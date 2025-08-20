ETV Bharat / state

बेकायदेशीरपणं राहणाऱ्या रशियन पर्यटकाला अटक, दक्ष नागरिकांनी कळविल्यानंतर पोलिसांची कारवाई - SINDHUDURG CRIME

सिंधुदुर्गमध्ये बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या रशियन पर्यटकाला पोलिसांनी मंगळवारी अटक केली. सुरुवातीला हा पर्यटक अमली पदार्थांची तस्करी करत असल्याचा स्थानिकांना संशय होता.

अटकेतील रशियन पर्यटक (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 20, 2025 at 9:40 AM IST

सिंधुदुर्ग : राज्यात केवळ बांगलादेशीच नव्हे तर रशियन नागरिकदेखील बेकायदेशीरपणं राहत असल्याचं समोर आलं आहे. गोव्याच्या सीमेलगत असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोंदा येथे अनधिकृतपणं वास्तव्य करत असलेल्या रशियन पर्यटकाला सिंधुदुर्ग पोलिसांनी अटक केली आहे. युरी वॅल्डीमोरीविझ मोजको (वय 44) असे अटकेतील पर्यटकाचं नाव आहे. ही कारवाई पोलिसांकडून मंगळवारी सकाळी करण्यात आली. युरी याला ताब्यात घेत न्यायालयात हजर करण्यात आलं आहे.

युरी वॅल्डीमोरीविझ मोजको या रशियन पर्यटकाची अमली पदार्थांची तस्करी करत असल्याच्या संशयावरून सावंतवाडी पोलिसांकडून चौकशी करण्यात आली. मात्र, त्याच्याकडे कोणत्याही प्रकारचे अमली पदार्थ आढळून आले नाहीत. त्याला आरोंदा येथे अनधिकृतपणं वास्तव्य करीत असल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आली आहे. विदेशातील नागरिकांना भारतात राहण्याकरिता आवश्यक परवाना त्याच्याकडं नाही. पोलिसांनी तपासणी केली असताना कोणतीही कागदपत्रे आढळून आली नाहीत.

अमली पदार्थ विकत असल्याचा होता संशय- युरी हा रशियन पर्यटक गोवा हरमल येथे आला होता. हरमलजवळ महाराष्ट्रातील आरोंदा हे गाव असल्यानं तसेच शिरोडा वेळागर रेड्डी येथील समुद्रकिनारा जवळ असल्यानं त्याचा वावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वाढला होता. आरोंदा येथील स्थानिकांनी याची माहिती पोलिसांना दिली होती. या माहितीच्या आधारे पोलीस आरोंदा येथे गेले. त्यांनी या रशियन पर्यटकाला ताब्यात घेतलं आले. सुरुवातीला तो आरोंदा- रेडकर वाडी येथे अमली पदार्थ विकत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसारच हा पोलिसांकडून छापा टाकण्यात आला होता. त्याच्याकडं काहीच संशयास्पद अथवा अमली पदार्थ आढळले नाहीत. त्यामुळे त्याच्यावर केवळ अनधिकृतरीत्या देशात वास्तव्य केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

रशियन पर्यटकाला 15 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी- रशियन पर्यटकाला सिंधुदुर्ग येथील न्यायालयात हजर करण्यात आले असता त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली. ही कारवाई मंगळवारी सकाळी सावंतवाडी पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जयेश खंदरकर, पंकज शिंदे, हवालदार महेश अरवारी, पोलीस महेश परब आणि सुरेश पाटील आदींकडून करण्यात आली.

  • विदेशातील नागरिकांना व्हिसाची मुदत संपल्यानंतर देशात राहणं बेकायदेशीर असते. अशा परिस्थितीत वेळोवेळी पोलिसांकडून कारवाई करण्यात येते. कर्नाटकातील गोकर्णजवळील एका गुहेत रशियन महिला तिच्या दोन मुलींना घेऊन राहत असल्याचं जुलै 2025 मध्ये कर्नाटक पोलिसांना आढळलं होतं. 2017 मध्ये भारतीय व्हिसा संपल्यानंतरही रशियन महिला तिथेच राहिली. इस्रायली नागरिक ड्रोर गोल्डस्टीन यांनी मुलींचे वडील असल्याचा दावा करत दोन्ही मुलींचा संयुक्त ताबा मागितला आहे.

