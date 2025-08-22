ETV Bharat / state

सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांची थेट मटक्याच्या अड्ड्यावर धाड - SINDHUDURG GUARDIAN MINISTER NITESH

घटनास्थळावर टाकलेल्या धाडीत 1 लाखांहून अधिकची रोकड जप्त करण्यात आली असून, अशा प्रकारे जिल्ह्यात मटका जुगार चालू देणार नाही, असा इशारा नितेश राणेंनी दिला आहे.

Sindhudurg Guardian Minister Nitesh Rane directly raided the Matka hideout
सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांची थेट मटक्याच्या अड्ड्यावर धाड (Source- ETV Bharat)
Published : August 22, 2025

सिंधुदुर्ग: कणकवली येथील बाजारपेठेत सुरू असलेल्या मटका बुकीवर गुरुवारी खुद्द पालकमंत्री नितेश राणे यांनीच धाड टाकत पोलीस यंत्रणेचे वाभाडे काढलेत. त्यांच्या या अचानक केलेल्या कारवाईमुळे सर्व यंत्रणा हादरली. ही घटना दुपारी साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी महादेव रमाकांत घेवारी यांच्यासह 11 संशयितांवर गुन्ह दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दरम्यान, घटनास्थळावर टाकलेल्या धाडीत 1 लाखांहून अधिक रुपयाची रोकड जप्त करण्यात आली असून, अशा प्रकारे जिल्ह्यात मटका जुगार चालू देणार नाही, असा इशारा राणे यांनी दिला आहे.

...अन्यथा आपणाला रस्त्यावर उतरावे लागेल : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मटक्याचा जुगार मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्गच्या पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पहिल्याच बैठकीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुरू असलेले अवैद्य धंदे बंद करा अन्यथा आपणाला रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला होता. या इशाऱ्यानंतरही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात दारू आणि मटका जुगार सुरूच राहिल्याने मध्यंतरी नितेश राणे यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती, तर आज त्यांनी थेट धाड टाकत पोलिसांच्या कारभाराचे वाभाडेच काढलेत. विशेष म्हणजे राज्याचे गृहखाते हे भाजपाकडे असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच गृहमंत्री आहेत. तरीही मटका जुगारावर पोलिसांना नियंत्रण आणता येत नसल्यानंही विरोधकांनी भाजपावर टीकास्त्र डागलंय.

सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांची थेट मटक्याच्या अड्ड्यावर धाड (Source- ETV Bharat)

गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करणार : दरम्यान, मंत्री नितेश राणे यांनी याबाबत आपण लवकरच गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करणार असून, जिल्ह्यात यापुढे अवैध चालू देणार नसल्याचा इशारा दिला आहे. आमच्या सिंधुदुर्गात काय चाललंय बघा?, आल्या आल्या मी तुम्हाला सांगितलं होतं की, गप्प बसणार नाही. हे सगळं कसं चाललंय हे तुम्हीच मला सांगा. हे कशाला चाललंय. मीच तुम्हाला समोरून नाव दिलं, तरी काही केलेलं नाही, मी सीएमसाहेबांना हे सगळं सांगणार आहे. मी पालकमंत्री असताना हलक्या घेऊ नका, जिल्ह्याच्या भविष्याशी कोणालाही खेळायला देणार नाही हे लक्षात ठेवा, असं उदाहरण देईन ना की परत आकडे लावायच्या अगोदर तुमचे हात कापतील, असा इशाराच मटका खेळणाऱ्यांना नितेश राणे यांनी दिलाय.

