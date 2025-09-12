सिकलसेल आजाराबाबत गांभीर्यानं लक्ष देणं गरजेचं, अति दुर्गम भागात एअर ॲम्बुलन्सबाबत विचार करणार : आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर
राज्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर नंदुरबार जिल्ह्याच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी शहरातील खासगी व्यावसायिक डॉक्टरांशी संवाद साधला.
Published : September 12, 2025 at 6:51 PM IST|
Updated : September 12, 2025 at 7:38 PM IST
नंदुरबार : राज्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर नंदुरबार जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. दौऱ्यादरम्यान मंत्री प्रकाश आबिटकर दोन दिवस सातपुड्यातील अति दुर्गम भागातील धडगाव, मोलगी, रोषमाळ तसंच भूषा इथं जाऊन आरोग्य समस्या जाणून घेणार आहेत. तत्पूर्वी त्यांनी नंदुरबार शहरातील खासगी व्यावसायिक डॉक्टरांशी आरोग्याबाबत येणाऱ्या समस्यांबाबत संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, "आदिवासी भागातील अति दुर्गम भागात ज्याप्रमाणं बोट ॲम्बुलन्स आणि बाईक ॲम्बुलन्स आहेत. त्याप्रमाणं एअर ॲम्बुलन्सबाबत विचार केला जाईल, जेणेकरून अति दुर्गम भागातील रुग्णांवर तत्काळ उपचार होईल."
सिकलसेल आजारावर गांभीर्यानं लक्ष देणार : "नंदुरबार जिल्ह्यातील डॉक्टरांसोबत बैठक घेतली असून सिकलसेल संदर्भात प्रश्न उपस्थित झालेत. त्यामुळं सिकलसेल आजाराचं गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यावर मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू करू. सिकलसेल संदर्भात सर्वेक्षण केलं होतं. या सर्वेक्षणात ज्यांनी दुर्लक्ष केलं असेल त्या सर्वांवर कारवाई होणार आहे. शासनाचा पैसा हा फक्त सर्वेक्षण करण्यासाठी नव्हे तर रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी खर्च व्हावा," असं म्हणत आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवरील टीकेला उत्तर : "ज्यावेळी माणसाचा नागरिकांमध्ये दर्जा वाढतो. त्यावेळी टीका-टिप्पणी होणारच. यात कुठलाही संशय नाही. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रात ज्या पद्धतीनं राजकारण आणि स्वतःचं नेतृत्व सिद्ध केलं, त्यामुळं राज्यात त्यांचा मोठा चाहता वर्ग निर्माण झालाय. काही लोक आरोप करतील, मात्र हे चुकीचं आहे. त्यामुळं कार्यकर्ते त्यांना त्यांच्या पद्धतीनं उत्तर देतील," असं म्हणत मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विरोधकांच्या टीकेला उत्तर दिलं.
शासनाच्या जीआरमुळं मराठ्यांना फायदाच : "मागील चार-पाच वर्षांपासून मराठा आरक्षणासंदर्भात आंदोलनाची लढाई सुरू आहे. त्यामुळं शासनानं मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले असून काढलेल्या जीआरमुळं मराठ्यांचा फायदा होणार आहे," असं म्हणत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मराठा आरक्षणावर आपली प्रतिक्रिया दिली.
सरकार सर्व समाजाच्या प्रगतीसाठी काम करतय : "ओबीसी समाजासोबत एससी, एसटी समाजासाठी सरकारची जी जबाबदारी आहे ती पार पाडत आहे. महाराष्ट्रातील समाजात भेदभाव न करता सर्व समाजाच्या प्रगतीसाठी सरकार काम करत आहे. समाजात भेदभाव करण्याचा सरकारचा उद्देश नाही. मराठा समाजासाठी जीआर काढला त्यामुळं इतर समाजाला देखील न्याय देण्याचं काम सरकारकडून होणार आहे. हैदराबाद गॅझेट संदर्भात न्यायालयात काही जणांनी अर्ज दाखल केला आहे. मात्र सरकारनं काढलेल्या जीआर संदर्भात सरकार सर्व समाजांना न्याय देण्यासाठी न्यायालयात आपली बाजू सविस्तरपणे मांडणार आहे." असं मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले.
लाडकी बहीण सरकारची महत्वकांक्षी योजना : राज्य सरकारनं सुरू केलेल्या लाडकी बहीण योजनेबाबत बोलताना मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, "लाडकी बहीण ही सरकारची महत्वकांक्षी योजना आहे. महाराष्ट्रातील सर्व लाडक्या बहिणींना उपयुक्त अशी ही योजना आहे. मात्र या योजनेसाठी आदिवासी विकास विभागाचा निधी वळवलेला नाही. शासनानं त्या-त्या विभागाला निधी दिला आहे. त्यामुळं त्यांचं काम सुरू आहे."
नुकसानग्रस्तांच्या पाठीशी सरकार ठाम : हवामान खात्यानुसार 15 ऑक्टोबरपर्यंत राज्यात परतीचा पाऊस राहणार आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांना निश्चितच याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. अतिवृष्टीमुळं जर शेतकऱ्यांचं नुकसान होत असेल तर सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहील. अतिवृष्टीमुळं नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि कृषी अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. तसंच अतिवृष्टीमुळं झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे," असं आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :