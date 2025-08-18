ETV Bharat / state

श्रावणातील शेवटच्या सोमवारी निघाली महाकाय कावड, 70 वर्षांच्या परंपरेप्रमाणं होणार राज राजेश्वर मंदिरात जलाभिषेक - KAWAD YATRA AKOLA

105 फूट लांब आणि 2100 पाण्याच्या बरण्यांनी सजलेली कावड आज दुपारी 12 वाजेपर्यंत अकोला येथील राज राजेश्वर मंदिरात पोहोचेल. यानंतर महादेवाला जलाभिषेक होणार आहे.

Kavad Yatra Akola
कावड यात्रा अकोला (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 18, 2025 at 7:47 AM IST

2 Min Read

अकोला : शहरात श्रावण महिन्यातील शेवटच्या सोमवारी कावड यात्रा निघते. या कावड यात्रेला गेल्या 50 वर्षांहून अधिक काळाची अखंड परंपरा आहे. या पवित्र यात्रेला महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशभरातून भाविक मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहतात.

राज राजेश्वर मंदिर हे अकोल्याचं आराध्य दैवत आहे. याच मंदिरात कावडधारी गांधीग्राम येथील पूर्णा नदीचं पाणी 17 किलोमीटर पायी चालत आणतात. महादेवाच्या पिंडीवर जलाभिषेक करतात. या यात्रेत डाबकी रोडची 'कावड' विशेष आकर्षण असते. या कावडमध्ये कावडधारी 2100 पाण्याच्या बरण्या घेऊन महादेवाला अभिषेक करण्यात येणार आहे.

राज राजेश्वर देवाच्या जलाभिषेकाची 7 दशकांची परंपरा : अकोल्याचे आराध्य दैवत असलेल्या राज राजेश्वर महादेवाच्या जलाभिषेकासाठी दरवर्षी श्रावण महिन्याच्या शेवटच्या सोमवारी भव्य कावड यात्रा काढली जाते. तब्बल 7 दशकांपासून अखंडपणे सुरू असलेल्या या परंपरेला आजही हजारो भाविकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो. भाविक 17 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या गांधीग्राम येथील पूर्णा नदीचे पवित्र पाणी आणण्यासाठी पायी यात्रा करतात. या यात्रेचं विशेष आकर्षण म्हणजे अकोला शहरातील सर्वात मोठी डाबकी रोडची महाकाय कावड आहे. यंदा ही कावड जल आणण्यासाठी दिमाखात मार्गस्थ झाली आहे.

विशेष म्हणजे, 105 फूट लांबीची आणि 2100 पाण्याच्या बरण्यांनी सजलेली ही कावड शहरात उत्सुकतेचं केंद्र ठरली आहे. यामध्ये सुमारे 3000 युवकांचा उत्साही सहभाग आहे. संपूर्ण यात्रा श्रद्धा, भक्ती आणि उत्साहानं भारलेली आहे. ही परंपरा केवळ धार्मिक श्रद्धेचा नव्हे, तर समाजातील एकतेचा, सामूहिक सहभागाचा आणि सांस्कृतिक ऐक्याचा अनमोल ठेवा बनली आहे.

राजराजेश्वर मंदिराची मानाची पालखी रवाना : श्रावण महिन्याच्या शेवटच्या सोमवारी निघणाऱ्या कावड यात्रेमध्ये राजराजेश्वर मंदिराची कावड ही मानाची कावड मानली जाते. याच पार्श्वभूमीवर राजराजेश्वर मंदिराची पालखी सायंकाळी गांधीग्रामकडे रवाना झाली. विधिवत पूजनानंतर ही पालखी आज सोमवारी (18 ऑगस्ट) दुपारी 12 वाजेपर्यंत मंदिरात पोहोचणार आहे. जलाभिषेकानंतर या पालखीचं दर्शन घेण्यासाठी अकोल्यातील भाविक मोठ्या संख्येनं मंदिरात येतात. पालखी मार्गावर ठिकठिकाणी मंडप टाकून सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि विविध पालखी मंडळांकडून स्वागत केलं जातं.

शहरात पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त : ही पालखी यात्रा रात्रभर आणि दुसऱ्या दिवशी दिवसभर चालणाऱ्या उत्सवाचे केंद्रबिंदू ठरते. या उत्सवाला अकोल्यासह संपूर्ण राज्यातील भाविक भेट देतात. त्यामुळे या धार्मिक महोत्सवाला जत्रेचं स्वरूप प्राप्त होतं. कावड यात्रा आणि पालखी मिरवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण अकोला शहरात तसेच गांधीग्राम परिसरात पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तसेच, अकोट आणि दर्यापूरकडे जाणारी वाहतूक दुसऱ्या मार्गाने वळविण्यात आली असून सुरळीत वाहतुकीसाठी प्रशासन सज्ज आहे.

