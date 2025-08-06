Essay Contest 2025

भावाच्या पार्थिवाला राखी बांधून बहिणींनी साजरं केलं ‘अखेरचं रक्षाबंधन’; संपूर्ण गाव अश्रूंमध्ये न्हालं - FINAL RAKSHABANDHAN

रक्षाबंधन म्हणजे भाऊ आणि बहिणीच्या नात्याचं अतूट बंधन. परंतु, मयत भावाच्या पार्थिवाला राखी बांधून गुळुंचे गावात बहिणींनी अनोख्या पद्धतीनं रक्षाबंधन साजरं केलं.

सचिन हनुमंतराव निगडे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2025 at 6:45 PM IST

बारामती : रक्षाबंधन... भाऊ आणि बहिणीच्या नात्याचं हे नाजूक पण अतूट बंधन. परंतु, पुरंदर तालुक्यातील गुळुंचे इथं घडलेला एक हृदयविदारक प्रसंग या बंधनाची वेगळीच जाणीव करुन गेला. मृत्यूशी दोन हात करत शेवटी हरलेला भाऊ, आणि त्याच्या पार्थिवाला राखी बांधून साजरं केलेलं ‘अखेरचं रक्षाबंधन’ संपूर्ण गावाला भावनात्मक पिळवटून टाकणारा हा क्षण अनेकांच्या डोळ्यांत अश्रू देऊन गेला.

बहिणींच्या टाहोमुळं वातावरण गहिवरलं : मंगळवारी गुळुंचे इथले सचिन हनुमंतराव निगडे (46) यांचं दीर्घ आजारानं निधन झालं. आई आणि वडिलांचा लाडका, समाजात प्रेमळ आणि सुसंस्कृत स्वभावासाठी ओळखला जाणारा सचिन तीन बहिणींचा लाडका भाऊ होता. सर्व बहिणींच्या लग्नानंतरही त्यांचे ऋणानुबंध जपणारा हा भाऊ त्यांच्या प्रत्येक सुख-दुःखात सहभागी व्हायचा. खरं तर सचिन हे एमएससीबीमध्ये नोकरी करत होते. एका अपघातानंतर आलेल्या मानसिक धक्क्यातून सावरतो ना सावरण्याआधीच त्यांना गंभीर आजारानं ग्रासलं. त्यांच्या आजारात पत्नीनं सेवाभावानं साथ दिली. कुटुंबानंही खचून न जाता त्यांना साथ दिली. बहिणींनीही वारंवार भेटी देत आपली माया उधळली. परंतु सचिन यांचा आजारामुळं मृत्यू झाला. सचिन यांच्या मृत्यूची बातमी समजताच गावात हळहळ पसरली. रात्री उशिरा अंत्यविधीसाठी जमलेले आप्तेष्ट, नातेवाईक, मित्रमंडळींनी सचिनच्या मनमिळावू स्वभावाच्या आठवणींनी आसवे पुसली. आई आणि तिघी सख्ख्या बहिणींच्या टाहोमुळं वातावरण गहिवरून गेलं.

आता कोणाच्या हातावर राखी बांधू : सचिन यांच्या अंत्ययात्रेची तयारी सुरू असताना कुटुंबातील चुलत बहिणीनं एक कल्पना मांडली. "यंदाचं रक्षाबंधन येण्याआधीच आपण राखी बांधूया. शेवटचं का होईना, पण बंध जिवंत ठेवूया." यानंतर काही क्षणातच शेजारच्या दुकानातून आणलेली राखी बहिणींनी सचिन यांना बांधल्या. यानंतर 'आता कोणाच्या हातावर राखी बांधू?' असा एकाचवेळी टाहो उठला.

उपस्थितांचे डोळे पाणावले : भावाला अखेरचा निरोप देताना भावकीतील जवळपास 20 ते 22 बहिणींचा अश्रूंचा बांध फुटला. गावात अशा प्रकारे राखी बांधण्याची ही पहिलीच घटना होती. सचिनच्या आईच्या डोळ्यांतून ओघळणारे अश्रू, बहिणींच्या थरथरत्या हातांनी बांधलेली राखी आणि अखेरच्या रक्षाबंधनात उमटलेला भावनांचा कल्लोळ गावकऱ्यांच्या मनात कायमचा कोरला गेला. सचिन गेला, पण त्याच्या बहिणींनी त्याचं रक्षाबंधन जपलं. मृत्यूवर मात करत मायेचं नातं शेवटच्या श्वासापर्यंत जपलं. "आता कोणाच्या हातावर राखी बांधू...?" हा प्रश्न गावातल्या प्रत्येक बहिणीच्या मनात होता.

