ETV Bharat / state

मालगाडीचे ३८ डबे रुळावरून घसरल्यानं रेल्वे अपघात; रिंगस-श्रीमाधोपूर कॉरिडॉरवर वाहतूक विस्कळीत

सीकरमध्ये तांदळानं भरलेल्या मालगाडीचे ३८ डबे रुळावरून घसरल्यानं मोठा रेल्वे अपघात झाला. अपघात कशामुळे झाला, याबाबत तपास सुरू आहे.

goods train derailed at Ringas Shrimadhopur rail corridor in Sikar
मालगाडीचे ३८ डबे रुळावरून घसरल्यानं रेल्वे अपघात (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 8, 2025 at 10:52 AM IST

Updated : October 8, 2025 at 12:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सीकर (जयपूर)- राजस्थानमधील सीकर जिल्ह्यातील रिंगस-श्रीमाधोपूर रेल्वे कॉरिडॉरवर मंगळवारी रात्री उशिरा मोठा रेल्वे अपघात झाला. अपघातात मालगाडीचे सुमारे ३८ डबे रुळावरून घसरले. या अपघातानंतर रेल्वे वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. तांदळानं भरलेली मालगाडी फुलेराहून रेवाडीकडे जात होती. अपघाताची धडक इतकी भीषण होती की अनेक डबे एकमेकांवर आदळले. त्यानंतर रुळांवर तांदळाचा मोठा ढीग पडला.

उत्तर पश्चिम रेल्वेचे (NWR) जयपूर विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक (DRM) राय जैन यांनी सांगितलं की, ही घटना मुंबई आणि दिल्लीला जोडणाऱ्या श्रीमाधोपूर रेल्वे स्थानकाजवळील बी केबिन परिसरात घडली. मालगाडी मुख्य मार्गावरून लूप मार्गावर वळत असताना एक डबा अचानक रुळावरून घसरला. त्यामुळे त्याच्या मागे असलेले सुमारे ३८ डबे एकामागून एक रुळावरून घसरले. मालगाडीचे डबे घसरल्यानं आजूबाजूच्या परिसरातील लोक जागे झाले. त्यानंतर रेल्वे ट्रॅकजवळ बघ्यांची मोठी गर्दी जमली.

मालगाडीचे ३८ डबे रुळावरून घसरल्यानं रेल्वे अपघात (Source- ETV Bharat Reporter)

अपघाताचं कारण शोधण्याचं काम सुरू- अपघाताची माहिती मिळताच, वरिष्ठ रेल्वे अधिकारी आणि तांत्रिक तपासणी करण्याकरिता पथके घटनास्थळी पोहोचली. मदत आणि बचाव कार्य रात्रभर सुरू राहिले. रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी क्रेन आणि अवजड यंत्रसामग्रीचा वापर करून रुळावरून घसरलेले डबे दूर करण्याचा प्रयत्न केला. सध्या, कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती समोर आलेली नाही. अपघाताचं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही. रेल्वेनं चौकशीचं आदेश दिले असून अपघाताचं कारण तपासण्याचं काम सुरू आहे.

रेल्वे वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत- या अपघातामुळे रिंगस-श्रीमाधोपूर कॉरिडॉरवरील रेल्वे वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. अनेक गाड्या थांबवण्यात आल्या आहेत. तर काही रेल्वे पर्यायी मार्गांवर वळवण्यात आल्या आहेत. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, ट्रॅकवरून ढिगारा काढण्यासाठी काही तास लागू शकतात. त्यानंतर दुरुस्तीचं काम सुरू होईल. स्थानिक प्रशासनदेखील घटनास्थळी पोहोचले असून परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. सध्या, रेल्वेनं प्रवाशांना आणि नागरिकांना अफवांकडे दुर्लक्ष करून फक्त अधिकृत माहितीवर अवलंबून राहण्याचे आवाहन केलं आहे. अपघातानंतर संपूर्ण परिसरात भीतीचं वातावरण आहे.

हेही वाचा-

Last Updated : October 8, 2025 at 12:54 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

GOODS TRAIN DERAILEDRINGAS SHRIMADHOPUR RAIL CORRIDORमालगाडी सीकर अपघातWAGONS OF GOODS TRAIN DERAILEDSIKAR TRAIN ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.