राज्यात युरिया खताचा तुटवडा; कृषीमंत्र्यांचं केंद्राला पत्र, तातडीनं हस्तक्षेपाची विनंती

सध्या राज्यातील युरियाचा साठा केवळ 2.36 लाख मॅट्रिक टन इतकाच राहिल्यानं तातडीनं युरिया पुरवठा होण्याची गरज त्यांनी या पत्रात व्यक्त केली आहे.

राज्यात युरिया खताचा तुटवडा; कृषीमंत्र्यांचं केंद्राला पत्र (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 17, 2025 at 3:32 PM IST

मुंबई : राज्यात एकीकडं अवकाळी पावसानं शेतीपिकांचं प्रचंड नुकसान केलं असताना, खतांच्या तुटवड्यानंही बळीराजा हैराण झाला आहे. ऐन रब्बी हंगामाच्या तोंडावर राज्यात युरिया खताचा प्रचंड तुटवडा भासू लागला आहे. त्यामुळं कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून तातडीनं युरियाचा पुरवठा करण्याची मागणी केली आहे. सध्या राज्यातील युरियाचा साठा केवळ 2.36 लाख मॅट्रिक टन इतकाच राहिल्यानं तातडीनं युरिया पुरवठा होण्याची गरज त्यांनी या पत्रात व्यक्त केली आहे.

केवळ 0.96 लाख मेट्रिक टन पुरवठा : राज्याला एप्रिल ते जुलै या कालावधीत केंद्राकडून 10.67 लाख मेट्रिक टन युरियाचं वाटप होणं अपेक्षित होतं. मात्र, एकूण युरिया खतापैकी फक्त 79 टक्के म्हणजे 8.41 लाख मेट्रिक टन युरियाचा पुरवठा करण्यात आला. त्यातच ऑगस्ट महिन्यात 2.79 लाख मेट्रिक टन वाटपातील केवळ 0.96 लाख मेट्रिक टन पुरवठा मिळाला आहे. त्यामुळं महाराष्ट्रात 2025 रब्बी हंगामासाठी युरियाचा तुटवडा भासू नये आणि शेतकऱ्यांना विहित वेळेत पीक उत्पादनासाठी युरिया मिळावा, या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या रसायन आणि खत मंत्री जेपी नड्डा यांना पत्र लिहिल्याचं कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितलं.

राज्यात युरिया खताचा तुटवडा; कृषीमंत्र्यांचं केंद्राला पत्र (ETV Bharat Reporter)

कृषीमंत्र्यांच्या पत्रात काय?

  1. राज्यात खरीप हंगामातील पेरणी 98 टक्के पूर्ण झाली असून, एकूण पेरणी क्षेत्र 144 लाख हेक्टर आहे. विशेष म्हणजे, यंदा 14.30 लाख हेक्टरवर मक्याची पेरणी झाली असून मका पेरणी तब्बल 54 टक्क्यांनी वाढली आहे. त्यामुळे कापूस, मका आणि इतर पिकांसाठी टॉप ड्रेसिंग डोसची मागणी वाढली आहे.
  2. शेतकऱ्यांच्या अडचणी टाळण्यासाठी ऑगस्ट महिन्यातील वाटपाची तातडीनं पूर्तता करावी, तसंच प्रलंबित आयात पुरवठा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केली आहे. ऑगस्ट- सप्टेंबर मध्ये झालेल्या पावसामुळे रब्बी हंगामाचे क्षेत्र वाढणार असून आगामी रब्बीसाठी 12 लाख मॅट्रिक टन युरियाच्या प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी, अशीही विनंती भरणे यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.


17 लाख 85 हजार 714 हेक्टरवरील पीकं पाण्यात

  • राज्यात पावसाचं थैमान चालू असून ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळं राज्यातील तब्बल 30 जिल्ह्यांतील 195 तालुक्यांमध्ये मोठं नुकसान झालं आहे. या काळात झालेल्या पावसामुळे 654 महसूल मंडळांमधील खरीप पिकांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे.
  • ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये राज्यात 17 लाख 85 हजार 714 हेक्टर (42 लाख 84 हजार 846 एकर) क्षेत्र अतिवृष्टीमुळे बाधित झाले आहे. यात प्रामुख्याने खरीप शेतपिकांचे नुकसान झाले असून सोयाबीन, मका, कापूस, उडीद, तूर, मूग, भाजीपाला, फळ पिके, बाजरी, ऊस, कांदा, ज्वारी आणि हळद या पिकांना मोठा फटका बसला आहे.
  • कृषी विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, अवकाळी पावसामुळं नांदेड जिल्ह्यात 728,049 हेक्टर, वाशिम 203,098 हेक्टर, यवतमाळ 318,860 हेक्टर, धाराशीव 157,610 हेक्टर, अकोला 177,466 हेक्टर, सोलापूर 47,266 हेक्टर, बुलढाणा 89,782 हेक्टर पिकांचं नुकसान झालं आहे.
  • सोयाबीन, मका, कापूस, उडीद, तूर, मूग या पिकांचं सर्वाधिक नुकसान झालं. काही ठिकाणी भाजीपाला, फळपिके, बाजरी, ऊस, कांदा, ज्वारी व हळद या पिकांनाही फटका बसला आहे.