हेही वाचा

अकोला : शहरात श्रावण महिन्यातील शेवटच्या सोमवारी कावड यात्रा निघते. या कावड यात्रेला गेल्या 50 वर्षांहून अधिक काळाची अखंड परंपरा आहे. या पवित्र यात्रेला महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशभरातून भाविक मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहतात.

राज राजेश्वर मंदिर हे अकोल्याचं आराध्य दैवत आहे. याच मंदिरात कावडधारी गांधीग्राम येथील पूर्णा नदीचं पाणी 17 किलोमीटर पायी चालत आणतात. महादेवाच्या पिंडीवर जलाभिषेक करतात. या यात्रेत डाबकी रोडची 'कावड' विशेष आकर्षण असते. या कावडमध्ये कावडधारी 2100 पाण्याच्या बरण्या घेऊन महादेवाला अभिषेक करण्यात येणार आहे.

राज राजेश्वर देवाच्या जलाभिषेकाची 7 दशकांची परंपरा : अकोल्याचे आराध्य दैवत असलेल्या राज राजेश्वर महादेवाच्या जलाभिषेकासाठी दरवर्षी श्रावण महिन्याच्या शेवटच्या सोमवारी भव्य कावड यात्रा काढली जाते. तब्बल 7 दशकांपासून अखंडपणे सुरू असलेल्या या परंपरेला आजही हजारो भाविकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो. भाविक 17 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या गांधीग्राम येथील पूर्णा नदीचे पवित्र पाणी आणण्यासाठी पायी यात्रा करतात. या यात्रेचं विशेष आकर्षण म्हणजे अकोला शहरातील सर्वात मोठी डाबकी रोडची महाकाय कावड आहे. यंदा ही कावड जल आणण्यासाठी दिमाखात मार्गस्थ झाली आहे.

विशेष म्हणजे, 105 फूट लांबीची आणि 2100 पाण्याच्या बरण्यांनी सजलेली ही कावड शहरात उत्सुकतेचं केंद्र ठरली आहे. यामध्ये सुमारे 3000 युवकांचा उत्साही सहभाग आहे. संपूर्ण यात्रा श्रद्धा, भक्ती आणि उत्साहानं भारलेली आहे. ही परंपरा केवळ धार्मिक श्रद्धेचा नव्हे, तर समाजातील एकतेचा, सामूहिक सहभागाचा आणि सांस्कृतिक ऐक्याचा अनमोल ठेवा बनली आहे.

राजराजेश्वर मंदिराची मानाची पालखी रवाना : श्रावण महिन्याच्या शेवटच्या सोमवारी निघणाऱ्या कावड यात्रेमध्ये राजराजेश्वर मंदिराची कावड ही मानाची कावड मानली जाते. याच पार्श्वभूमीवर राजराजेश्वर मंदिराची पालखी सायंकाळी गांधीग्रामकडे रवाना झाली. विधिवत पूजनानंतर ही पालखी आज सोमवारी (18 ऑगस्ट) दुपारी 12 वाजेपर्यंत मंदिरात पोहोचणार आहे. जलाभिषेकानंतर या पालखीचं दर्शन घेण्यासाठी अकोल्यातील भाविक मोठ्या संख्येनं मंदिरात येतात. पालखी मार्गावर ठिकठिकाणी मंडप टाकून सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि विविध पालखी मंडळांकडून स्वागत केलं जातं.

शहरात पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त : ही पालखी यात्रा रात्रभर आणि दुसऱ्या दिवशी दिवसभर चालणाऱ्या उत्सवाचे केंद्रबिंदू ठरते. या उत्सवाला अकोल्यासह संपूर्ण राज्यातील भाविक भेट देतात. त्यामुळे या धार्मिक महोत्सवाला जत्रेचं स्वरूप प्राप्त होतं. कावड यात्रा आणि पालखी मिरवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण अकोला शहरात तसेच गांधीग्राम परिसरात पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तसेच, अकोट आणि दर्यापूरकडे जाणारी वाहतूक दुसऱ्या मार्गाने वळविण्यात आली असून सुरळीत वाहतुकीसाठी प्रशासन सज्ज आहे.

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJ RAJESHWAR TEMPLE IN AKOLASHRAVAN MONTHअकोला कावड यात्राLAST SHRAVAN SOMWAR WORSHIPKAWAD YATRA AKOLA

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.