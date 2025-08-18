अकोला : शहरात श्रावण महिन्यातील शेवटच्या सोमवारी कावड यात्रा निघते. या कावड यात्रेला गेल्या 50 वर्षांहून अधिक काळाची अखंड परंपरा आहे. या पवित्र यात्रेला महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशभरातून भाविक मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहतात.
राज राजेश्वर मंदिर हे अकोल्याचं आराध्य दैवत आहे. याच मंदिरात कावडधारी गांधीग्राम येथील पूर्णा नदीचं पाणी 17 किलोमीटर पायी चालत आणतात. महादेवाच्या पिंडीवर जलाभिषेक करतात. या यात्रेत डाबकी रोडची 'कावड' विशेष आकर्षण असते. या कावडमध्ये कावडधारी 2100 पाण्याच्या बरण्या घेऊन महादेवाला अभिषेक करण्यात येणार आहे.
राज राजेश्वर देवाच्या जलाभिषेकाची 7 दशकांची परंपरा : अकोल्याचे आराध्य दैवत असलेल्या राज राजेश्वर महादेवाच्या जलाभिषेकासाठी दरवर्षी श्रावण महिन्याच्या शेवटच्या सोमवारी भव्य कावड यात्रा काढली जाते. तब्बल 7 दशकांपासून अखंडपणे सुरू असलेल्या या परंपरेला आजही हजारो भाविकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो. भाविक 17 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या गांधीग्राम येथील पूर्णा नदीचे पवित्र पाणी आणण्यासाठी पायी यात्रा करतात. या यात्रेचं विशेष आकर्षण म्हणजे अकोला शहरातील सर्वात मोठी डाबकी रोडची महाकाय कावड आहे. यंदा ही कावड जल आणण्यासाठी दिमाखात मार्गस्थ झाली आहे.
विशेष म्हणजे, 105 फूट लांबीची आणि 2100 पाण्याच्या बरण्यांनी सजलेली ही कावड शहरात उत्सुकतेचं केंद्र ठरली आहे. यामध्ये सुमारे 3000 युवकांचा उत्साही सहभाग आहे. संपूर्ण यात्रा श्रद्धा, भक्ती आणि उत्साहानं भारलेली आहे. ही परंपरा केवळ धार्मिक श्रद्धेचा नव्हे, तर समाजातील एकतेचा, सामूहिक सहभागाचा आणि सांस्कृतिक ऐक्याचा अनमोल ठेवा बनली आहे.
राजराजेश्वर मंदिराची मानाची पालखी रवाना : श्रावण महिन्याच्या शेवटच्या सोमवारी निघणाऱ्या कावड यात्रेमध्ये राजराजेश्वर मंदिराची कावड ही मानाची कावड मानली जाते. याच पार्श्वभूमीवर राजराजेश्वर मंदिराची पालखी सायंकाळी गांधीग्रामकडे रवाना झाली. विधिवत पूजनानंतर ही पालखी आज सोमवारी (18 ऑगस्ट) दुपारी 12 वाजेपर्यंत मंदिरात पोहोचणार आहे. जलाभिषेकानंतर या पालखीचं दर्शन घेण्यासाठी अकोल्यातील भाविक मोठ्या संख्येनं मंदिरात येतात. पालखी मार्गावर ठिकठिकाणी मंडप टाकून सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि विविध पालखी मंडळांकडून स्वागत केलं जातं.
शहरात पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त : ही पालखी यात्रा रात्रभर आणि दुसऱ्या दिवशी दिवसभर चालणाऱ्या उत्सवाचे केंद्रबिंदू ठरते. या उत्सवाला अकोल्यासह संपूर्ण राज्यातील भाविक भेट देतात. त्यामुळे या धार्मिक महोत्सवाला जत्रेचं स्वरूप प्राप्त होतं. कावड यात्रा आणि पालखी मिरवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण अकोला शहरात तसेच गांधीग्राम परिसरात पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तसेच, अकोट आणि दर्यापूरकडे जाणारी वाहतूक दुसऱ्या मार्गाने वळविण्यात आली असून सुरळीत वाहतुकीसाठी प्रशासन सज्ज आहे.
