ओळख, सन्मान अन् समानतेचा प्रवास; सिल्क आशिष संघर्षाकडून सन्मानाकडं प्रवास

सन्मान, समानता आणि स्वतःच्या ओळखीच्या प्रवासात सिल्क आशिष यांनी समाजासाठी लढून वंचितांना आत्मनिर्भर करण्याचा ध्यास घेतला आहे.

सिल्क आशिष
सिल्क आशिष आणि इतर कार्यकर्ते (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 20, 2025 at 8:24 PM IST

2 Min Read
मुंबई : समाजात आपली ओळख शोधताना, आपल्या अस्तित्वासाठी दररोज झगडताना आणि त्याचबरोबर इतर उपेक्षितांना हात देत पुढं नेण्याचा संकल्प करत ज्या व्यक्तिमत्त्वानं आयुष्याला एक नवा अर्थ दिला आहे, ते म्हणजे सिल्क आशिष. सिल्क आशिष या मुंबईतील वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत. त्यांनी 2011 साली ‘प्रयास- एक कोशिश’ संस्थेची स्थापना करून मानवाधिकार आणि लिंगसमानतेसाठी लढा सुरू केला. त्याचबरोबर अँटी स्लेवरी इंटरनॅशनल आणि वर्ल्ड सॉलिडॅरिटी मुव्हमेंटसोबत काम केलं असून सध्या त्या महाराष्ट्र राज्य ट्रान्सजेंडर बोर्डाच्या सदस्य आहेत.

सिल्क आशिष यांनी घेतलय मानसशास्त्र आणि कायद्याचं शिक्षण : सिल्क आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून मानसशास्त्र आणि कायद्याचं घेतलय. 2014 साली सिल्क आशिष यांची बार कौन्सिलमध्ये वकिलीची नोंदणी झाली. यानंतर त्यांनी जीवनाचा मार्ग फक्त वैयक्तिक प्रगतीपुरता न ठेवता समाजासाठी वाहून घेतला. कारण त्यांना न्याय, समानता आणि सन्मान हा प्रत्येकाचा जन्मसिद्ध हक्क आहे, यावर त्यांचा ठाम विश्वास आहे.

पुकार युथ फेलोशिपच्या माध्यमातून केलं विविध विषयांवर काम : "2011 साली ‘प्रयास- एक कोशिश’ या संस्थेची स्थापना करताना लिंगभेद न करता प्रत्येक माणसाला सन्मानानं जगता यावं हे स्वप्न पाहिलं होतं," असं सिल्क आशिष यांनी सांगितलं. सिल्क आशिष यांच्या कार्याची सुरूवात छोटी होती. परंतु विचार मोठा होता. पुकार युथ फेलोशिपच्या माध्यमातून त्यांनी समलैंगिकतेवरील समाजाची धारणा, स्थलांतर, ट्रान्सजेंडरचा प्रश्न, आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये ट्रान्सजेंडर लोकांची स्थिती असे एकामागून एक अभ्यास प्रकल्प राबवले आहेत.

नेहमीच वंचितांसाठी लढाई : सिल्क आशिष यांनी केलेल्या कामाची छाप घरगुती कामगारांच्या मुलांच्या हक्कांसाठी केलेलं काम असो किंवा कामगारांचं संघटन आणि सक्षमीकरण असो यातून ठळकपणे दिसते. "लढाई नेहमीच वंचितांसाठी राहिली असून सध्या प्रयास संस्था 1,200 हून अधिक घरगुती सहाय्यक महिला आणि 134 ट्रान्सजेंडर यांना आत्मनिर्भर बनण्यास मदत करत आहे. शिवाय घरगुती सहाय्यक महिलांच्या 800 हून अधिक मुलांना संविधान मूल्ये आणि नागरिक शास्त्र अतिशय सोप्या भाषेत समजावण्याचं काम प्रयास संस्था करत आहे. प्रयास संस्थेद्वारे कम्प्युटर ट्रेनिंग, फॅशन डिझायनिंग ट्रेनिंग, दिवाळीचा फराळ आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे खाद्यपदार्थ बनवण्याचं प्रशिक्षण दिलं जातं. त्याचबरोबर या ट्रेनिंगनंतर या घरगुती सहाय्यक महिला आणि ट्रांसजेंडर ज्या वस्तू बनवतात, त्या वस्तू प्रदर्शनाद्वारे विकण्याचं काम केलं जातं. यातून सर्वांना आत्मनिर्भर बनण्यास मदत होत आहे," अशी माहिती सिल्क आशिष यांनी दिली.

आजही समजाची भावना लिंग भेदभाव करणारी : "लहानपणी साधारण सातव्या इयत्तेत असताना आपण कुणीतरी वेगळे आहोत, अशी भावना पहिल्यांदा मनात जागृत आली. पण या गोष्टी समाज इतक्या सहजासहजी स्वीकारत नाही, असा कटू अनुभव आहे. अकरावीनंतर जसं इतर ट्रांसजेंडर घर सोडून आपल्या समाजात जातात. तसंच मलाही जावं लागलं. अगदी एका बारमध्ये डान्स करण्याचं काम देखील करावं लागलं. परत, त्यावेळी सामाजिक संस्थांच्या मदतीनं आणि प्रोत्साहनामुळं शिक्षण घ्यायचं ठरवलं. त्यानंतर पदवी घेऊन कायद्याचं शिक्षणसुद्धा घेतलं. पण हा प्रवास सोपा नव्हता. माझ्या कुटुंबानं पण फक्त दोन वर्षांपूर्वी स्वीकार केलाय. त्यासाठी कुटुंबाला दोषी मानत नाही. समाजाची मानसिकता आजही लिंग भेदभाव करणारीच आहे," असं मत सिल्क आशिष यांनी मांडलं आहे.

लढा स्वतःपुरता नाही, तर प्रत्येकासाठी : "समावेशकता हीच खरी ताकद आहे. सन्मान, समानता आणि स्वतःची ओळख मिळाल्याशिवाय माणसाचं जीवन पूर्ण होत नाही. हा संदेश त्या फक्त शब्दांत नाही, तर प्रत्येक कृतीतून जगाला देत आल्या आहेत. हा लढा स्वतःपुरता नाही, तर प्रत्येकासाठी आहे. हा लढा प्रेम, न्याय आणि समानतेच्या मूल्यांनीच जिंकता येईल," असा ठाम विश्वास सिल्क आशिष यांना आहे.

TAGGED:

SILK ASHISHSILK ASHISH JOURNEY STRUGGLEसिल्क आशिषSILK ASHISH JOURNEYSILK ASHISH

