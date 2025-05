ETV Bharat / state

शुभांगी लोखंडे आणि कुटुंबीय ( ETV Bharat Reporter )

अहिल्यानगर : सुया घे...,फनी घे..., अशा आवाजात गावोगावी भटकंती करणाऱ्या महिला आणि डबे घ्या चाळणी घ्या म्हणत दारोदारी फिरणारे पुरुष, अशी पारंपरिक ओळख असणाऱ्या भटक्या वैदू समाजातील पहिली महिला डॉक्टर होण्याचा मान अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लोणी गावातील शुभांगी लोखंडे हिनं मिळवला आहे. तिचा हा प्रवास केवळ तिच्या कुटुंबासाठी नव्हे तर, संपूर्ण समाजासाठी दीपस्तंभ ठरत आहे. आजोबांनी दाखवली दिशा : वैदू समाजात शिक्षणाला फारसा वाव दिला जात नाही. विशेषतः मुलींना शिक्षणापासून लांबच ठेवलं जातं. यामागं माहितीचा अभाव, आर्थिक अडचणी, समाजातील जुनाट रुढी आणि महिलांविषयी असलेली पारंपरिक मानसिकता अशी विविध कारणं आहेत. मात्र, शुभांगीच्या जीवनात एक वेगळं वळण त्या दिवशी आलं. जेव्हा तिचे आजोबा ताया लोखंडे यांनी ठरवलं की, त्यांच्या नातीनं डॉक्टर व्हायचं. आजोबा ताया लोखंडे यांचं शालेय शिक्षण झालेलं नसलं तरी, समाजात मोठा वावर असल्यामुळं शिक्षणाचं महत्त्व त्यांनी मनोमन ओळखलं होतं. समाजात दारोदारी फिरणाऱ्या परंपरेला ओलांडून आपल्या नातीसाठी वेगळी दिशा निवडणं ही एक क्रांतिकारक बाब होती. शुभांगीच्या अभ्यासातील चमक त्यांना लवकरच लक्षात आली होती. त्यामुळं त्यांनी तिच्या शिक्षणासाठी कोणतीही आडकाठी न आणता तिचा पाठिंबा बनण्याचा निर्धार केला. शुभांगी लोखंडे, वैदू समाजातील पहिली महिला डॉक्टर (ETV Bharat Reporter)

