पितृपक्षाच्या मुहूर्तावर नाशिककरांनी घातलं रस्त्यातील खड्ड्यांचं श्राद्ध
नाशिकमध्ये पावसामुळं रस्त्याची पोलखोल झाली आहे. महानगरपालिकेच्या कामाचा निषेध करत शहरातील रस्त्यातील खड्ड्यांचं श्राद्ध (shradh) घालण्यात आलं.
Published : September 17, 2025 at 2:59 PM IST
नाशिक : शहरात रस्त्यांची बिकट अवस्था झाली आहे. रस्त्यात खड्डे की, खड्ड्यात रस्ते अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यानं वाहनधारकांना जीव मुठीत धरुन प्रवास करावा लागतोय. दोन दिवसापूर्वीच खड्ड्यामुळे एका शिक्षकाला आपला जीव गमावा लागला होता. त्यामुळं नाशिककरांनी पितृपक्षाच्या मुहूर्तावर रस्त्यातील खड्ड्यांचं श्राध्द (Shradh) घालत नाशिक महानगरपालिकेचा निषेध व्यक्त केला आहे.
रस्त्यातील खड्ड्यांचं घातलं श्राद्ध : पितृ पक्षात मनोभावे काही मागितलं तर आपल्या समस्या मार्गी लागतात. गेल्या अनेक महिन्यापासून नाशिक शहरात रस्त्यावरील खड्ड्यांचा गंभीर बनला आहे. याबाबत अनेकदा राजकीय पक्ष, विविध संघटना तसेच नागरिकांनी महानगरपालिकेला निवेदन देऊनही सुस्त महानगरपालिका प्रशासनाला जाग येत नसल्यानं अखेर नाशिककरांनी पितृपक्षाच्या मुहूर्तावर रस्त्यातील खड्ड्यांचं श्राद्ध घालत नाशिक महानगरपालिकेचा निषेध व्यक्त केलाय. नागरिकांकडून खड्ड्यांना पुष्पहार, गुलाल, कुंकू, हळद वाहण्यात आलं आणि विधिवत पूजा करण्यात आली. जेणेकरून महानगरपालिका नव्हे तर पूर्वज तरी महानगरपालिकेला खड्डे दुरुस्त करण्यासाठी सुबुद्धी देतील अशी अशा व्यक्त करण्यात आली.
...म्हणून खड्ड्यांचे श्राद्ध घातले : "नाशिक शहरातील प्रमुख रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. या खड्ड्यामुळं नागरिकांना शारीरिक आजाराला तसेच मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. तसेच अपघाताचे प्रमाण दिवसेदिवस वाढत चालले आहे. अनेकदा निवेदने देऊन सुद्धा महानगरपालिका या खड्ड्यांकडं दुर्लक्ष करत आहे," असं छावा क्रांतिवीर सेनेचे शहराध्यक्ष योगेश गांगुर्डे यांनी म्हटलंय.
शिक्षकाचा मृत्यू : शनिवारी तारवाला रोडवर एका खड्ड्यात दुचाकी आदळून अपघात झाला. या अपघातात निवृत्त शिक्षक दिनकर झेटे हे गंभीर जखमी झाले होते. त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं असता, त्यांच्या डोक्याला गंभीर मार लागल्यानं काही तासात त्यांचा मृत्यू झाला. प्रशासनाच्या हलर्जीपणामुळं मृत्यू झाल्याचा आरोप झेटे यांच्या नातेवाईकांनी करत महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केलीय.
नमुने तपासून कारवाई करणार : "खड्डे दुरुस्ती करण्यासाठी जेथे डांबराची प्रक्रिया करून खड्डे बुजवले जात आहे. त्याचे नमुने तपासून कारवाई करण्यात येत आहे. आतापर्यंत बी पी सांगळे कन्ट्रक्शन, के के बिन्नर, विनोद लुथरा आणि एम जी नायर या चार ठेकेदारांवर कारवाई करण्यात आली," अशी माहिती, नाशिक महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या गुणवत्ता नियंत्रण विभागाचे कार्यकारी अभियंता नितीन पाटील यांनी दिली.
