शिर्डी (अहिल्यानगर) -विरोधकांनी ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा करण्याची मागणी करत संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गदारोळ केल्यानं केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री (central minister of state for ministry of power) श्रीपाद नाईक यांनी नाराजी व्यक्त केली. ते शिर्डीत साईंचे दर्शन घेतल्यानंतर माध्यमांशी बोलत होते. त्यांनी निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचा आरोप करणाऱ्या लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावरही टीकास्त्र सोडले.
केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. साईबाबांच्या दर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक म्हणाले," एका बाजूला विरोधक म्हणतात की, आम्हाला चर्चा करू द्या. चर्चा करू दिली तर चर्चा करत नाहीत. विरोधक दररोज काही ना काही गडबड करत असतात. ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा करू द्या म्हटल्यानंतर विरोधकांना 16-16 तास चर्चा करायला वेळ दिला. हे झाले का ? लगेच दुसरा मुद्दा उकरून काढला जातो. परत संसद बंदपाडण्याचे काम विरोधक करत असून विरोधकांची भूमिका देशाच्या उत्कर्षासाठी नाही", अशी टीका केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी विरोधकांवर केली आहे.
काँग्रेसनं लेखी उत्तर मागावं- काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी निवडणुकीत मतचोरी झाल्याचा आरोप केला होता. त्याच संदर्भ घेत केंद्रीय राज्यमंत्री नाईक म्हणाले, "निवडणूक आयोगानं काँग्रेसला काही मुद्दे दिले आहेत. ते मुद्दे काँग्रेसनं कायद्यानं मांडायला पाहिजेत. काँग्रेसनं कायद्यानं उत्तर मिळवायला पाहिजे. बाहेर प्रसिद्धी मिळवून प्रश्न सुटणार नाही. काय असेल ते काँग्रेसनं लेखी उत्तर मागावं", असाही टोला यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी काँग्रेसला लगावला.
कायद्यानं उत्तर मिळणार- "नकारात्मकता पसरवणं हेच विरोधकांचं काम नाही. मात्र, त्यांच्याकडं देशाला आणि समाजाला काही देण्याचे मुद्दे नाहीत. राहुल गांधींनी प्रतिज्ञापत्र करून आपलं म्हणणं निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे द्यायला पाहिजे. कायदा आहे, कायद्यानं उत्तर मिळणार आहे. निवडणूक आयोगाचा सरकारशी काही संबंध नाही", अशी नाईक यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
कायदा सर्वांसाठी आहे. उदाहरणार्थ काँग्रेसची सत्ता कर्नाटकमध्ये आहे. तिथेही मत चोरी होत आहे. देश मोठा आहे. थोडे इकडे तिकडे होतेच. सर्वांनी एकत्र येऊन यावर उपाययोजना करायला पाहिजे, असे निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे- केंद्रीय राज्यमंत्री, श्रीपाद नाईक
- राहुल गांधी निवडणूक आयोगावर आरोप करतात. मात्र, याचा खुलासा भाजपा नेते करत आहेत. यावर बोलताना नाईक म्हणाले, "त्यांचा आरोप भाजपावर आहे. भाजपानं मत चोरी केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे आम्ही उत्तर देतोय", असेही यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक म्हणाले.
राहुल गांधींचे काय आहेत आरोप- काँग्रसेचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी भाजपा आणि निवडणूक आयोगाच्या संगनमतानं निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. कर्नाटकातील एका मतदारसंघात घोटाळा झाल्या दावा करण्यात करत एक लाखाहून अधिक बनावट मतदार आढळल्याचं म्हटलं आहे. जर अशा स्वरुपाचा घोटाळा 70 ते 100 जागांवर होत असेल तर ते निष्पक्ष निवडणुका संपणार आहेत, अशी भीती राहुल गांधी यांनी व्यक्त केली. काँग्रेसनं यापूर्वी महाराष्ट्रासह अनेक ठिकाणी मतदारसंघातील यादीबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
