठी चक्क 'सीआरझेड' क्षेत्राच्या नकाशांतील नोंदीत खाडाखोड करण्यात आली.
नोंदींमध्ये फेरफार : पालिका आणि भूमी-अभिलेख अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मढ आणि मालवणीसह उत्तर मुंबईतील 'सीआरझेड' क्षेत्रात अवैध बांधकामं करण्यात आली. सागरी किनारा नियंत्रण (सीआरझेड) आणि ना विकास क्षेत्रांतील (नो डेव्हलपमेंट झोन) जमिनींना विकसित करण्यास योग्य बनवण्यासाठी मालमत्तेच्या नोंदींमध्ये फेरफार करण्यात आले.
चोर सोडून संन्याशाला फाशी : चित्रपट आणि मालिकांच्या चित्रिकरणासाठी किनारपट्ट्यालगतच्या ठिकाणांची मोठी मागणी असते. शिवाय धनदांडग्यांकडूनही रो-हाऊस, नैसर्गिक वातावरणात एकांतातील घरं, यांसाठी अशा जमिनींचा शोध सुरू असतो. या बदल्यात ते अधिकचे पैसेही मोजायलाही तयार असतात. मात्र, मढ आणि मालवणी परिसरात सीआरझेडची अधिकृत मान्यता असलेल्या जमिनींची संख्या फारच कमी असल्यानं, चक्क नकाशात खाडाखोड करून बोगस कागदपत्र तयार करण्यात आली. काही ठिकाणी सरकारी जमिनींवरही अतिक्रमण करण्यात आल्याची माहिती माजी नगरसेवक सुनील कोळी यांनी दिली. तर, पीडित रहिवासी शशांक नाईक म्हणाले, "धनदांडग्यांचे लाड पुरवण्यासाठी कोणी नकाशात खाडाखोड केली असेल, तर सरकारनं त्यांना धरावं. गरीबांच्या घरांना नोटिसा का पाठवत आहेत? हा तर चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्यासारखा प्रकार आहे."
950 हून अधिक घरांना नोटिसा : कांदिवली, मालाड आणि बोरिवलीतील आर नॉर्थ, आर साऊथ, आर सेंट्रल आणि आर मध्य या महापालिका वॉर्डमधील 950 हून अधिक सीटीएस क्रमांकांवरील घरे, इमारती, चाळी आणि गावठाणांना अनधिकृत ठरवून नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. स्थानिक आमदार आणि रहिवाशांच्या तक्रारींनंतर मंत्री आशिष शेलार यांनी तातडीची बैठक बोलावली. बैठकीला माजी खासदार गोपाळ शेट्टी, आमदार योगेश सागर, आमदार मनीषा चौधरी, गणेश खणकर, बाळा तावडे तसंच नगरविकास, महसूल, जमाबंदी आयुक्त, भूमी अभिलेख आणि पालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
अहवालाचा फेरविचार करा - पालकमंत्री आशिष शेलार : मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आशिष शेलार म्हणाले, “बनावट नकाशांमुळे अनेक नागरिकांना त्रास होत आहे. याबाबत कठोर कारवाई करून दोषींवर कारवाई केली जाईल. विकास आराखड्यातील अहवालाचा फेरविचार करणे आणि चौकशी मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून निर्दोष नागरिकांना त्रास होणार नाही."
2011 पूर्वीच्या झोपडपट्ट्यांप्रमाणे संरक्षण मिळणार - आ. मनिषा चौधरी : मुंबई उपनगरातील विकास आराखड्यातील आरक्षणाशी संबंधित बनावट नकाशांच्या गंभीर तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत ठरलं की, एसआयटी चौकशी मर्यादित तक्रारींपुरतीच असावी, नागरिकांची छळवणूक होऊ नये. नकाशांमध्ये फेरफार आढळल्यास कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी. बाधितांनी निवेदन दिल्यास शासन संवेदनशील पावले उचलेल. तसंच, 2011 पूर्वीच्या झोपडपट्ट्यांना संरक्षण दिल्याप्रमाणं बाधितांना संरक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन ठोस कार्यवाही केली जाईल, अशी प्रतिक्रिया आमदार मनिषा चौधरी यांनी दिली.
